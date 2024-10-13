скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
27 окт в 18:00
28 окт в 10:00
52004 680₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: По четвергам в 17:00
Сегодня в 17:00
31 окт в 17:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария13 октября 2024Экскурсия прошла очень хорошо! Посетили семьей все указанные места и получили ответы на все интересующие вопросы.
- ААлиса20 сентября 2024Эта экскурсия идеально подойдет тому, кто хочет сориентироваться в городе, посетить места из категории must see и выбрать локации для дальнейших самостоятельных прогулок
- ТТатьяна19 сентября 2024Экскурсиия понравилась, Елена очень хорошо знает свой город и интересно рассказывает. В следующий раз будем брать экскурсию дольше по времени, хотелось ещё. Спасибо Елене за экскурсию!
- ООльга7 сентября 2024Анастасия замечательный гид с удовольствием провели время, получили интересную и познавательную информацию, маршрут вполне доступен для неподготовленных пешеходов)
- ААнтон12 августа 2024В субботу побывал на прекрасной экскурсии по городу Красноярску, которую любезно для меня провела Анастасия. Отмечу, что Анастасия, очень хороший
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Театральная площадь»
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