Недалеко от плато Лаго-Наки, на реке Курджипс, расположен небольшой посёлок Мезмай, окружённый невысокими, но очень живописными горами.
Программа тура по дням
Прибытие. Мезмай, прогулка по живописным окрестностям
Встреча на ж/д вокзале г. Краснодар утром.
Переезд в Мезмай.
Размещение на турбазе.
Обед.
Прогулка по живописным окрестностям: Самшитовая роща, водопад Исиченко.
Ужин.
Вечер знакомств.
Костёр.
Шашлыки.
Прогулка в Гуамское ущелье
Завтрак.
Прогулка в Гуамское ущелье, в тёплую погоду возможна экскурсия в Сухую балку.
Обед: чай, бутерброды.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Прогулка на водопады Университетский и Чинарёв
Завтрак.
Прогулка на водопады Университетский и Чинарёв.
Обед: чай, бутерброды.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Прогулка на Орлиные полки
Завтрак.
Прогулка на Орлиные полки.
Возвращение на турбазу.
Обед.
Свободное время.
Прощальный ужин.
Термальные источники. Отъезд
Завтрак.
12:00 Освобождение номеров.
Выезд в Краснодар.
По пути посещение термальных источников.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека — 32 500 руб.
Варианты проживания
У Озера
Гостевой двор расположен на окраине поселка на берегу реки Мезмайка, где никогда не будет ни шума, ни комаров. Совсем недалеко находится начало основных туристических маршрутов по живописным окрестностям Мезмая. На территории гостевого двора находятся три жилых домика, в каждом из которых по два номера. В каждом номере есть горячая и холодная вода, душ, туалет. Также в каждом номере есть холодильник, оборудован кухонный уголок с электрическим чайником, электрической плитой, посудой. Все номера отапливаются. Возле домиков к вашим услугам навесы и беседки, мангал и дрова для приготовления шашлыка.
На территории гостевого двора есть баня и прекрасное озеро, окруженное скалами с водопадом, в котором приятно окунуться после бани, а так же есть родник с чистой питьевой водой и детская площадка. Территория огорожена, круглосуточно охраняется, имеется автостоянка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды заказным автобусом по программе тура
- 3-разовое питание, шашлык
- Проживание в домиках со всеми удобствами
- Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Входные билеты на термальные источники - от 350 руб
- Питание, не указанное в программе тура
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (свидетельство о рождении);
- удобные ботинки (лучше треккинговые ботинки);
- тапочки для гостиницы, турбазы;
- удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
- непромокаемая куртка от дождя;
- свитер или кофта из флиса (полара);
- головной убор (шапка, шляпа или бандана);
- несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
- несколько пар носков;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- предметы личной гигиены;
- фотоаппарат;
- небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
- фонарик;
- небольшая личная аптечка;
- крем от солнца;
- треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
С какого возраста можно участвовать самостоятельно?
Возраст от 10 лет в сопровождении взрослых или от 16 лет самостоятельно.