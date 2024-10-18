По самой длинной лестнице России мы поднимемся к мистическим скалам — Арке и Красному гребню. Здесь когда-то камлали шаманы, и при посещении скал наблюдались аномалии: человека приподнимало над землёй, а в грудь могла ударить неведомая сила. Так ли это? Узнаете на прогулке. Или почувствуете на себе. Но вот что обещаем точно: наслаждение видами с высоты и массу удивительных историй!

Описание экскурсии

10:00 — подъём по самой длинной лестнице России — Торгашинской. Расскажем, как и зачем она тут возникла

10:35 — остановка на смотровой на вершине лестницы

10:45 — подъём на скалы Арка и Красный гребень. Когда-то здесь камлали тувинские и хакасские шаманы, поэтому без мистических историй не обойтись. Заберёмся на место стоянки пещерных людей. И своими глазами увидим, руками потрогаем, а ногами походим по Арке в скале

11:25 — остановка на смотровой площадке Арки. Отсюда открывается потрясающий вид на город и диван (начало Торгашинского хребта в виде дивана), который окружает село Базаиха

11:45 — подъём на скалу Страшная. Увидите, пугает ли она

12:25 — остановка и перекус на смотровой площадке Страшной

13:00 — спуск к Торгашинской лестнице

13:20 — спуск к центральному входу Гренада по Торгашинской лестнице

По пути:

Мы расскажем о мистических местах Красноярского края, в том числе и о загадках Торгашинского хребта

Вы обнаружите, что 1600 миллионов лет назад вместо скал здесь было древнее море

Насладитесь контрастами растительного мира и разнообразием горных пород: только что были известняки, песчаники и сланцы — и вдруг под ногами оказываются обломки твёрдой магмы!

Организационные детали