На Торгашинский хребет: треккинг к местам шаманов

Подняться на скалы Арка, Красный гребень, Страшная и услышать много мистических историй
По самой длинной лестнице России мы поднимемся к мистическим скалам — Арке и Красному гребню.

Здесь когда-то камлали шаманы, и при посещении скал наблюдались аномалии: человека приподнимало над землёй, а в грудь могла ударить неведомая сила. Так ли это? Узнаете на прогулке. Или почувствуете на себе. Но вот что обещаем точно: наслаждение видами с высоты и массу удивительных историй!
На Торгашинский хребет: треккинг к местам шаманов
На Торгашинский хребет: треккинг к местам шаманов
На Торгашинский хребет: треккинг к местам шаманов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

10:00 — подъём по самой длинной лестнице России — Торгашинской. Расскажем, как и зачем она тут возникла
10:35 — остановка на смотровой на вершине лестницы
10:45 — подъём на скалы Арка и Красный гребень. Когда-то здесь камлали тувинские и хакасские шаманы, поэтому без мистических историй не обойтись. Заберёмся на место стоянки пещерных людей. И своими глазами увидим, руками потрогаем, а ногами походим по Арке в скале
11:25 — остановка на смотровой площадке Арки. Отсюда открывается потрясающий вид на город и диван (начало Торгашинского хребта в виде дивана), который окружает село Базаиха
11:45 — подъём на скалу Страшная. Увидите, пугает ли она
12:25 — остановка и перекус на смотровой площадке Страшной
13:00 — спуск к Торгашинской лестнице
13:20 — спуск к центральному входу Гренада по Торгашинской лестнице

По пути:

  • Мы расскажем о мистических местах Красноярского края, в том числе и о загадках Торгашинского хребта
  • Вы обнаружите, что 1600 миллионов лет назад вместо скал здесь было древнее море
  • Насладитесь контрастами растительного мира и разнообразием горных пород: только что были известняки, песчаники и сланцы — и вдруг под ногами оказываются обломки твёрдой магмы!

Организационные детали

  • Берём в поход путешественников от 10 лет. Уровень физической подготовки средний — вам предстоит много идти в горку
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке «Гренада»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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