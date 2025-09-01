читать дальше

Несмотря на то, что я и муж ни разу до этого не плавали на байдарках, да и вообще, не сплавлялись, после четкого инструктажа мы поняли, что и как делать, хотя тренироваться еще надо, конечно))). Ровно держать курс – это сложное занятие. Несколько раз переплывали реку то к одному берегу, то к другому.

Прогулка по острову запомнилась вкусной кашей, теплым солнцем и,конечно же, милыми лисятами.

Самая впечатляющая часть - скалолазание. Хочу отметить отличный инструктаж, разминку и полную безопасную экипировку.

Виды с вершины захватывают дух!

Обязательно берите перчатки, как прописано в инструкции. Они могут пригодиться и в гребле, чтобы не натереть мозоли, и в подъеме на верх по скале (спасибо ребятам, выдали нз пару перчаток).

Иван, Артур, спасибо огромное за позитив, красивые виды, вкусную кашу, нашу безопасность и яркие моменты на фотографиях!