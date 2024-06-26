1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
10 июля в 08:30
22 июля в 08:30
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
8 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 июня 2024Экскурсия просто сказка! Получили огромное удовольствие. Большое спасибо организатору и гиду Тимофею, нестандартный маршрут, дружеская атмосфера и потрясающая природа! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍
- ННина25 июня 2024Прекрасное путешествие с прекрасным гидом. Ирина очень интересно рассказывает, много информации. Путешествовали на машине, машина в отличном состоянии, водитель профессионал. Поездеа была очень комфортной. ГЭС поражает воображение, Дивногорск расположен в очень живописном месте.
- ЕЕвгений24 июня 2024Очень рекомендую воспользоваться услугами нашего гида Ирины, которая организовала для нас великолепное путешествие в Дивногорск с посещением Красноярской ГЭС и
- ММария20 июня 2024Ирина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичный и актуальный рассказ, отлично
- ЕЕкатерина18 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми (11 и 7лет), они остались под впечатлением, не смотря на сильный дождь, Тимофей провел очень увлекательную экскурсию.
- ВВалерия3 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞
- ЕЕвгения25 февраля 2024Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️
- ННаталья6 января 2024Хорошая организация, интересный маршрут! Ирина охватила историю, природу, архитектуру, современное состояние города! Посетили все знаковые места Красноярска! Погода была великолепна и отличное настроение у всех участников процесса!!!! Шоколадка в конце экскурсии была очень приятным сюрпризом!
- ААндрей26 декабря 2023Большое спасибо Ирине! Очень понравилось. Быстро, интересно, душевно. Посмотрели основные (базовые) локации и достопримечательности. Бонусом нам были выданы ценные рекомендации и контакты для дальнейшего пребывания в прекрасном Красноярске.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Из центра»
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