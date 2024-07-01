1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3.5 часа
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июля 2024Очень довольны экскурсией. Всё прошло не утомительно. Наш экскурсовод, Иван, провел позновательное путешествие.
- ААнна23 июня 2024Это была прекрасно организована экскурсия. Много езжу по стране, иногда маленькими группами на экскурсии, но вот большой группой всегда боязно. Тут
- ТТатьяна18 июня 2024Экскурсия "Ворота Енисея" очень понравилась!!! Рассказ гида Ивана был очень интересным, насыщенным фактами и цифрами и в тоже время не
- ДДмитрий17 июня 2024Экскурсию вела Анастасия. Очень приятная девушка и интересный экскурсовод. Всю дорогу что-нибудь рассказывала. Интересные факты, историю, легенды. Учтите, что часть
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
- MMaria19 мая 2024Спасибо большое за увлекательный день, поездка была организована очень быстро: через 1 час после отправки заявки мы уже ехали на экскурсию. С нами была Марина - очень позитивная и мотивирующая девушка, без нее мы бы не добрались так высоко!
- ООльга13 мая 2024Экскурсия для двоих. Гид Светлана забрала нас на своей машине из отеля в Бобровом логе по нашей просьбе. Она нам
- ЕЕлена29 апреля 2024Мы увидели значимые достопримечательности правого берега Енисея: от Бобрового лога до Красноярского "моря". С погодой немного не повезло, бы жуткий
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На выходные»
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