Описание
Что вас ожидает
Локальные винодельни Анапской долины
Летом мы отправимся в гости к местным виноделам через Крымск, чтобы сфотографироваться среди маков, лотосов или подсолнухов, а осенью и зимой поедем по новороссийской трассе, которая сократит нам время в дороге. Все винодельни, которые могут войти в наш маршрут, отмечены экспертами на международных конкурсах. Среди них:
- Гай-Кодзор с прекрасным терруаром. Отсюда открывается дивный вид на виноградники и Семигорскую долину. Это место очарует вас в любое время года благоуханием трав, цветением садов или колоритом зимних красных кленов. Мы сможем прогуляться по территории, посетить летний бар, продегустировать вино и купить понравившееся в фирменном магазине.
- Шумринка — молодая, но громко заявившая о себе винодельня, расположившаяся по соседству. Мы сможем уютно разместиться в белом шатре прямо среди виноградников: вы убедитесь, что вино на винодельне в 1000 раз вкуснее, чем купленное в магазине.
На винодельнях вы сможете проникнуть в тонкости виноделия, разберетесь, что такое терруар, как выращивается и культивируется виноград. Прикоснётесь к таинству изготовления вина, узнаете, что такое доля ангела, и освоите навыки дегустатора.
Гастрономические открытия
Между винодельнями мы сделаем перерыв и устроим небольшой пикник с устрицами и бокалом игристого на знаменитом высоком берегу Анапы. По легенде, когда-то здесь водили хороводы и пели песни воительницы-валькирии.
А еще обязательно заглянем на обед в Винотеррию — это семейный ресторан и микровинодельня. Изюминка местного меню — блюда средиземноморской и черноморской кухни. Поверьте, это райское место вы забудете нескоро!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- В стоимость экскурсии входит трансфер и сопровождение гида, питание и дегустации оплачиваются отдельно
- Фотосессия и небольшой пикник с игристым и устрицами — бонус от гида
- С собой желательно взять воду, надеть удобную обувь, головные уборы, солнцезащитные очки
- Если вам противопоказаны устрицы, можно заменить их на мидии, если вы уже были в какой-то из виноделен, мы посетим другую (их более 50). Это индивидуальный тур, а значит маршрут я подбираю под вас и ваши пожелания!
Дополнительные расходы
Дополнительно оплачиваются посещение и дегустации на винодельнях:
- Винодельня «Гай-Кодзор» — 900 руб. /чел.
- Винодельня «Шумринка» — 1200 руб. /чел.
- Винодельня «Марченко» — 3000 руб. до 3 чел
- Ресторан «Винотеррия» — средний чек 2500 руб., сет из 4 вин — 1300 руб.
Мы можем посетить от 2 виноделен или просто заехать с обзорной экскурсией, без дегустаций и посещения производства.