Гостевой двор расположен на окраине поселка на берегу реки Мезмайка, где никогда не будет ни шума, ни комаров. Совсем недалеко находится начало основных туристических маршрутов по живописным окрестностям Мезмая. На территории гостевого двора находятся три жилых домика, в каждом из которых по два номера. В каждом номере есть горячая и холодная вода, душ, туалет. Также в каждом номере есть холодильник, оборудован кухонный уголок с электрическим чайником, электрической плитой, посудой. Все номера отапливаются. Возле домиков к вашим услугам навесы и беседки, мангал и дрова для приготовления шашлыка.

На территории гостевого двора есть баня и прекрасное озеро, окруженное скалами с водопадом, в котором приятно окунуться после бани, а так же есть родник с чистой питьевой водой и детская площадка. Территория огорожена, круглосуточно охраняется, имеется автостоянка.