🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 95 отзывов Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1 Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 122 отзыва Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание) 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 73 отзыва Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города Начало: На ул. Постовая 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 83 отзыва Краснодар без скуки Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста Начало: В Екатерининском сквере от 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 27 отзывов По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: У Филармонии 3 330 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 33 отзыва Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность Начало: На улице Восточно-Кругликовская от 7 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 114 отзывов Популярное предложение Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях Начало: Возле стадиона «Краснодар» 4 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Парк «Краснодар»: территория будущего Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города Начало: возле билетных касс стадиона 3 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 32 отзыва Мистический Краснодар: путешествие в историю Екатеринодара Загадочная ночь Краснодара: истории «убивцев и душегубов», спиритические сеансы и тайны старинных особняков Начало: В сквере им. Жукова 3 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚉 На поезде Индивидуальная 13 часов 16 отзывов Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике Начало: По договорённости 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо... 3 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого 13 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Александровский бульвар: сердце Краснодара и его исторические сокровища Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами Начало: На улице Красная 2 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Популярное предложение Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища Начало: В центре Краснодара 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 10 отзывов Популярное предложение Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками Начало: У кафе 1.62 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара Начало: У касс стадиона Краснодар 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 10 отзывов Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара Погрузитесь в атмосферу Краснодара на рубеже 19-20 веков, исследуя архитектуру модерна в центре города. Узнайте о ключевых зданиях и их истории Начало: Улица Коммунаров 2 Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Разноцветный Краснодар Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва «Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю Начало: В Екатерининском сквере 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море» Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды Начало: По договоренности 14 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Краснодарская Аврора Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники Начало: На Одесской улице в Краснодаре 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Женские истории Краснодара: путешествие по скрытым страницам истории Погрузитесь в уникальный мир женских историй Краснодара, где каждый шаг раскрывает новые тайны и вдохновляющие судьбы Начало: В Екатерининском сквере 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса 19 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки 19 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 8 отзывов Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара Начало: В Екатерининском сквере 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи 19 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва По центральной улице Краснодара Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Краснодар - история и природа на «золотой параллели» Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии Начало: на Индустриальной улице 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас Начало: В Краснодаре 13 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Краснодар: погружение в историю и современность с интерактивными элементами Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города Начало: У Екатерининского сквера от 9 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин Начало: в центре города 13 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 19 отзывов Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки 14 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса Начало: Драмтеатр 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 13 часов 7 отзывов Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места Начало: В Краснодаре 13 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии Начало: рядом со стадионом 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Краснодар - казачий край Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места Начало: Ул. Красная 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Кинопоход: Краснодар - погружение в историю кино Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа Начало: в центре Краснодара 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 3 отзыва Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю Начало: У стадиона 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш» Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по парку Галицкого: история и искусство Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок» Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 15 отзывов Краснодар казачий и купеческий Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани Начало: Около памятника Екатерине II 900 ₽ за человека