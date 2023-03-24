Геотермальные источники Адыгеи
Природная красота этих мест помогает достичь духовной гармонии, здесь организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем.
Тур спланирован по самым фотопривлекательным местам таким образом, чтобы предоставить максимальную возможность для творчества туристам при создании фотографий.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором.
14:00 Обедаем и отдыхаем.
18:00-19.00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтракаем.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» (доп. плата), с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обедаем.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
09::0 Завтрак.
10.00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (доп. плата).
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку.
Альтернативный маршрут – конная прогулка (доп. плата).
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина" (доп. плата).
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»
Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки»с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. «Большая Азишская».
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней" (доп. плата).
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская» (доп. плата).
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз (доп. плата), доходим к памятнику природы скале Чертов Палец, с вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Гуамское ущелье
08:00-10:00 Завтрак.
10.00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде (доп. плата).
Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед – пикник.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 После ужина – поездка на геотермальный источник.
Экскурсия в столицу Адыгеи - город Майкоп
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп.
Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением. Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея – один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию. Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник.
В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
6.30-10.00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом "Эдельвейс" (просторные номера с камином, уникальный дизайн) – 63 000 рублей, одноместного размещения нет;
- гостевой дом “У горы” (деревянный сруб в старинном русском стиле, с бассейном – вода не термальная, номера со всеми удобствами) – 63 000 рублей;
- гостевой дом "Горная Слобода" (нет размещения с октября до апреля) - расположена в живописном горном месте. Номера со всеми удобствами. На территории бассейн (вода не термальная) - уточняется.
- гостиница "Графство Хаджох. Улучшенный" – номера со всеми удобствами в номере: ТВ, холодильник – 51 500 рублей;
- гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" – номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 47 000 рублей;
- гостевой дом "Горная Лаванда" (номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник) – 51 500 рублей;
- гостевой дом “У Сергея” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 46 500 рублей;
- гостевой дом "На Аминовской". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 46 500 рублей.
Стоимость тура на 1 человека при размещение в номерах от 4 человек:
- в гостевом доме “Деревянные коттеджи” – 47 000 рублей.
Гостиница "Графство Хаджох. Хостел" Общий санузел и душ - 35 000 руб. с чел.
Тур не предусматривает подселения.
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Графская поляна»
Традиционный гостевой дом «Графская поляна» находится в тихом загородном поселке Каменномостский. Гостей ждет приятный отдых в окружении гор. От него 40 км до Майкопа и всего 2 км до водопадов карстовых пещер. Работает канатная дорога.
Отапливаемые номера гостевого дома с деревянным полом оснащены телевизором с плоским экраном, есть собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах имеется гостиный уголок, балкон или терраса.
За дополнительную плату в кафе «Графская поляна» подают домашние блюда русской кухни. В ресторане с обслуживанием по меню также сервируют блюда интернациональной кухни. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
За отдельную плату гости могут посетить сауну гостевого дома. Живописное плато Лаго-Наки находится в 20 минутах езды, у подножия Кавказских гор. Сотрудник круглосуточной стойки регистрации готовы помочь гостям организовать экскурсии с гидом по региону.
Гости могут заняться рафтингом на горной реке поблизости или поиграть в футбол и волейбол на территории. Также в распоряжении гостей банкетный зал.
Аэропорт Майкопа расположен в 50 минутах езды от гостевого дома «Графская поляна». Поездка до железнодорожного вокзала Каменномостского занимает 5 минут, а расстояние от дома до местной автобусной остановки составляет лишь 50 метров.
Гостевой дом «У Сергея»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Гостевой дом «На Аминовской»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Выбранное проживание по программе (на территории есть Wi-fi, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов)
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский (в день заезда)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Обратный трансфер до г. Краснодар - 500 руб. /чел
- Обратный трансфер до г. Минеральные Воды - 800 руб. /чел
- Обратный трансфер до Майкопа - 500 руб. /чел
- Обратный трансфер до Армавира - 500 руб. /чел
- Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте): "Хаджохская Теснина" - 600 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей - 300 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 600 руб. "Музей природы" - 300 руб
- «Хаджохская Теснина» - 600 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
- Музей «Беловодье» - 200 руб
- Национальный музей - 300 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 400 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 600 руб
- «Музей природы» - 300 руб
- Конная прогулка - 1000 руб. (1 час), 1 800 руб. (2 часа)
- Билет на подъемник - 800 руб
- Страховка
- По запросу: спортивная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в день заезда.
- Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 13:00
- Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
- Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20 - поезд
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:10 - поезд
Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавир и Сочи (оплачивается отдельно).
В среду:
- Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06.30 -07.00. По обратным билетам из Армавира на поезд - убытием не ранее 11:00, в пути 2,5 часа. Рекомендации по обратным билетам из Мин. Воды - отлет не ранее 14:00.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал. Рекомендации по обратным билетам: на поезд убытием не ранее 14.30 в пути 2,5 - 3 часа.
Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 800 руб.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 500 руб.
Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 500 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).
Какие скидки есть в туре?
Скидки на детей:
- 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
- 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
- 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
- 10% - Для детей с 12 до 16 лет
Для пенсионеров скидка на тур до 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Может ли измениться программа тура?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Проживание в Горной лаванде так же очень понравилось. Хороший ненавязчивый хозяин, чистый номер, белоснежное белье, удобная кровать, тепло и тихо.
Подобный тур был у нас в прошлом году, в Крым. Чем-то эти туры похожи. Кормили "на убой", вкусно. Мы эту разновидность "ол инклюзив" называем "пионерский лагерь". Но нас это устраивает!
Потрясла природа, горные красоты, каждый день разная фантастическая река Белая. Приятным бонусом в конце трудных дней были горячие источники, снимающие усталость от прогулок и поездок. Правда, немного не хватало экскурсионного сопровождения в классическом понимании. Мы привыкли, что пока добираемся до достопримечательностей, в микрофочик льется рассказ влюбленных в эти места людей - гидов.
В целом нам понравилось все - и программа, и размещение, и природа, и питание. Но, если бы "вплести" в меню побольше национальных блюд, было бы еще лучше! Оценили презенты в виде адыгейского сыра в конце поездки…