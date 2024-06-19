Торгашинский хребет — самая красивая и аутентичная природная достопримечательность Красноярска. Для знакомства с Сибирью она подходит как никакая другая.
Я подготовил для вас насыщенный яркими пейзажами, лёгкий и доступный маршрут без значительных подъёмов и спусков. А ещё будут рассказы о крае и атмосферный пикник.
Я подготовил для вас насыщенный яркими пейзажами, лёгкий и доступный маршрут без значительных подъёмов и спусков. А ещё будут рассказы о крае и атмосферный пикник.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите 2 главные природные смотровые площадки средней части Торгашинского Хребта — Базайскую видовку и вторую Торгашинскую видовку. С них открываются потрясающие панорамы — вы увидите долину таёжной реки Базаиха и живописные скальные выходы с гротами. На второй площадке мы устроим пикник.
- На маршруте будет ещё несколько смотровых мест, называемых в народе «видовками».
- По пути через смешанные и хвойные леса нам встретятся 2 пещеры — Ледяная и Мокрая. Заходить внутрь мы не будем, осмотрим входы снаружи.
- Я расскажу о природе Приенисейской Сибири, Саянах, геологической истории Красноярья, освоении казаками енисейского региона и правого берега Красноярска.
- По желанию можем удлинить маршрут — подняться на гору Луч с красивыми видами на долину реки, тайгу и скальные группы, а также спуститься к гроту Телевизор.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Nissan Expert и услуги гида.
- Дорога на автомобиле до первой локации займёт 30 минут.
- Возьмите с собой термос и еду для пикника по вашему желанию.
- Основной маршрут составляет 8 километров.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 45 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил около 70 стран, и практически в каждой проходил треккинговые маршруты в поисках природных достопримечательностей. Создаю и провожу авторские туры в разных странах. Имею в активе более 30 многодневных горных походов. Пишу книгу, обучающую путешествовать супербюджетно. Активный каучсёрфер. Живу в Красноярске, отлично знаю окрестности. Решил начать показывать красоту родного края гостям.Задать вопрос
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