Экскурсии выходного дня в Красноярске

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Красноярске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
2 500 за человека
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
7 000 за всё до 2 чел.
По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
92 отзыва
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
2 500 за человека
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июля 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Очень довольны экскурсией. Всё прошло не утомительно. Наш экскурсовод, Иван, провел позновательное путешествие.
  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Это была прекрасно организована экскурсия. Много езжу по стране, иногда маленькими группами на экскурсии, но вот большой группой всегда боязно. Тут
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    же Анастасия сразу обозначила правила и время возвращения в автобус в каждом пункте, материал подавался в автобусе, что удобно, в такую жару и при большом скоплении людей. И наверно группа попалась вежливая, никаких опозданий, все точно, как часы. Очень познавательно, с юмором, что всегда плюс, викторина в конце тоже отличное решение. Так материал еще уложился в голове и я не подзабыла его на выходе, а могла дома показывая фото еще и блеснуть знаниями😁 Как раз были места в маршруте, куда без машины не добраться, комфортный автобус с кондиционером, быстро, времени на все хватает. В общем советую. Были дополнительные вопросы по городу и достопримечательностям, Анастасия с улыбкой на все ответила и подсказала. Как путешественнику такое теплое отношение всегда запоминается.

    Это была прекрасно организована экскурсия. Много езжу по стране, иногда маленькими группами на экскурсии, но вот большой группой всегда боязноЭто была прекрасно организована экскурсия. Много езжу по стране, иногда маленькими группами на экскурсии, но вот большой группой всегда боязно
  • Т
    Татьяна
    18 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Экскурсия "Ворота Енисея" очень понравилась!!! Рассказ гида Ивана был очень интересным, насыщенным фактами и цифрами и в тоже время не
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    скучным!!! А потрясающие виды Енисея, тумана плывущего над водой, мощь ГЭС - словами не передать, это нужно увидеть и почувствовать! Благодарю организаторов экскурсии, все прошло отлично!

  • Д
    Дмитрий
    17 июня 2024
    Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
    Экскурсию вела Анастасия. Очень приятная девушка и интересный экскурсовод. Всю дорогу что-нибудь рассказывала. Интересные факты, историю, легенды. Учтите, что часть
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    маршрута это подъем в гору по мелкой каменистой породе. Обычные кроссовки скользят на ура. Было очень тяжело ещё и из-за жары. Закрывайте голову и берите много, очень много воды.

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
    Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
  • M
    Maria
    19 мая 2024
    Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
    Спасибо большое за увлекательный день, поездка была организована очень быстро: через 1 час после отправки заявки мы уже ехали на экскурсию. С нами была Марина - очень позитивная и мотивирующая девушка, без нее мы бы не добрались так высоко!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Удивительный Красноярск: горы и Енисей
    Экскурсия для двоих. Гид Светлана забрала нас на своей машине из отеля в Бобровом логе по нашей просьбе. Она нам
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    показала Царь-Рыбу, Дивногорск, Красноярскую ГЭС, Красноярское водохранилище и Церковь в Усть-Мане. По окончанию экскурсии любезно отвезла нас в кафе. Экскурсия прошла неторопливо и информативно. Светлане большое спасибо!

  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Удивительный Красноярск: горы и Енисей
    Мы увидели значимые достопримечательности правого берега Енисея: от Бобрового лога до Красноярского "моря". С погодой немного не повезло, бы жуткий
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    ветер, но виды офигенные. Светлана учла наши пожелания по поводу места встречи и места окончания экскурсии, доброжелательна, учтива. Хотелось больше истории.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На выходные»

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  1. Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
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  3. По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
  4. Удивительный Красноярск: горы и Енисей
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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2024
Сейчас в Красноярске в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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