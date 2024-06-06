1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
- ЮЮлия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
- ЛЛена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
- ИИрина3 июня 2024Наш отзыв на сайт: Выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение экскурсий по городу Красноярску и его окрестностям. Удивительная способность Екатерины
- ТТатьяна2 июня 2024Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
- ССветлана30 мая 2024Спасибо гиду Алексею за экскурсию. Очень интересно, легко, познавательно для взрослых и детей. Наталье также спасибо за организацию, за рекомендации, что еще можно посетить самостоятельно. Молодцы! Экскурсию и гидов рекомендуем.
- ООлег30 мая 2024Елена супер гид! Очень профессионально провела нам экскурсию по Красноярску, все супер!
- ССофья28 мая 2024Не первый раз с Еленой и снова всё супер.
- ДДарья27 мая 2024Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось договориться об удобном времени экскурсии. Родители остались в восторге от экскурсии и действительно влюбились в Красноярск!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Часовня Параскевы Пятницы»
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