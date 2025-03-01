Вместо обычного сувенира вы увезёте то, что сделали сами: футболку, шопер или другое изделие с авторской росписью. Это не только память о поездке, но и необычный подарок для себя или близких. Опыт в рисовании не нужен — вдохновение и краски мы обеспечим.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Знакомство в студии и выбор основы — футболка, шопер или любая другая вещь, которую вы принесёте с собой

Подбор идеи: можно выбрать готовый эскиз с красноярскими мотивами (Столбы, Енисей, Часовня, Таргашинская лестница) или придумать свой рисунок

Перенос изображения на ткань: через трафарет, по контуру или в свободной технике

Работа с акриловыми красками по ткани — гипоаллергенными, стойкими к стирке и яркими

Сушка феном и фиксация рисунка

Индивидуальная упаковка готовой вещи с инструкцией по уходу за ней

В итоге у вас будет сувенир, который можно носить: авторская футболка, шопер или любое другое изделие на ваш выбор.

Кому подойдёт мастер-класc

Путешественникам, которые хотят увезти необычный сувенир из Красноярска

Семьям с детьми от 5 лет — это отличный формат совместного творчества

Компаниям друзей, ищущим творческое и уютное занятие

Тем, кто никогда не рисовал, но хочет попробовать себя в арт-процессе

Любителям hand-made и уникальных вещей

Организационные детали

В стоимость включено

футболка (100% хлопок) или шопер

акриловые краски для ткани, кисти, трафареты, перчатки и фартук

пошаговое сопровождение специалиста с опытом работы более трёх лет

упаковка готовой вещи

Можно принести свою одежду для росписи (футболку, джинсы, куртку или другой предмет). Лучше выбирать натуральные ткани.

Другие детали