Торгашинский хребет в Красноярске - это место, которое стоит посетить. Восточная часть хребта предлагает уникальные тропы, где природа сохранила свою первозданность.Этот маршрут не так популярен, как западная часть, но именно

здесь можно насладиться зрелищными пейзажами и тишиной. В программу входит трансфер на комфортабельном автомобиле, прогулка по живописным тропам, посещение долины реки Базаихи, скальных массивов Слойки и Веера, а также грота Светлый. На смотровых площадках открываются захватывающие виды. Это идеальный выбор для тех, кто ценит уединение и природу

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Мы посетим восточную часть Торгашинского хребта, куда можно добраться только на машине. От точки сбора мы проедем 25 километров. Для экономии сил большую часть подъёма на хребет мы также преодолеем на машине. Затем отправимся гулять пешком по живописным горным тропам. Посмотрим на долину реки Базаихи, увидим скальные массивы Слойки и Веера, посетим огромный и красивый грот Светлый. А также доберёмся до смотровых площадок, откуда открываются красивейшие панорамы.

Устроим лёгкий пикник на берегу реки, вдоволь нагуляемся по лесу и надышимся сибирским воздухом. На пути у нас не будет туристических лестниц и лавок — только изумительная природа Торгашинского хребта. Она раскроется перед вами во всей полноте.

Организационные детали