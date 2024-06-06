Сейчас в Красноярске в категории "Часовня Параскевы Пятницы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 000 до 11 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 725 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5