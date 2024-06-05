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любящие то, что они делают. В пути незаметно и неожиданно я почувствовала себя самой собой, где-то там далеко остался дом и работа. А в таежной тиши леса мысли потекли плавно и глубоко. Я думаю, что во многом это заслуга гида. Она много знает, но чувствует, когда и сколько сказать, что и в какой последовательности показать. Плюс это весело, обаятельно и очень ресурсно. Спасибо Александре огромное, хочу ещё раз сходить с ней.