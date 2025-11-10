Мои заказы

Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией

Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Проведите отпуск как краснодарцы — горожане часто выбирают локации из этого тура для выходных.

Первым делом отправимся гулять по кубанской столице: поговорим о казаках-основателях Екатеринодара, увидим восстановленные исторические достопримечательности на улице
Красной и впечатляющие здания, арт-объекты, растения современного парка Галицкого.

Съездим в соседнюю Адыгею, чтобы пройтись по Майкопу и отдохнуть в природных термальных бассейнах, и проведём день в уютном Горячем Ключе, наслаждаясь неспешным променадом по лесным тропкам.

Доберёмся и к черноморским берегам: проникнемся расслабленной курортной атмосферой Геленджика, а также прочувствуем французскую роскошь и тонкие ароматы вин в комплексе Chateau de Talu, стилизованном под Версальский дворец.

Возраст участников — 5+.

Питание. Входят завтраки и обеды, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.

1 день

Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»

Трансфер к отелю — самостоятельно, заселение в номера с 14:00. Затем встретимся в холле и первым делом отправимся на экскурсию по историческому центру Краснодара. Вы узнаете, как казаки-переселенцы покорили степи и основали Екатеринодар, поговорите о военном положении тех лет, побываете на первой улице города, увидите значимые строения. Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине.

Далее поедем к современной достопримечательности — парку футбольного клуба «Краснодар», неофициально носящему имя основателя Сергея Галицкого. Это огромная зона отдыха со всевозможными фонтанами, арт-объектами, экзотическими растениями и обитателями, японским садом, получившая признание далеко за пределами города. После прогулки вернёмся в отель.

Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»
2 день

Адыгея: Майкоп, термальные источники

Этот день посвятим Адыгее и сначала посетим её сердце — Майкоп (~150 км). Гуляя по городу, вы увидите здания правительства и управы, памятник дружбе русских с черкесами, математический сквер, старинную архитектуру. В самом центре находится монумент «Единение и согласие» в форме адыгского очага, площадь Дружбы народов, а также Соборная мечеть — подарок шейха ОАЭ мусульманам Адыгеи и Краснодарского края.

Следующий пункт — база отдыха «Водная ривьера» (не забудьте купальные принадлежности, полотенце, тапочки). Тут расположены 5 открытых термальных бассейнов разной температуры (от 22 до 40°C), закрытый зал, кафе, беседки с мангалами. До вечера будет время, чтобы как следует расслабиться, а потом вернёмся в Краснодар.

Адыгея: Майкоп, термальные источникиАдыгея: Майкоп, термальные источникиАдыгея: Майкоп, термальные источникиАдыгея: Майкоп, термальные источники
3 день

Геленджик: Chateau de Talu, Греческий центр, набережная, Лермонтовский бульвар

Сегодня отправимся к побережью Чёрного моря — в Геленджик (~200 км). Первую остановку сделаем в изысканном месте — комплексе Chateau de Talu, стилизованном под Версаль. Вы изучите винодельню и окрестности, пройдёте среди стройных рядов виноградных лоз и винных бочек, полюбуетесь парком и панорамой бухты. Узнаете, какой путь проходят гроздья, чтобы стать напитком богов, поговорите о французской эстетике, продегустируете 6 сортов из базовой и премиальной коллекций.

Переместимся в центр курорта и задержимся в Греческом культурном центре, где вы погрузитесь в историю заселения территории нынешнего Геленджика древними греками. Потом погуляете по набережной и Лермонтовскому бульвару, любуясь морскими далями и вдыхая ароматы хвои.

Вечером вернёмся в Краснодар.

Геленджик: Chateau de Talu, Греческий центр, набережная, Лермонтовский бульварГеленджик: Chateau de Talu, Греческий центр, набережная, Лермонтовский бульварГеленджик: Chateau de Talu, Греческий центр, набережная, Лермонтовский бульварГеленджик: Chateau de Talu, Греческий центр, набережная, Лермонтовский бульвар
4 день

Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»

После завтрака необходимо освободить номера. Напоследок съездим в Горячий Ключ (~60 км), чтобы прогуляться по городу и санаторно-курортному парку. Вы попробуете минеральную воду в питьевой галерее, посетите часовню 19 века с бюветом Иверского источника, пройдёте по Дантову ущелью, взберётесь к скале Петушок и отдохнёте в Царской беседке.

При желании можно по канатной дороге подняться к комплексу «Дыхание гор». На вершине находятся аттракционы, фотозоны, кафе, зоны отдыха и открываются живописные панорамы окрестностей Горячего Ключа.

По завершении вернёмся в Краснодар и попрощаемся.

Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в отеле 3*45 300 ₽
1-местное в отеле 3*60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что включено
  • Проживание
  • По 3 завтрака и обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
  • Трансферы до/от отеля
  • Ужины
  • Входные билеты, дегустации
  • Доплата за 1-местное размещение - 14 000 ₽
  • Стоимость тура с отелем 2* (за человека при 2-местном размещении) - 39 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
Завершение: Краснодар, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Краснодаре
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.
