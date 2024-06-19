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Торгашинский хребет — самая красивая и аутентичная природная достопримечательность Красноярска. Для знакомства с Сибирью она подходит как никакая другая.



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