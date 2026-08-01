Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
13 сен в 11:00
20 сен в 11:00
84 300 ₽ за человека
«Всё включено» в горах Адыгеи: тур с конной прогулкой, рафтингом, отдыхом на источниках и в бассейне
Майкоп, Гузерипль, Хаджохская теснина, водопады Руфабго, плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
Начало: Аэропорт Краснодара, 11:00
16 авг в 11:00
30 авг в 11:00
78 000 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
11 сен в 14:00
2 окт в 14:00
45 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Майкоп»
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