Вместо обычного сувенира вы увезёте то, что сделали сами: футболку, шопер или другое изделие с авторской росписью. Это не только память о поездке, но и необычный подарок для себя или близких. Опыт в рисовании не нужен — вдохновение и краски мы обеспечим.
Время начала: 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание мастер-класса
- Знакомство в студии и выбор основы — футболка, шопер или любая другая вещь, которую вы принесёте с собой
- Подбор идеи: можно выбрать готовый эскиз с красноярскими мотивами (Столбы, Енисей, Часовня, Таргашинская лестница) или придумать свой рисунок
- Перенос изображения на ткань: через трафарет, по контуру или в свободной технике
- Работа с акриловыми красками по ткани — гипоаллергенными, стойкими к стирке и яркими
- Сушка феном и фиксация рисунка
- Индивидуальная упаковка готовой вещи с инструкцией по уходу за ней
В итоге у вас будет сувенир, который можно носить: авторская футболка, шопер или любое другое изделие на ваш выбор.
Кому подойдёт мастер-класc
- Путешественникам, которые хотят увезти необычный сувенир из Красноярска
- Семьям с детьми от 5 лет — это отличный формат совместного творчества
- Компаниям друзей, ищущим творческое и уютное занятие
- Тем, кто никогда не рисовал, но хочет попробовать себя в арт-процессе
- Любителям hand-made и уникальных вещей
Организационные детали
В стоимость включено
- футболка (100% хлопок) или шопер
- акриловые краски для ткани, кисти, трафареты, перчатки и фартук
- пошаговое сопровождение специалиста с опытом работы более трёх лет
- упаковка готовой вещи
Можно принести свою одежду для росписи (футболку, джинсы, куртку или другой предмет). Лучше выбирать натуральные ткани.
Другие детали
- Место проведения: уютная арт-студия в центре Красноярска (адрес будет указан после бронирования).
- Возраст: подходит взрослым и детям от 5 лет. Для малышей — вместе с родителями.
- Фото и видео: мы сами с удовольствием сделаем для вас фото процесса и вашей готовой работы, чтобы впечатления сохранились не только в памяти, но и в кадрах.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 14:00, 17:00 и 19:00, в субботу в 12:00, 15:00 и 18:00, в воскресенье в 14:00 и 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр красноярска, рядом с Красной площадью
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 14:00, 17:00 и 19:00, в субботу в 12:00, 15:00 и 18:00, в воскресенье в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гелена — ваша команда гидов в Красноярске
Я художник и руководитель арт-студии в Красноярске. Мы проводим мастер-классы по росписи одежды и аксессуаров. В студии есть всё необходимое для создания собственного арта на ткани: белые и чёрные футболки разных размеров,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 мар 2025
Очень понравилось, Гелена очень вежливая, дружелюбная, веселая и приятная девушка))
Постоянно подсказывала, помогала, при этом хотела, чтобы мы выразили себя через свое творчество, радовалась успехам.
Даже если не умеете рисовать, тут спокойно помогут, может нарисовать вообще что угодно: надпись, рисунок, узоры, животных, хоть космос.
Проще говоря, очень рекомендую это место. Очень спокойное и приятное))
