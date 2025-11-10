Трансфер к отелю — самостоятельно, заселение в номера с 14:00. Затем встретимся в холле и первым делом отправимся на экскурсию по историческому центру Краснодара. Вы узнаете, как казаки-переселенцы покорили степи и основали Екатеринодар, поговорите о военном положении тех лет, побываете на первой улице города, увидите значимые строения. Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине.

Далее поедем к современной достопримечательности — парку футбольного клуба «Краснодар», неофициально носящему имя основателя Сергея Галицкого. Это огромная зона отдыха со всевозможными фонтанами, арт-объектами, экзотическими растениями и обитателями, японским садом, получившая признание далеко за пределами города. После прогулки вернёмся в отель.