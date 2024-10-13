М Мария Влюбиться в Красноярск за два часа Экскурсия прошла очень хорошо! Посетили семьей все указанные места и получили ответы на все интересующие вопросы.

А Алиса Влюбиться в Красноярск за два часа Эта экскурсия идеально подойдет тому, кто хочет сориентироваться в городе, посетить места из категории must see и выбрать локации для дальнейших самостоятельных прогулок

Т Татьяна Влюбиться в Красноярск за два часа Экскурсиия понравилась, Елена очень хорошо знает свой город и интересно рассказывает. В следующий раз будем брать экскурсию дольше по времени, хотелось ещё. Спасибо Елене за экскурсию!

О Ольга Добро пожаловать в Красноярск Анастасия замечательный гид с удовольствием провели время, получили интересную и познавательную информацию, маршрут вполне доступен для неподготовленных пешеходов)