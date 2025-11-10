Проведу для вaс пoзнавaтельную и яркую экcкурcию по лучшим истopичecким и культуpным местам гopода Kрacноярска! Я люблю свой гopод, пoэтому готов расскaзать мнoго интерecнoгo.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Первая достопримечательность — это Театральная площадь, излюбленное место красноярцев, так понравившееся своим благоустройством и фонтаном.
- Вторая достопримечательность или остановка — район «Стрелки» исторического центра города Красноярска. Знаковое место для красноярцев, место высадки на берег реки Енисея, казаков и основателя Красноярска — Андрея Ануфриевича Дубенского, — который указал на место для строительства военного острога, ведь именно с него берёт начало город Красноярск.
- Третья достопримечательность — символ города Красноярска, часовня Параскевы Пятницы, она изображена на 10-рублёвой купюре, а ещё со смотровой площадки возле часовни открывается потрясающий вид города на двух берегах реки Енисей.
Ежедневно с 10:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Район «Стрелки» исторического центра города
- Часовня Параскевы Пятницы
- Река Енисей
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКрасноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
10 134 ₽
12 667 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Завтра в 18:00
11 ноя в 10:00
5760 ₽
6400 ₽ за всё до 3 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Начало: Органный зал, оплата наличными
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
8000 ₽
13 333 ₽ за всё до 4 чел.