Побывать на «съёмочных площадках» любимых фильмов в компании энтузиаста кинематографа
Я не только раскрою судьбах знаменитых кинематографистов и секреты известных кинолент, но и покажу связанные с ними места. А к финалу «фильма» все его герои встретятся и порадуют вас неожиданной развязкой.
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Описание
Что вас ожидает
Что же такое кино и с чего оно начиналось? Что такое оптические аттракционы? Почему директор «Мосфильма» Карен Шахназаров хотел приехать в Краснодар? Отправляемся в кинопутешествие, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы!
На прогулке по центру города вы посетите «стену плача» по российскому кинематографу, узнаете о буме электробиографов (кинотеатров) в начале XX века и попробуете рассмотреть их за пеленой времени. А ещё я раскрою, где находится самый кинематографичный перекрёсток Краснодара — а вы сделаете там селфи.
Вишенкой на торте нашего «пешеходного фильма» будет детективное расследование. Считается, что кинематограф придумали в Екатеринодаре (Краснодаре) до братьев Люмьер в Париже. Да, такая версия существует. Так ли это на самом деле — расскажу в подробностях и даже наглядно продемонстрирую один очень интересный артефакт.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Краснодара
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.