1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов
Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 4 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:00
от 69973 499₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина5 июня 2024Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
- ККсения4 июня 2024Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
- ЕЕвгения4 июня 2024Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
- ААндрей3 июня 2024Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
- ЮЮлия3 июня 2024Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
- ИИрина3 июня 2024Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
- ТТатьяна2 июня 2024Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
- ООлег30 мая 2024Елена супер гид! Очень профессионально провела нам экскурсию по Красноярску, все супер!
- ДДарья27 мая 2024Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось договориться об удобном времени экскурсии. Родители остались в восторге от экскурсии и действительно влюбились в Красноярск!
- ЮЮлия22 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Для студентов»
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