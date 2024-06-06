Смотровые площадки Красноярска

1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
«А еще понаблюдаем за лесными зверьками, отдохнем в гамаке и поднимемся на смотровые площадки, созданные сибирской природой»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
«Кроме того, по пути мы заглянем на смотровую площадку «Царь-рыба», с корой полюбуемся Енисеем и окрестными горами»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
«Вы побываете на Караульной горе — одной из лучших смотровых площадок города»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
«А завершится путешествие на захватывающей дух смотровой площадке на вершине самой высокой горы в историческом центре»
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
«А еще полюбуетесь со смотровой площадки могучим Енисеем и пройдете по старинным улочкам деревни Овсянка, где родился Астафьев»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
«Смотровая площадка «Царь-рыба» — здесь мы вспомним Астафьева, певца сибирской земли»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
«Она расположена на Караульной горе с отличным обзором на город с оборудованной смотровой площадкой»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
«Вы побываете на захватывающей дух смотровой площадке на вершине самой высокой горы в историческом центре»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
«На пути к лучшим смотровым площадкам я расскажу о выдающихся жителях и поделюсь старинными преданиями и легендами»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
«Мы проедем по самым впечатляющим набережным и смотровым площадкам города»
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
«Подниметесь на природные смотровые площадки с потрясающими видами на заповедник и Красноярск»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
«Сначала мы отправимся в горнолыжный комплекс «Бобровый лог», откуда на канатно-кресельном подъемнике доберемся до смотровой площадки на 500-метровой высоте»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Смотровая площадка — не только видовая локация, но и место паломничества эзотериков»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
«Мыс Караульный бык — еще одна смотровая площадка, откуда открывается шикарная панорама Енисея»
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
«На обратном пути мы заедем на самую красивую и самую высокую смотровую площадку Красноярска – Николаевскую сопку»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
«Выезжаем на автомобиле с центральной Предмостной площади по вьющейся среди гор Дивногорской трассе и делаем остановку у смотровой площадки Царь-рыба с видами на уходящий вдаль Енисей и Дивные горы»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска
Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений
«, посетите специально обустроенные смотровые площадки, откуда город виден как на ладони»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
4 часа
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
«Мы проведём день на лесных тропинках среди тайги и каменных скульптур, созданных самой природой, а также поднимемся на смотровые площадки с лучшим видом»
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света
Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета
Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
«Что вас ждет: В фанпарке «Бобровый лог» туристы поднимутся по канатно-кресельной дороге на высоту 300 м, посетят специально обустроенные смотровые площадки, откуда виден город, увидят панораму Такмаковского района заповедника «Столбы»»
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ощути свободу: мотоэкскурсия по Красноярску
Хочешь почувствовать, что за спиной выросли крылья? Только адреналин, шум ветра и безграничная свобода ждут тебя в увлекательном путешествии по Красноярску
Начало: По договоренности
«Николаевская сопка на вершине которой расположена смотровая площадка, откуда открывается живописная панорама на Столбы, Енисей и Бобровый лог»
Расписание: В любой день с 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
7 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Николаевский мост и смотровая площадка «Царь-рыба» Мы проедемся по Николаевскому мосту и посетим обзорную площадку «Царь-рыба», которая размещается на 300-метровом Слизневском утесе»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
«Наш маршрут закончится в точке встречи, где вы по желанию сможете подняться на смотровую площадку «Столбы» по канатной дороге фан парка «Бобровый лог»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
Начало: Ул. Лесников, 21 (набережная возле Платинум Арена)
Расписание: понедельник,вторник,среда,четверг, пятница, суббота в 10:00 и 17:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
Начало: Ул. Перенсона 2, Красноярск
«Важная информация • Пеший подъём на смотровую площадку Манской петли возможен при хороших погодных условиях»
Расписание: Ежедневно по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
«Вы посетите 2 главные природные смотровые площадки средней части Торгашинского Хребта — Базайскую видовку и вторую Торгашинскую видовку»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
«Вы узнаете город с другой стороны, побываете на смотровых площадках и полюбуетесь современной архитектурой»
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт неспешная прогулка по Торгашинскому хребту к обзорным смотровым площадкам с фантастическими видами»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
«Поездка по извилистому Дивногорскому тракту с остановкой на знаменитой смотровой площадке «Царь-рыба» над Енисеем»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
«Смотровая площадка горы Тамара»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
«Нижний и верхний Собакинские быки (утёсы) со смотровыми площадками — вы разглядите Енисей и остров Пионерский»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
«Именно там находится смотровая площадка, где можно сделать эффектные фотографии»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
- ЮЮлия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
- ККарина5 июня 2024Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
- ККсения4 июня 2024Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
- ВВалерия3 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞
- ААндрей3 июня 2024Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
- ЛЛена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ТТатьяна2 июня 2024Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровые площадки»
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