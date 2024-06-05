Экскурсии для студентов в Красноярске

Найдено 14 экскурсий в категории «Для студентов» в Красноярске, цены от 2 000 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850 за всё до 15 чел.
Влюбиться в Красноярск за два часа
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500 за всё до 3 чел.
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900 за человека
Добро пожаловать в Красноярск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 3 чел.
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500 за всё до 4 чел.
Травы в жизни сибиряка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Вершина Такмак: покорить Ближние Столбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов
Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 4 500 за человека
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140 за всё до 4 чел.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000 за человека
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050 за всё до 5 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:00
от 69973 499 за всё до 10 чел.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    5 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
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    любящие то, что они делают. В пути незаметно и неожиданно я почувствовала себя самой собой, где-то там далеко остался дом и работа. А в таежной тиши леса мысли потекли плавно и глубоко. Я думаю, что во многом это заслуга гида. Она много знает, но чувствует, когда и сколько сказать, что и в какой последовательности показать. Плюс это весело, обаятельно и очень ресурсно. Спасибо Александре огромное, хочу ещё раз сходить с ней.

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
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    гид Елена. Пунктуальная, интересно вела рассказ, чуть скорректировала по моей просьбе маршрут, показала все красивые виды города, и помогла с фото!) У неё есть и другие экскурсии, поэтому с удовольствием воспользуюсь её услугами вновь!

  • О
    Олег
    30 мая 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Елена супер гид! Очень профессионально провела нам экскурсию по Красноярску, все супер!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось договориться об удобном времени экскурсии. Родители остались в восторге от экскурсии и действительно влюбились в Красноярск!
    Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Для студентов»

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  5. ГЭС
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  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Для студентов" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 2 000 до 4 500 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 352 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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