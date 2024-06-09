Торгашинский хребет в Красноярске - это место, которое стоит посетить. Восточная часть хребта предлагает уникальные тропы, где природа сохранила свою первозданность.
Этот маршрут не так популярен, как западная часть, но именно
Этот маршрут не так популярен, как западная часть, но именно
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🗺️ Малоизвестные тропы
- 🌲 Чистый сибирский воздух
- 🥾 Подходит для активных людей
- 🗣️ Возможность экскурсии на английском
Что можно увидеть
- Долина реки Базаихи
- Скальные массивы Слойки
- Скальные массивы Веера
- Грот Светлый
Описание экскурсии
Мы посетим восточную часть Торгашинского хребта, куда можно добраться только на машине. От точки сбора мы проедем 25 километров. Для экономии сил большую часть подъёма на хребет мы также преодолеем на машине. Затем отправимся гулять пешком по живописным горным тропам. Посмотрим на долину реки Базаихи, увидим скальные массивы Слойки и Веера, посетим огромный и красивый грот Светлый. А также доберёмся до смотровых площадок, откуда открываются красивейшие панорамы.
Устроим лёгкий пикник на берегу реки, вдоволь нагуляемся по лесу и надышимся сибирским воздухом. На пути у нас не будет туристических лестниц и лавок — только изумительная природа Торгашинского хребта. Она раскроется перед вами во всей полноте.
Организационные детали
- Маршрут несложный, но протяжённый (17 км). Подойдёт физически активным людям
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле от точки сбора и обратно
- Одевайтесь по-походному, треккинговая обувь — обязательна. Захватите с собой термос и перекус для пикника.
- Могу провести экскурсию на английском языке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 243 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
9 июн 2024
Треккинг оказался для нас проверкой на выносливость! Маршрут длинный, практически всё время по пересеченной местности. Впечатления незабываемые и положительные. Мы не сдались и сделали это!!! Да, и природа для нас горожан неописуема. Восторг!
Наталья
26 дек 2023
Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом мы пришли к выводу, что этот вариаонт для нас пенсионеров 65+ будет сложноватым. Спасибо
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