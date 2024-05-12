Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка

Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Неподалёку от Красноярска, среди живописных красных скал и густой тайги, проходит извилистая дорога, ведущая в село Овсянка.

Здесь вас ждёт уникальная возможность окунуться в атмосферу сибирской деревни, почувствовать её колорит и познакомиться с жизнью и творчеством Виктора Петровича Астафьева. Без лишней суеты и пафоса вы сможете насладиться простотой и красотой сельской жизни
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Удобная поездка на кроссовере
  2. 📚 Знакомство с наследием Астафьева
  3. 🏞 Прекрасные виды на смотровой площадке
  4. 🏡 Погружение в деревенскую жизнь
  5. 🍽 Возможность отдохнуть и перекусить

Что можно увидеть

  • Центральная часть Красноярска
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Село Овсянка
  • Места проживания В.П. Астафьева
  • Деревянная церковь
  • Библиотека-музей
  • Набережная села
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Центральная часть Красноярска — здесь начнётся наше путешествие. Отсюда до Овсянки около 26 км. В пути вас ждёт лаконичный, но очень содержательный рассказ гида о Красноярске и его окрестностях.
  • Смотровая площадка «Царь-рыба» — остановимся ради необычайно красивых фотографий и покупки сувениров у местных мастеров (по желанию).
  • Село Овсянка — время прогуляться, наслаждаясь деревенским колоритом. Наберёмся силы у могучей реки, издалека почувствуем энергию причудливых скал. По пути нам встретятся:
    — места проживания писателя В. П. Астафьева
    — деревянная церковь
    — знаменитая библиотека-музей
    — набережная села.
  • Перерыв на обед или кофе — в зависимости от того, насколько вы проголодаетесь. То, что вы успеете нагулять аппетит, даже не сомневайтесь!
  • Обратная дорога в Красноярск — то самое время, когда гид даст вам тысячу и один совет, как дальше замечательно провести время.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Поездка проходит на кроссовере Nissan Qashqai.
  • Пешеходная часть экскурсии не подразумевает долгих переходов и не требует специальной подготовки.
  • Если у вас появится желание и время, а музеи будут открыты, можно добавить в программу посещение мемориального комплекса В. П. Астафьева (кроме понедельника) либо сельской библиотеки (кроме пятницы). Входные билеты для осмотра либо экскурсия от местного гида оплачиваются отдельно:
    — входные билеты до 200 руб. /чел.
    — экскурсия по комплексу — 700 руб. на мини-группу
    Предварительная договорённость с гидом обязательна.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
12 мая 2024
Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева! Программа дает возможность достичь всех основных мест, связанных с его жизнью и творчеством, и
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побывать во всех музеях Овсянки - доме бабушки, доме писателя, библиотеке, вновь открытом комплексе, на набережной Овсянки, в церкви, на могиле писателя. Билеты в музеи приобретаются на месте, но экскурсии Ирина может забронировать заранее (онлайн сделать это непросто). Без спешки, с любовью и знанием ведет Ирина своих гостей по дорогим и давно знакомым ей местам - именно такой гид нужен здесь! Всем, кто приезжает к ВП один или небольшой компанией, рекомендую этот тур!

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