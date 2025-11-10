Первым делом отправимся гулять по кубанской столице: поговорим о казаках-основателях Екатеринодара, увидим восстановленные исторические достопримечательности на улице
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Питание. Входят завтраки и обеды, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Краснодар: улица Красная, парк «Краснодар»
Трансфер к отелю — самостоятельно, заселение в номера с 14:00. Затем встретимся в холле и первым делом отправимся на экскурсию по историческому центру Краснодара. Вы узнаете, как казаки-переселенцы покорили степи и основали Екатеринодар, поговорите о военном положении тех лет, побываете на первой улице города, увидите значимые строения. Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине.
Далее поедем к современной достопримечательности — парку футбольного клуба «Краснодар», неофициально носящему имя основателя Сергея Галицкого. Это огромная зона отдыха со всевозможными фонтанами, арт-объектами, экзотическими растениями и обитателями, японским садом, получившая признание далеко за пределами города. После прогулки вернёмся в отель.
Адыгея: Майкоп, термальные источники
Этот день посвятим Адыгее и сначала посетим её сердце — Майкоп (~150 км). Гуляя по городу, вы увидите здания правительства и управы, памятник дружбе русских с черкесами, математический сквер, старинную архитектуру. В самом центре находится монумент «Единение и согласие» в форме адыгского очага, площадь Дружбы народов, а также Соборная мечеть — подарок шейха ОАЭ мусульманам Адыгеи и Краснодарского края.
Следующий пункт — база отдыха «Водная ривьера» (не забудьте купальные принадлежности, полотенце, тапочки). Тут расположены 5 открытых термальных бассейнов разной температуры (от 22 до 40°C), закрытый зал, кафе, беседки с мангалами. До вечера будет время, чтобы как следует расслабиться, а потом вернёмся в Краснодар.
Геленджик: Chateau de Talu, Греческий центр, набережная, Лермонтовский бульвар
Сегодня отправимся к побережью Чёрного моря — в Геленджик (~200 км). Первую остановку сделаем в изысканном месте — комплексе Chateau de Talu, стилизованном под Версаль. Вы изучите винодельню и окрестности, пройдёте среди стройных рядов виноградных лоз и винных бочек, полюбуетесь парком и панорамой бухты. Узнаете, какой путь проходят гроздья, чтобы стать напитком богов, поговорите о французской эстетике, продегустируете 6 сортов из базовой и премиальной коллекций.
Переместимся в центр курорта и задержимся в Греческом культурном центре, где вы погрузитесь в историю заселения территории нынешнего Геленджика древними греками. Потом погуляете по набережной и Лермонтовскому бульвару, любуясь морскими далями и вдыхая ароматы хвои.
Вечером вернёмся в Краснодар.
Горячий Ключ: питьевая галерея, часовня, Дантово ущелье, скала Петушок, Царская беседка, комплекс «Дыхание гор»
После завтрака необходимо освободить номера. Напоследок съездим в Горячий Ключ (~60 км), чтобы прогуляться по городу и санаторно-курортному парку. Вы попробуете минеральную воду в питьевой галерее, посетите часовню 19 века с бюветом Иверского источника, пройдёте по Дантову ущелью, взберётесь к скале Петушок и отдохнёте в Царской беседке.
При желании можно по канатной дороге подняться к комплексу «Дыхание гор». На вершине находятся аттракционы, фотозоны, кафе, зоны отдыха и открываются живописные панорамы окрестностей Горячего Ключа.
По завершении вернёмся в Краснодар и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное в отеле 3*
|45 300 ₽
|1-местное в отеле 3*
|60 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- По 3 завтрака и обеда
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
- Трансферы до/от отеля
- Ужины
- Входные билеты, дегустации
- Доплата за 1-местное размещение - 14 000 ₽
- Стоимость тура с отелем 2* (за человека при 2-местном размещении) - 39 300 ₽