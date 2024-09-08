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Проведите день на Торгашинском хребте, где открываются захватывающие виды на долину реки Базаиха и Красноярские Столбы. Маршрут проходит через скалы Арка и Рыжие, где можно устроить пикник. Грот Квадрат удивит своей формой, а лестница из 1683 ступеней завершит ваше путешествие.



Это идеальная возможность для взрослых и детей от 11 лет насладиться лёгким треккингом в окружении сибирской тайги

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