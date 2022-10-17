Экскурсия для небольшой группы людей 3-5 человек – джипинг на комфортабельном внедорожнике Митсубиси Паджеро в компании опытного и интересного гида. Вы увидите знаменитый Торгашинский хребет и город Красноярск практически с высоты птичьего полета. Вы насладитесь видами на город и знаменитые Столбы. Все это вам доступно, без утомительных подъемов и пеших походов
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Торгашинский хребет
- Красный гребень
- Восточная часть заповедника Столбы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По предварительной договоренности возможно проведение чайной церемонии для ценителей китайского чая.
Вы увидите: Торгашинский хребет, красный гребень, восточная часть заповедника Столбы.
понедельник,вторник,среда,четверг, пятница, суббота в 10:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Чайная церемония — 1000 руб. (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Лесников, 21 (набережная возле Платинум Арена)Завершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник,вторник,среда,четверг, пятница, суббота в 10:00 и 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Спасибо за выбор моей экскурсии!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
17 окт 2022
Экскурсии не было. Дмитрий не предупредил об отмене. Очень жаль
Е
Екатерина
5 окт 2022
К сожалению, экскурсия так и не состоялась. Приехав на место в назначенный день и время, гид не появился и на телефонные звонки просто не отвечал. Возможно, что-то случилось, но никаких сообщений с извинениями, переносе или отмены экскурсии от гида не было. Настроение было испорчено.
Д
Данилов
10 сен 2022
Прекрасная экскурсия.
Очень вежливый водитель.
Дмитрий, учёл все наши пожелания.
Мы были на Торгашинском хребете, лестица.
Без проблем заехали на верх на авто.
Там нас ждали восхитительные виды.
Энергетика. Природа. Воздух:)
Однозначно рекомендую Дмитрия и его автомобиль для доставки Вас в горы!
Очень вежливый водитель.
Дмитрий, учёл все наши пожелания.
Мы были на Торгашинском хребете, лестица.
Без проблем заехали на верх на авто.
Там нас ждали восхитительные виды.
Энергетика. Природа. Воздух:)
Однозначно рекомендую Дмитрия и его автомобиль для доставки Вас в горы!
М
Мане
16 авг 2022
О
Ольга
13 авг 2022
Очень экстремальная экскурсия! Дмитрий эксклюзивный водитель, который завёз нас на внедорожника на Красный гребень! Всю дорогу визжали от страха, но оно того стоило! Сами бы мы на этот хребет не взобрались. Всем рекомендую. А ещё Дмитрий свозил нас на Манскую петлю, тоже на самый верх на внедорожнике!
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