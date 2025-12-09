Программа тура по дням
Встреча в Краснодаре. Рафтинг по реке Белая. Интереснейшие места Адыгеи
Утром собираемся всей командой на ж/д вокзале города Краснодара.
Наш отдых в Адыгее начинается именно отсюда. Выезжаем в поселок Гузерипль, который находится возле Кавказского биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова.
Здесь нас ожидает сплав на рафте по речке Белой. С воды открывается шикарный вид — крутые скалы, которые подходят прямо к берегу, бурлящие пороги и солнечные лучи, ласково обнимающие путников за плечи.
По желанию можно съездить к водопадам Руфабго, чтобы послушать, как вода шипит и шумит, срываясь с высоты в реку. Другой вариант – прогулка по Хаджохской теснине, где можно укрыться от солнца и полюбоваться причудливым скальным рельефом.
Нагулявшись, мы снова садимся на наш транспорт и добираемся до Лагонакского нагорья. Если точнее, к базе МЧС, где и остановимся на ночь.
Разбиваем лагерь, готовим ужин, знакомимся и делимся впечатлениями от путешествия. Сам поход начнётся завтра, но и в первый день мы многое успели, пора отдохнуть.
- Переезд 4-5 часов.
- Остановки по пути.
- Рафтинг по реке Белая.
Переход до Инструкторской щели
Пока мы встаем, любуемся восходом солнца и устраиваем небольшую разминку, дежурные уже приготовили вкусный и полезный завтрак. Пакуем рюкзаки и собираем лагерь.
Сегодня начинается горная романтика, за которую многие так любят туры в Адыгею.
Выходим к пропускному пункту в Кавказский заповедник и направляемся вдоль дороги. По пути насладимся великолепным видом на плато Лаго-Наки с его сочными зелеными лугами и ослепительно-белыми островками вечных снегов.
По дороге рассказываем друг другу интересные истории, загадываем загадки, фотографируем. Вдыхаем полной грудью воздух с ароматами свежей зелени и хвойных лесов, с особым духом приключений.
В заповеднике остановимся не сразу, ведь нас ожидает долгий переход.
В вечерней программе — ужин с посиделками и вторая ночевка в палатках.
- Переход 11 км под рюкзаком.
- Ночевка на территории заповедника.
- Плато Лаго-Наки.
- 400 м набор и 120 м сброс.
Переход до приюта Фишт
Сегодня мы начинаем переход к горе Фишт и практически сразу попадем в иную климатическую зону с субальпийскими лугами, карстовыми воронками, редчайшими растениями. Многие из них, например, рябчик шахматный (да, он и правда в клеточку как шахматы), занесены в «Красную книгу».
Нашим взорам откроется панорама Фишт-Оштеновского горного узла с его крутыми скалами и зеленым «покрывалом» у подножья. Нам предстоит преодолеть 2 несложных перевала с востока от Оштена: «Гузерипль» 1900 м и «Армянский» 1866 м.
Затем мы спустимся в долину уже знакомой реки Белой и доберемся до тур-приюта «Фишт», где и встанем на ночевку.
Если останутся силы и желание, можно будет подняться на гору Оштен 2804 м, пофотографировать Лагонакское нагорье и сам Фишт вдалеке. Впрочем, это не обязательно, если участники сильно устали, можно просто хорошенько отдохнуть.
- Переход 10 км под рюкзаком.
- Два несложных перевала.
- Ночевка возле приюта Фишт.
- 300 м набор и 700 м сброс.
Треккинг налегке
Сегодня у нас есть два варианта, как провести день, и каждый из них прекрасен по-своему.
Первый вариант — это восхождение на Фишт-Оштеновский перевал, 2200 м. С этой высоты можно увидеть долину реки Белой и высочайшую точку Адыгеи — гору Чугуш.
Потом спустимся к урочищу и долине реки Цица. По пути мы сможем полюбоваться невероятно красивым озером Псенодах и видом на вершину Пшеха-Су.
Второй вариант — восхождение на гору Оштен (также возможно восхождение и со стороны Инструкторской щели). Чем выше мы будем подниматься, тем больше будет по пути карстовых воронок, вымоин и причудливых скал. Здесь отчетливо чувствуется холодное дыхание «больших» гор, украшенных ослепительными снежниками.
Вечером — отдыхаем, делимся впечатлениями, поем песни у костра.
- От 5,5 до 7 км в одну сторону налегке.
- Восхождение на весь день.
- Ночевка возле приюта Фишт.
- 1200 м набор налегке.
Запасной день в горах
Погода всегда может быть непредсказуема и нарушить наши планы. Если с погодой повезет, то мы можем использовать этот день или еще на один треккинг, или на отдых, или на ранний выход к морю.
Решаем вместе, по силам и желанию.
Переход до Бабук-Аула
Утром после завтрака собираем рюкзаки и отправляемся покорять 2 перевала. Оба некатегорийные и проходятся легко. Конечно, немножко попотеть все же придется, но у нас все получится.
Первым будет перевал Белореченский — место, тесно связанное с военным прошлым нашей страны. Во время Великой Отечественной здесь пролегала линия обороны и велись ожесточенные бои.
Памятью тем событиям служат мемориальные таблички, заросшие травой остатки окопов и обелиск в честь павших воинов.
Потом преодолеем Черкесский перевал, откуда при ясной погоде открывается вид на пройденный нами путь через Армянский перевал.
Далее начинается «веселый спуск» по густому южному лесу, природа очень сильно меняется — отсюда вниз начинаются субтропики.
Мы переходим реку Шахе и добираемся до приюта Бабук-Аул, который расположился на уютной полянке. Здесь можно будет принять душ и хорошенько отдохнуть.
Завтра прокатимся на высокопроходимом транспорте.
- Переход 19 км под рюкзаком.
- Два некатегорийных перевала.
- Вечером можно принять душ.
- 700 м набор и 1900 м сброс.
Переход до поселка Солох-Аул
Утром, бодрые и заботливо накормленные кашей, мы прощаемся с гостеприимным приютом и грузимся в «шишигу».
Спускаемся по горно-лесной дороге до поселка, отсюда мы отправимся на автобусе до Дагомыса. Ура — мы едем на море! 40 минут поездки пролетят незаметно.
Вечером подводим итоги нашего путешествия, наслаждаемся отдыхом на морском побережье.
Уезжать по домам рекомендуем только на следующий день. Обязательно забронируйте себе жилье на море, если не планируете на сегодня ночевку в палатке на пляже.
- Переезд на «шишиге» 17 км.
- Переезд около 40 минут.
- Вечером купаемся в Черном море.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Рады сообщить, что аренда удобных и надёжных палаток уже включена в стоимость вашего путешествия! Мы тщательно подбираем снаряжение, чтобы вам было комфортно в любых условиях.
Варианты проживания
Палатка
Какие палатки мы предоставляем?
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-местные модели от проверенных брендов: Normal Zero и Red Fox. Давайте познакомимся с ними поближе.
Трехместные модели палаток: Normal Zero Z 3 PRO и Red Fox Trekking Fox
- Весит всего 3,15–3,45 кг
- Просторный тент: 324×218×114 см
- Размеры внутренней палатки: 172×211×104 см
Четырёхместные модели палаток: Normal Zero Z 4 PRO и Red Fox Trekking Fox 4
- Весит всего 4,09 кг
- Просторный тент: 380×236×140 см
- Размеры внутренней палатки: 225×235 см
Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно
- Семьи или компании из 3–4 человек размещаются вместе.
- Незнакомых участников, по возможности, селим с учётом пола.
Можно взять 3-местную палатку на двоих (без третьего соседа) — просто предупредите нас заранее. Но учтите, что нести её будет немного тяжелее.
Или возьмите специальную 2-местную палатку в прокат — она легче и удобнее именно для двоих!
Двухместные модели палаток: Normal ZeroZ2 Pro и Red Fox Trekking fox 2
- Весит всего 2,52–2,83 кг
- Просторный тент: 290×222×110 см
- Размеры внутренней палатки: 125×210×100 см
Чтобы заказать, напишите нам после бронирования. Мы сами привезём на место старта похода палатку и заберём обратно — вам не о чем беспокоиться!
Важно знать
- Каждый год мы обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии.
- Рекомендуем брать личное снаряжение, если для вас принципиальны особые условия комфорта. Если у вас есть любимая собственная палатка — берите её! Просто отметьте это в анкете перед походом.
Выбирайте самый комфортный для вас вариант и готовьтесь к чудесному путешествию! Мы всегда рады помочь и ответить на любые вопросы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки от несчастных случаев
- Доставка группового снаряжение и модулей на место старта маршрута - в Краснодар
- Трансфер от жд вокзала и аэропорта Краснодара
- Рейсовый автобус обратно по окончанию похода до Дагомыса
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в день заезда и питание на море)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Рафтинг на реке Белая с видеозаписью и фотографиями
- Посещение Гранитного каньона
- Выброска в конце маршрута на высокопроходимом транспорте «шишиге»
- Работа инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты на поезд или самолет до Краснодара (встреча трансфером у ж/д вокзала Краснодара), билет на поезд или самолёт из Сочи после маршрута
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и питание на море
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 10% скидкой в нашем прокате
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел/гостиница на море после похода)
- По возможности: посещение водопадов Руфабго/Хаджохской теснины, посещение с экскурсией Азишской пещеры (+ 500 руб/чел/вход)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное снаряжение — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 60 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой. Стандартный вес общественных модулей для мужчин — 9 кг, для женщин — 6-7 кг.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- перчатки;
- шапка теплая;
- пуховый жилет;
- платье;
- очки солнцезащитные.
Какая будет погода?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни, но не перегружайте вес рюкзака. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с нашим походным консультантом.
Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Отметим, что на этом маршруте мы побываем почти во всех климатических зонах.
Что предоставляет турклуб?
Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приёмы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и т. п.).
Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат.
Прокат личного походного снаряжения выдается с 10% скидкой всем нашим участникам.
Где будем мыться?
Будет возможность освежиться в родниках или горных речках.
Всегда можно устроить «помывочный день» из котелков с теплой водой.
Также возможна банька в середине пути на приюте Фишт.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что‑то дополнительно. Не включен в стоимость обед по пути из Краснодара, по дороге трансфер делает остановку в кафе. Питание на море также в стоимость не включено.
Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без «быстрых» каш и супов.
Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырёх вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).
На месте закупаем хлеб и лимоны. Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
Вода на маршруте
- Питьевая вода — возьмите с собой бутылку 1–1,5 л на человека.
- Источники с чистой водой на маршруте: родники. Будем постоянно восполнять запасы воды.
- Для готовки используем воду из ручьев — кипятим.
Какой будет итоговый вес рюкзака в походе?
Около 20–24 кг веса, зависит от веса личного снаряжения.
Стремиться к тому, чтобы вес рюкзака был вместе с модулем (8–10 кг): у девушек не более 18–20 кг, а у мужчин не более 25–27 кг, иначе будет действительно тяжело.
Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и еду, поэтому личные вещи должны занимать не более 60% рюкзака. Средний объём общественного модуля — полный большой пакет из Пятёрочки, он должен легко помещаться в ваш рюкзак.
Можно ли оставить вещи?
Нет, такой возможности не будет. Рекомендуем «лишних вещей» с собой не брать.
Маршрут линейный, и мы отправляемся из Краснодара, а из похода возвращаемся в Сочи.
Внимательно отнеситесь к сборам в поход. Консультируйтесь с нашим походным консультантом.
Есть ли на маршруте связь? Где зарядиться?
Маршруты достаточно автономны. Связь ловит только на возвышенностях и в хорошую погоду. Предупредите близких, что вам будет не дозвониться, пусть не переживают.
Отдохните от большого мира. О группе и вашей безопасности будет знать организатор и консультант.
Рекомендуем запастись портативными зарядными устройствами.
Сколько денег с собой? Брать наличные или можно ехать с картой?
Картой можно будет расплачиваться только в городах, для покупок в горах — только наличка.
Обязательно нужно взять с собой деньги на:
- кафе туда и обратно (порядка 500–600 рублей);
- на проживание на море в Дагомысе.
Все остальные расходы по желанию: в горной части можно будет купить молока горных коровок (порядка 80 рублей за литр), заказать дополнительную баньку и прочее.
Входы в парк водопады Руфабго и/или Хаджохская теснина по желанию и оплачиваются отдельно (порядка 500 рублей на все). В городах: экскурсии, сувениры, подарки, кафешки
Обязательных дополнительных трат кроме кафе по пути и проживания на море нет. Комфортный размер денег у каждого свой, берите столько, сколько вы максимально готовы потратить на отдыхе.
Нужно ли бронировать проживание на море?
Если не планируете продолжать ночёвку в палатке на берегу моря, то рекомендуем забронировать жилье на море себе заранее.
Группа выходит в Дагомыс, оттуда легко добраться как до Туапсе, так и до Сочи/Адлера.
Как вариант, можно остаться на ближайшую ночь в Дагомысе, чтобы ещё немного насладиться обществом своих сорюкзачников. В чатике группы можно договориться об общем варианте размещения до начала вашего путешествия.
Будет ли восхождение на Фишт?
К сожалению, восхождение на Фишт мы убрали из обязательной части программы, так как из года в год ситуация на леднике становится только хуже и опаснее.
Данный маршрут подразумевает прохождение знаменитого маршрута «Тридцатка», будет восхождение на гору Оштен, откуда Фишт виден как на ладони.
Только при максимально благоприятных погодных условиях, хорошем состоянии ледника и подготовленности участников восхождение возможно, но вероятность невелика.
На месте есть небольшой прокат снаряжения для восхождения, если вдруг все звезды сойдутся. Если вы нацелены именно взойти на Фишт, то рекомендуем отправиться в составе альпгруппы, где цель не поход, а именно восхождение.
Условия участия с ребенком. Как распределяется вес общественного на детей?
С маршрутом сможет справиться ребенок от 9 лет в хорошей физической форме. При наличии успешного опыта совместных походов можно и раньше. Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.
Ребенок может стать настоящим помощником! Ему доверяем до 4 кг общественного снаряжения (например, общий тент или часть продуктов).
Подросткам от 12 лет доверим до 6 кг — они обычно очень гордятся такой ответственностью!
Совет: вы всегда можете перераспределить вещи, например, дать ребенку свои объемные и легкие личные вещи, а его часть общественного снаряжения взять себе. Главное, чтобы всем было комфортно!
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Основная обувь: идеальный вариант — треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
Не подходят:
- кеды, слипоны, сандалии;
- обувь на плоской подошве без протектора;
- ковая, неразношенная обувь (может натереть!).
Почему это важно? На маршруте бывают:
- каменистые и скользкие участки;
- броды, роса, дождь;
- долгие переходы.
Ваша обувь должна:
- надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп);
- не скользить (агрессивный протектор обязателен!);
- выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Что ещё взять?
- сменная обувь для лагеря — кроссовки/кроксы (чтобы дать ногам отдохнуть и переобуться, если основная пара промокла);
- носки — 2–3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).
Совет: перед походом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!
Для рафтинга подойдут обычные спортивные сандалии, кроксы и даже шлёпки.
Про сплав на рафтах. К чему быть готовым?
Мы будем сплавляться на рафтах, которые вмещают от 10 до 12 человек. Всем выдаются спасжилеты, детей сажают в центр, дети не гребут.
На маршруте будет несколько порогов, степень их сложности будет зависеть от уровня воды, но все проходимы. Маршрут выбран на том отрезке реки, куда могут пускать группу неопытных участников.
На каждом рафте профессиональный водный инструктор, будет давать команды и контролировать все по движению вашей лодки.
Для сплава необходимо подготовить шорты и футболку, которые не жалко будет намочить. Также сандалии или кроксы. При холодной погоде каждому выдадут неопреновые костюмы.
После сплава надо будет переодеться в сухое, поэтому подготовьте также сменный комплект одежды (вплоть до трусов) и полотенце.
Всю одежду (для сплава и сменную) сложите в один пакет и поближе.
Рафтинг планируется в первый день похода, по пути следования трансфера. То есть при посадке в автобус вы уже можете взять этот пакет в салон.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена покупка групповой страховки от несчастных случаев.