Очень экстремальная экскурсия! Дмитрий эксклюзивный водитель, который завёз нас на внедорожника на Красный гребень! Всю дорогу визжали от страха, но оно того стоило! Сами бы мы на этот хребет не взобрались. Всем рекомендую. А ещё Дмитрий свозил нас на Манскую петлю, тоже на самый верх на внедорожнике!