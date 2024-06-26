Ю Юлия Секреты Енисея Экскурсия просто сказка! Получили огромное удовольствие. Большое спасибо организатору и гиду Тимофею, нестандартный маршрут, дружеская атмосфера и потрясающая природа! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Н Нина Живописное путешествие в Дивногорск Прекрасное путешествие с прекрасным гидом. Ирина очень интересно рассказывает, много информации. Путешествовали на машине, машина в отличном состоянии, водитель профессионал. Поездеа была очень комфортной. ГЭС поражает воображение, Дивногорск расположен в очень живописном месте.

Е Евгений Живописное путешествие в Дивногорск читать дальше наиболее интересных мест на маршруте. Сбалансированное представление информации по каждой точке нашего маршрута, все очень информативно, по существу и без лишних деталей, ни один вопрос не остался без ответа. В результате у нас сохранилось очень целостное впечатление от всего увиденного, и, по сути - экскурсия в Дивногорск вылилась в полноценное знакомство с Красноярском, Красноярским краем и его замечательными людьми. Обязательно вернемся еще раз. Очень рекомендую воспользоваться услугами нашего гида Ирины, которая организовала для нас великолепное путешествие в Дивногорск с посещением Красноярской ГЭС и

М Мария Живописное путешествие в Дивногорск читать дальше выверенная программа показывает профессионала во всей красе! С удовольствием вернусь к Ирине еще и буду рекомендовать всем знакомым как большого знатока края и талантливого организатора, который очень внимателен к туристам и при этом безусловно сильно любит эти места! 💚💚💚 Ирина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичный и актуальный рассказ, отлично

Е Екатерина Секреты Енисея Экскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми (11 и 7лет), они остались под впечатлением, не смотря на сильный дождь, Тимофей провел очень увлекательную экскурсию.

В Валерия Секреты Енисея Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞

Е Евгения Познакомиться с Красноярском за 3 часа Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️

Н Наталья Познакомиться с Красноярском за 3 часа Хорошая организация, интересный маршрут! Ирина охватила историю, природу, архитектуру, современное состояние города! Посетили все знаковые места Красноярска! Погода была великолепна и отличное настроение у всех участников процесса!!!! Шоколадка в конце экскурсии была очень приятным сюрпризом!