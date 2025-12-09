1 день

Встреча в Краснодаре. Рафтинг по реке Белая. Интереснейшие места Адыгеи

Утром собираемся всей командой на ж/д вокзале города Краснодара.

Наш отдых в Адыгее начинается именно отсюда. Выезжаем в поселок Гузерипль, который находится возле Кавказского биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова.

Здесь нас ожидает сплав на рафте по речке Белой. С воды открывается шикарный вид — крутые скалы, которые подходят прямо к берегу, бурлящие пороги и солнечные лучи, ласково обнимающие путников за плечи.

По желанию можно съездить к водопадам Руфабго, чтобы послушать, как вода шипит и шумит, срываясь с высоты в реку. Другой вариант – прогулка по Хаджохской теснине, где можно укрыться от солнца и полюбоваться причудливым скальным рельефом.

Нагулявшись, мы снова садимся на наш транспорт и добираемся до Лагонакского нагорья. Если точнее, к базе МЧС, где и остановимся на ночь.

Разбиваем лагерь, готовим ужин, знакомимся и делимся впечатлениями от путешествия. Сам поход начнётся завтра, но и в первый день мы многое успели, пора отдохнуть.

Переезд 4-5 часов.

Остановки по пути.

Рафтинг по реке Белая.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160