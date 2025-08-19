Екатерина

Очень благодарны Андрею за познавательную прогулку. В двухчасовой экскурсии мы прикоснулись к разным эпохам. Все истории жизни людей и страны собраны в этом старом центре нашего города. Полезно иногда посещать погосты, больше ценишь и переосмысливаешь жизнь. Memento more. Также хочется выразить благодарность храму всех святых, городу и всем неравнодушным волонтерам за чистоту и заботу о территории Всесвятского кладбища.