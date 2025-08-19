Над Кубанью, Екатеринодаром, а затем и Краснодаром проносились века и десятилетия, люди сходились в политических и военных баталиях, отстаивая свой прежний или строя новый мир.
Однако вся возвышенность и непримиримость, ярость и накал человеческих чувств разбивались об ограду Всесвятского кладбища. На экскурсии мы оживим память — о событиях и о людях.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На Всесвятском кладбище похоронены государственные, политические и общественные деятели 19-20 веков, участники войн. Среди них — атаман Г. А. Рашпиль, знаменитый архитектор И. К. Мальгерб, автор гимна Кубани К. Образцов, основатель картинной галереи Ф. А. Коваленко, революционер Г. М. Седин и многие другие.
На экскурсии вы увидите:
- Мемориальный комплекс Всесвятского кладбища с Вечным огнём и фигурой Родины-матери, сюжетами и героями Гражданской и Великой Отечественной войн, а также локальных войн в Афганистане и Чечне
- «Офицерский» участок некрополя, хранящий истории и судьбы воинов, героев-подпольщиков и партизан
- Дорожки и тропки Всесвятского кладбища, которые проведут сквозь события конца 19 — начала 20 века. Вы увидите, где покоятся представители Кубанского казачьего войска и знаменитые архитекторы, видные женщины Екатеринодара и священники
- Мемориальный комплекс «Расстрельный угол», посвящённый тяжелым временам Гражданской войны 1917–1922 годов
- Военно-Братский мемориальный комплекс, где похоронены 6419 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками
И узнаете:
- Какой путь визуальной и смысловой трансформации прошли надмогильные памятники и мемориалы
- Как Всесвятское кладбище отражает многонациональный и многоконфессиональный мир Екатеринодара-Краснодара
- Как возрождалась духовность в современном облике Всесвятского храма
- А также о судьбах простых людей и подвигах героев, тихой жизни провинциального казачьего Екатеринодара и глобальных событиях, изменивших облик страны
Организационные детали
Программа подойдёт участникам с 12 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке ул. Северной и Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 128 туристов
Здравствуйте, друзья! Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, изучаю историю казачества и региональную историю Кубани. Своими знаниями и пониманием исторического процесса делюсь на своих экскурсиях, переводя в практическую плоскость свой опыт и вашу любознательность! Каждая экскурсия — это глубокое погружение в эпохи, сопричастность событиям и сопереживание героям рассказа! Приходите!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 2 отзывах
Екатерина
19 авг 2025
Очень благодарны Андрею за познавательную прогулку. В двухчасовой экскурсии мы прикоснулись к разным эпохам. Все истории жизни людей и страны собраны в этом старом центре нашего города. Полезно иногда посещать погосты, больше ценишь и переосмысливаешь жизнь. Memento more. Также хочется выразить благодарность храму всех святых, городу и всем неравнодушным волонтерам за чистоту и заботу о территории Всесвятского кладбища.
З
Зоя
30 июн 2025
Экскурсия понравилась.
