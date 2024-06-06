Часовня Параскевы Пятницы – экскурсии в Красноярске

Найдено 7 экскурсий в категории «Часовня Параскевы Пятницы» в Красноярске, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Красноярском
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
5 700 за всё до 4 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Красноярск за два часа
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
112 отзывов
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
238 отзывов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160 за всё до 3 чел.
Красноярск под покровом ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000 за всё до 2 чел.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
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    подростком 11лет, даже он слушал с любопытством. 4,5 часа прошли на одном дыхании. Однозначно будем рекомендовать Максима как лучшего гида по Красноярску!

    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
  • Л
    Лена
    3 июня 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомство с Красноярском
    Наш отзыв на сайт: Выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение экскурсий по городу Красноярску и его окрестностям. Удивительная способность Екатерины
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    устанавливать контакт с первых минут, глубокие знания по краеведению, открытость и настроенность на экскурсантов, искренность общения сделали многочасовые экскурсии настоящим праздником для души, влюбили нас в Красноярск, его природу, побудили прочесть произведения Виктора Астафьева и приехать еще раз в ваш незабываемо гостеприимный город. Обязательно будем рекомендовать ваше агентство и экскурсовода Екатерину своим знакомым.

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
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    гид Елена. Пунктуальная, интересно вела рассказ, чуть скорректировала по моей просьбе маршрут, показала все красивые виды города, и помогла с фото!) У неё есть и другие экскурсии, поэтому с удовольствием воспользуюсь её услугами вновь!

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Знакомство с Красноярском
    Спасибо гиду Алексею за экскурсию. Очень интересно, легко, познавательно для взрослых и детей. Наталье также спасибо за организацию, за рекомендации, что еще можно посетить самостоятельно. Молодцы! Экскурсию и гидов рекомендуем.
  • О
    Олег
    30 мая 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Елена супер гид! Очень профессионально провела нам экскурсию по Красноярску, все супер!
  • С
    Софья
    28 мая 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Не первый раз с Еленой и снова всё супер.
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось договориться об удобном времени экскурсии. Родители остались в восторге от экскурсии и действительно влюбились в Красноярск!
    Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Часовня Параскевы Пятницы»

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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
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