Экскурсии из центра Красноярска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Красноярске, цены от 7 340 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописное путешествие в Дивногорск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.
Секреты Енисея
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
10 июля в 08:30
22 июля в 08:30
7 340 за всё до 4 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
8 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Секреты Енисея
    Экскурсия просто сказка! Получили огромное удовольствие. Большое спасибо организатору и гиду Тимофею, нестандартный маршрут, дружеская атмосфера и потрясающая природа! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍
    Экскурсия просто сказка! Получили огромное удовольствие. Большое спасибо организатору и гиду Тимофею, нестандартный маршрут, дружеская атмосфераЭкскурсия просто сказка! Получили огромное удовольствие. Большое спасибо организатору и гиду Тимофею, нестандартный маршрут, дружеская атмосфераЭкскурсия просто сказка! Получили огромное удовольствие. Большое спасибо организатору и гиду Тимофею, нестандартный маршрут, дружеская атмосфераЭкскурсия просто сказка! Получили огромное удовольствие. Большое спасибо организатору и гиду Тимофею, нестандартный маршрут, дружеская атмосфераЭкскурсия просто сказка! Получили огромное удовольствие. Большое спасибо организатору и гиду Тимофею, нестандартный маршрут, дружеская атмосфера
  • Н
    Нина
    25 июня 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Прекрасное путешествие с прекрасным гидом. Ирина очень интересно рассказывает, много информации. Путешествовали на машине, машина в отличном состоянии, водитель профессионал. Поездеа была очень комфортной. ГЭС поражает воображение, Дивногорск расположен в очень живописном месте.
    Прекрасное путешествие с прекрасным гидом. Ирина очень интересно рассказывает, много информации. Путешествовали на машине, машина в
  • Е
    Евгений
    24 июня 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Очень рекомендую воспользоваться услугами нашего гида Ирины, которая организовала для нас великолепное путешествие в Дивногорск с посещением Красноярской ГЭС и
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    наиболее интересных мест на маршруте. Сбалансированное представление информации по каждой точке нашего маршрута, все очень информативно, по существу и без лишних деталей, ни один вопрос не остался без ответа. В результате у нас сохранилось очень целостное впечатление от всего увиденного, и, по сути - экскурсия в Дивногорск вылилась в полноценное знакомство с Красноярском, Красноярским краем и его замечательными людьми. Обязательно вернемся еще раз.

  • М
    Мария
    20 июня 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Ирина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичный и актуальный рассказ, отлично
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    выверенная программа показывает профессионала во всей красе! С удовольствием вернусь к Ирине еще и буду рекомендовать всем знакомым как большого знатока края и талантливого организатора, который очень внимателен к туристам и при этом безусловно сильно любит эти места! 💚💚💚

    Ирина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичныйИрина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичныйИрина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичный
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2024
    Секреты Енисея
    Экскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми (11 и 7лет), они остались под впечатлением, не смотря на сильный дождь, Тимофей провел очень увлекательную экскурсию.
    Экскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми (11 и 7лет), они остались под впечатлением, неЭкскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми (11 и 7лет), они остались под впечатлением, не
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Секреты Енисея
    Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞
    Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрутаБыли сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрутаБыли сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрутаБыли сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута
  • Е
    Евгения
    25 февраля 2024
    Познакомиться с Красноярском за 3 часа
    Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️
  • Н
    Наталья
    6 января 2024
    Познакомиться с Красноярском за 3 часа
    Хорошая организация, интересный маршрут! Ирина охватила историю, природу, архитектуру, современное состояние города! Посетили все знаковые места Красноярска! Погода была великолепна и отличное настроение у всех участников процесса!!!! Шоколадка в конце экскурсии была очень приятным сюрпризом!
  • А
    Андрей
    26 декабря 2023
    Познакомиться с Красноярском за 3 часа
    Большое спасибо Ирине! Очень понравилось. Быстро, интересно, душевно. Посмотрели основные (базовые) локации и достопримечательности. Бонусом нам были выданы ценные рекомендации и контакты для дальнейшего пребывания в прекрасном Красноярске.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Из центра»

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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 7 340 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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