Авторский гастротур из Краснодара

Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино

Отправляемся в сердце российского виноделия — Анапскую долину.

Здесь образовался целый кластер частных виноделен, которые задали невероятно высокую планку качества и вкуса вина.

Мы посетим две винодельни, продегустируем местные вина, устроим пикник на высоком берегу Анапы, прогуляемся по виноградникам, а в финале и отведаем вкусные блюда в семейном ресторане.
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
Авторский гастротур из Краснодара
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Описание

Что вас ожидает

Локальные винодельни Анапской долины

Летом мы отправимся в гости к местным виноделам через Крымск, чтобы сфотографироваться среди маков, лотосов или подсолнухов, а осенью и зимой поедем по новороссийской трассе, которая сократит нам время в дороге. Все винодельни, которые могут войти в наш маршрут, отмечены экспертами на международных конкурсах. Среди них:

  • Гай-Кодзор с прекрасным терруаром. Отсюда открывается дивный вид на виноградники и Семигорскую долину. Это место очарует вас в любое время года благоуханием трав, цветением садов или колоритом зимних красных кленов. Мы сможем прогуляться по территории, посетить летний бар, продегустировать вино и купить понравившееся в фирменном магазине.
  • Шумринка — молодая, но громко заявившая о себе винодельня, расположившаяся по соседству. Мы сможем уютно разместиться в белом шатре прямо среди виноградников: вы убедитесь, что вино на винодельне в 1000 раз вкуснее, чем купленное в магазине.

На винодельнях вы сможете проникнуть в тонкости виноделия, разберетесь, что такое терруар, как выращивается и культивируется виноград. Прикоснётесь к таинству изготовления вина, узнаете, что такое доля ангела, и освоите навыки дегустатора.

Гастрономические открытия

Между винодельнями мы сделаем перерыв и устроим небольшой пикник с устрицами и бокалом игристого на знаменитом высоком берегу Анапы. По легенде, когда-то здесь водили хороводы и пели песни воительницы-валькирии.

А еще обязательно заглянем на обед в Винотеррию — это семейный ресторан и микровинодельня. Изюминка местного меню — блюда средиземноморской и черноморской кухни. Поверьте, это райское место вы забудете нескоро!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В стоимость экскурсии входит трансфер и сопровождение гида, питание и дегустации оплачиваются отдельно
  • Фотосессия и небольшой пикник с игристым и устрицами — бонус от гида
  • С собой желательно взять воду, надеть удобную обувь, головные уборы, солнцезащитные очки
  • Если вам противопоказаны устрицы, можно заменить их на мидии, если вы уже были в какой-то из виноделен, мы посетим другую (их более 50). Это индивидуальный тур, а значит маршрут я подбираю под вас и ваши пожелания!

Дополнительные расходы

Дополнительно оплачиваются посещение и дегустации на винодельнях:

  • Винодельня «Гай-Кодзор» — 900 руб. /чел.
  • Винодельня «Шумринка» — 1200 руб. /чел.
  • Винодельня «Марченко» — 3000 руб. до 3 чел
  • Ресторан «Винотеррия» — средний чек 2500 руб., сет из 4 вин — 1300 руб.

Мы можем посетить от 2 виноделен или просто заехать с обзорной экскурсией, без дегустаций и посещения производства.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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