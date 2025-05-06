Лучшее время для авторского гастротура из Краснодара - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время виноградники Анапской долины особенно живописны, а погодные условия способствуют комфортным прогулкам и дегустациям на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться туром, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, несмотря на более прохладные условия, тур всё равно остаётся доступным, особенно для тех, кто предпочитает спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапской долине, где посетите две винодельни, продегустируете местные вина и насладитесь пикником на высоком берегу Анапы. Прогулка по виноградникам и обед в семейном ресторане с блюдами средиземноморской и черноморской кухни оставят незабываемые впечатления. Это уникальная возможность погрузиться в мир виноделия и гастрономии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Локальные винодельни Анапской долины

Летом мы отправимся в гости к местным виноделам через Крымск, чтобы сфотографироваться среди маков, лотосов или подсолнухов, а осенью и зимой поедем по новороссийской трассе, которая сократит нам время в дороге. Все винодельни, которые могут войти в наш маршрут, отмечены экспертами на международных конкурсах. Среди них:

Гай-Кодзор с прекрасным терруаром. Отсюда открывается дивный вид на виноградники и Семигорскую долину. Это место очарует вас в любое время года благоуханием трав, цветением садов или колоритом зимних красных клёнов. Мы сможем прогуляться по территории, посетить летний бар, продегустировать вино и купить понравившееся в фирменном магазине.

Шумринка — молодая, но громко заявившая о себе винодельня, расположившаяся по соседству. Мы сможем уютно разместиться в белом шатре прямо среди виноградников: вы убедитесь, что вино на винодельне в 1000 раз вкуснее, чем купленное в магазине.

На винодельнях вы сможете проникнуть в тонкости виноделия, разберётесь, что такое терруар, как выращивается и культивируется виноград. Прикоснётесь к таинству изготовления вина, узнаете, что такое доля ангела, и освоите навыки дегустатора.

Гастрономические открытия

Между винодельнями мы сделаем перерыв и устроим небольшой пикник с устрицами и бокалом игристого на знаменитом высоком берегу Анапы. По легенде, когда-то здесь водили хороводы и пели песни воительницы-валькирии.

А ещё обязательно заглянем на обед в Винотеррию — это семейный ресторан и микровинодельня. Изюминка местного меню — блюда средиземноморской и черноморской кухни. Поверьте, это райское место вы забудете нескоро!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

В стоимость экскурсии входит трансфер и сопровождение гида, питание и дегустации оплачиваются отдельно

Фотосессия и небольшой пикник с игристым и устрицами — бонус от гида

С собой желательно взять воду, надеть удобную обувь, головные уборы, солнцезащитные очки

Если вам противопоказаны устрицы, можно заменить их на мидии, если вы уже были в какой-то из виноделен, мы посетим другую (их более 50). Это индивидуальный тур, а значит маршрут я подбираю под вас и ваши пожелания!

Для гарантированного посещения виноделен бронировать тур желательно не менее чем за месяц.

Дополнительные расходы

Посещение и дегустации на винодельнях:

Винодельня «Гай-Кодзор» — 900 руб. /чел.

Винодельня «Шумринка» — 1200 руб. /чел.

Винодельня «Марченко» — 3000 руб. до 3 чел

Винодельня Скалистый берег — 2500 руб. /чел.

Винодельня Шато Андре — 1500 руб. /чел

Винодельня Сикоры — 3300 и 3500 руб. /чел

Ужин в ресторане «Винотеррия» — средний чек 2500 руб.

Можно рассмотреть альтернативные маршруты на терруары Тамани, Новороссийска, Геленджика, Абрау, Крымска и Ростова. Мы можем посетить от 2 виноделен (на выбор) или просто заехать с обзорной экскурсией, без дегустаций и посещения производства.