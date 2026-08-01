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Майкоп – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «Майкоп» в Краснодаре, цены от 45 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Пешая
7 дней
8 отзывов
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
13 сен в 11:00
20 сен в 11:00
84 300 ₽ за человека
«Всё включено» в горах Адыгеи: тур с конной прогулкой, рафтингом, отдыхом на источниках и в бассейне
На машине
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
7 дней
«Всё включено» в горах Адыгеи: тур с конной прогулкой, рафтингом, отдыхом на источниках и в бассейне
Майкоп, Гузерипль, Хаджохская теснина, ⁠водопады Руфабго, плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
Начало: Аэропорт Краснодара, 11:00
16 авг в 11:00
30 авг в 11:00
78 000 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
На машине
4 дня
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
11 сен в 14:00
2 окт в 14:00
45 300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Майкоп»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин;
  2. «Всё включено» в горах Адыгеи: тур с конной прогулкой, рафтингом, отдыхом на источниках и в бассейне;
  3. Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией.
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Лаго-Наки;
  2. Хаджохская теснина;
  3. Водопады Руфабго;
  4. Майкоп;
  5. Мезмай;
  6. Скала Петушок;
  7. Дантово ущелье;
  8. Горячий Ключ;
  9. Войсковой собор Александра Невского;
  10. Стадион Краснодар.
Сколько стоит тур в Краснодаре в августе 2026
Сейчас в Краснодаре в категории "Майкоп" можно забронировать 3 тура от 45 300 до 84 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Краснодаре на 2026 год по теме «Майкоп», 8 ⭐ отзывов, цены от 45300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь