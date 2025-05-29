Войсковой собор Александра Невского – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «Войсковой собор Александра Невского» в Краснодаре, цены от 43 300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
На машине
4 дня
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
13 июл в 14:00
52 400 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
На машине
4 дня
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
30 мая в 14:00
19 июн в 14:00
43 300 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
На машине
4 дня
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
21 июн в 14:00
48 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Войсковой собор Александра Невского»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
  2. Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
  3. Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Улица Красная
  4. Войсковой собор Александра Невского
  5. Стадион Краснодар
  6. Хаджохская теснина
  7. Скала Петушок
  8. Дантово ущелье
  9. Горячий Ключ
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит тур в Краснодаре в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Войсковой собор Александра Невского" можно забронировать 3 тура от 43 300 до 52 400.
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