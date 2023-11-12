Кинопоход: Краснодар

Побывать на «съёмочных площадках» любимых фильмов в компании энтузиаста кинематографа

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Ответы на вопросы
Маршрут экскурсии «Кинопоход: Краснодар» родился из одноимённой книги, которую я написал в 2016 году. Однако между ними гораздо больше отличий, чем сходства.

Я не только раскрою судьбах знаменитых кинематографистов и секреты известных кинолент, но и покажу связанные с ними места. А к финалу «фильма» все его герои встретятся и порадуют вас неожиданной развязкой.
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
Кинопоход: Краснодар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что же такое кино и с чего оно начиналось? Что такое оптические аттракционы? Почему директор «Мосфильма» Карен Шахназаров хотел приехать в Краснодар? Отправляемся в кинопутешествие, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы!

На прогулке по центру города вы посетите «стену плача» по российскому кинематографу, узнаете о буме электробиографов (кинотеатров) в начале XX века и попробуете рассмотреть их за пеленой времени. А ещё я раскрою, где находится самый кинематографичный перекрёсток Краснодара — а вы сделаете там селфи.

Вишенкой на торте нашего «пешеходного фильма» будет детективное расследование. Считается, что кинематограф придумали в Екатеринодаре (Краснодаре) до братьев Люмьер в Париже. Да, такая версия существует. Так ли это на самом деле — расскажу в подробностях и даже наглядно продемонстрирую один очень интересный артефакт.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
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