Неподалёку от Красноярска, среди живописных красных скал и густой тайги, проходит извилистая дорога, ведущая в село Овсянка.
Здесь вас ждёт уникальная возможность окунуться в атмосферу сибирской деревни, почувствовать её колорит и познакомиться с жизнью и творчеством Виктора Петровича Астафьева. Без лишней суеты и пафоса вы сможете насладиться простотой и красотой сельской жизни
Здесь вас ждёт уникальная возможность окунуться в атмосферу сибирской деревни, почувствовать её колорит и познакомиться с жизнью и творчеством Виктора Петровича Астафьева. Без лишней суеты и пафоса вы сможете насладиться простотой и красотой сельской жизни
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобная поездка на кроссовере
- 📚 Знакомство с наследием Астафьева
- 🏞 Прекрасные виды на смотровой площадке
- 🏡 Погружение в деревенскую жизнь
- 🍽 Возможность отдохнуть и перекусить
Что можно увидеть
- Центральная часть Красноярска
- Смотровая площадка «Царь-рыба»
- Село Овсянка
- Места проживания В.П. Астафьева
- Деревянная церковь
- Библиотека-музей
- Набережная села
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Центральная часть Красноярска — здесь начнётся наше путешествие. Отсюда до Овсянки около 26 км. В пути вас ждёт лаконичный, но очень содержательный рассказ гида о Красноярске и его окрестностях.
- Смотровая площадка «Царь-рыба» — остановимся ради необычайно красивых фотографий и покупки сувениров у местных мастеров (по желанию).
- Село Овсянка — время прогуляться, наслаждаясь деревенским колоритом. Наберёмся силы у могучей реки, издалека почувствуем энергию причудливых скал. По пути нам встретятся:
— места проживания писателя В. П. Астафьева
— деревянная церковь
— знаменитая библиотека-музей
— набережная села.
- Перерыв на обед или кофе — в зависимости от того, насколько вы проголодаетесь. То, что вы успеете нагулять аппетит, даже не сомневайтесь!
- Обратная дорога в Красноярск — то самое время, когда гид даст вам тысячу и один совет, как дальше замечательно провести время.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка проходит на кроссовере Nissan Qashqai.
- Пешеходная часть экскурсии не подразумевает долгих переходов и не требует специальной подготовки.
- Если у вас появится желание и время, а музеи будут открыты, можно добавить в программу посещение мемориального комплекса В. П. Астафьева (кроме понедельника) либо сельской библиотеки (кроме пятницы). Входные билеты для осмотра либо экскурсия от местного гида оплачиваются отдельно:
— входные билеты до 200 руб. /чел.
— экскурсия по комплексу — 700 руб. на мини-группу
Предварительная договорённость с гидом обязательна.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 558 туристов
Дорогие гости Красноярска, меня зовут Ирина, я профессиональный гид с профильным туристическим образованием и огромным опытом работы. Я знаю и чувствую, что нравится путешественникам, получаю удовольствие от общения с людьми,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
12 мая 2024
Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева! Программа дает возможность достичь всех основных мест, связанных с его жизнью и творчеством, и
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