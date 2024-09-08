Проведите день на Торгашинском хребте, где открываются захватывающие виды на долину реки Базаиха и Красноярские Столбы. Маршрут проходит через скалы Арка и Рыжие, где можно устроить пикник. Грот Квадрат удивит своей формой, а лестница из 1683 ступеней завершит ваше путешествие.
Это идеальная возможность для взрослых и детей от 11 лет насладиться лёгким треккингом в окружении сибирской тайги
Это идеальная возможность для взрослых и детей от 11 лет насладиться лёгким треккингом в окружении сибирской тайги
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на природу
- 🗻 Посещение скал и гротов
- 🚶♂️ Лёгкий треккинг для всех
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 🍃 Пикник на свежем воздухе
- 🏞️ Исследование нетронутого леса
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Красный гребень
- Группа скал Арка
- Красноярские Столбы
- Грот Квадрат
- Лестница из 1683 ступеней
Описание экскурсии
- Мы поднимемся на красивейший и легкодоступный Торгашинский хребет, который опоясывает город с юга.
- Пройдём по его краю вдоль грандиозного скального массива Красный гребень, осмотрим группу скал Арка, а также более отдалённые скалы Рыжие — Пропасть и Блондинка.
- Самая дальняя группа скал, куда идти по лесу ещё несколько километров — это Сивые. Они очень красивы и находятся в стороне от популярных путей — мало кто сюда добирается.
- Вдоволь налюбуемся морем сибирской тайги со множества смотровых площадок. Оттуда открываются потрясающие виды на долину реки Базаиха.
- Посмотрим на Красноярские Столбы со стороны, погуляем по нетронутому лесу, полазим по гротам в массиве Арка. Породы скальных выходов здесь имеют красноватый цвет, давший название городу.
- Устроим пикник на одной из скал — на многих есть скамейки.
- Виды на город и Енисей тоже будут — Торгашинский хребет в этом плане очень разнообразен и даёт представление почти обо всех окрестностях.
- Изюминка маршрута — грот Квадрат характерной узнаваемой формы. Чтобы добраться до него, придётся спуститься по тропе почти на 100 метров ниже. Возможно, в этом гроте пережидали опасные ночи древние люди.
- Ещё мы увидим самую длинную в России лестницу (1683 ступени) — она заканчивается именно здесь. На обратном пути по ней можно будет спуститься и уехать на автобусе в центр (либо закончить маршрут там же, где и начали).
Организационные детали
- Маршрут длиной примерно 16 км. и относится к категории лёгкого треккинга, поэтому желательно иметь нескользящую треккинговую обувь, а также плащ от дождя и куртку на случай ветра.
- Возьмите с собой чай в термосе и перекус для пикника.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 11 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице 60 лет Октября
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 243 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Влад
8 сен 2024
Адекватно разработан маршрут, экскурсовод подстаивался под темп, атмосфера не академическая. Дополнительно спустились к гроту "Квадрат", что было не запланировано, как хорошее дополнение.
Доволен, рекомендую!
Доволен, рекомендую!
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