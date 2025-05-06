Отправляйтесь в Анапскую долину на индивидуальный гастротур: дегустации, пикник и обед в ресторане. Откройте для себя мир виноделия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапской долине, где посетите две винодельни, продегустируете местные вина и насладитесь пикником на высоком берегу Анапы.
Прогулка по виноградникам и обед в семейном ресторане с блюдами средиземноморской и черноморской кухни оставят незабываемые впечатления. Это уникальная возможность погрузиться в мир виноделия и гастрономии
Лучшее время для авторского гастротура из Краснодара - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время виноградники Анапской долины особенно живописны, а погодные условия способствуют комфортным прогулкам и дегустациям на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться туром, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, несмотря на более прохладные условия, тур всё равно остаётся доступным, особенно для тех, кто предпочитает спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Винодельня Гай-Кодзор
Винодельня Шумринка
Высокий берег Анапы
Ресторан Винотеррия
Описание экскурсии
Локальные винодельни Анапской долины
Летом мы отправимся в гости к местным виноделам через Крымск, чтобы сфотографироваться среди маков, лотосов или подсолнухов, а осенью и зимой поедем по новороссийской трассе, которая сократит нам время в дороге. Все винодельни, которые могут войти в наш маршрут, отмечены экспертами на международных конкурсах. Среди них:
Гай-Кодзор с прекрасным терруаром. Отсюда открывается дивный вид на виноградники и Семигорскую долину. Это место очарует вас в любое время года благоуханием трав, цветением садов или колоритом зимних красных клёнов. Мы сможем прогуляться по территории, посетить летний бар, продегустировать вино и купить понравившееся в фирменном магазине.
Шумринка — молодая, но громко заявившая о себе винодельня, расположившаяся по соседству. Мы сможем уютно разместиться в белом шатре прямо среди виноградников: вы убедитесь, что вино на винодельне в 1000 раз вкуснее, чем купленное в магазине.
На винодельнях вы сможете проникнуть в тонкости виноделия, разберётесь, что такое терруар, как выращивается и культивируется виноград. Прикоснётесь к таинству изготовления вина, узнаете, что такое доля ангела, и освоите навыки дегустатора.
Гастрономические открытия
Между винодельнями мы сделаем перерыв и устроим небольшой пикник с устрицами и бокалом игристого на знаменитом высоком берегу Анапы. По легенде, когда-то здесь водили хороводы и пели песни воительницы-валькирии.
А ещё обязательно заглянем на обед в Винотеррию — это семейный ресторан и микровинодельня. Изюминка местного меню — блюда средиземноморской и черноморской кухни. Поверьте, это райское место вы забудете нескоро!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
В стоимость экскурсии входит трансфер и сопровождение гида, питание и дегустации оплачиваются отдельно
Фотосессия и небольшой пикник с игристым и устрицами — бонус от гида
С собой желательно взять воду, надеть удобную обувь, головные уборы, солнцезащитные очки
Если вам противопоказаны устрицы, можно заменить их на мидии, если вы уже были в какой-то из виноделен, мы посетим другую (их более 50). Это индивидуальный тур, а значит маршрут я подбираю под вас и ваши пожелания!
Для гарантированного посещения виноделен бронировать тур желательно не менее чем за месяц.
Дополнительные расходы
Посещение и дегустации на винодельнях:
Винодельня «Гай-Кодзор» — 900 руб. /чел.
Винодельня «Шумринка» — 1200 руб. /чел.
Винодельня «Марченко» — 3000 руб. до 3 чел
Винодельня Скалистый берег — 2500 руб. /чел.
Винодельня Шато Андре — 1500 руб. /чел
Винодельня Сикоры — 3300 и 3500 руб. /чел
Ужин в ресторане «Винотеррия» — средний чек 2500 руб.
Можно рассмотреть альтернативные маршруты на терруары Тамани, Новороссийска, Геленджика, Абрау, Крымска и Ростова. Мы можем посетить от 2 виноделен (на выбор) или просто заехать с обзорной экскурсией, без дегустаций и посещения производства.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 241 туриста
Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю! С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю новые винные маршруты. В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной уж точно вам не будет скучно. Работаю с командой таких же увлечённых людей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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2
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Е
Елена
Просто незабываемые дни мы провели вместе с Ульяной! Она потрясающий человек и профессионал! Очень четкая, активная, и в то же время очень деликатная! Ульяна показала нам самые лучшие винодельни, отдегустировали читать дальшеуменьшить
все!!! Мы познакомились с чудесными местами и прекрасными людьми, побывали на потрясающих устричной и улиточной ферме, насладились озером Абрау и самыми лучшими ресторанами края. А вишенкой на торте была встреча с самим Алексеем - супер профессионалом своего дела и супервиноделом края! Огромное спасибо за незабываемые дни
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Н
Никита
Прекрасная экскурсия! Ульяна отличный гид, подготовила программу с индивидуальным подходом, путешествовать по винодельням с ней интересно, комфортно и просто!! Советую!!
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А
Анна
все супер! все понравилось!
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