Вы пройдёте по самой длинной лестнице в России. Посмотрите на национальный парк Красноярские Столбы с различных смотровых площадок. Остановитесь на пикник среди красивых скал и полюбуетесь тем, как вспыхнет небо и солнечные лучи заиграют в горах на закате. А на следующий день получите около 30 оригинальных фотографий — лучшее воспоминание об этом дне.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Лестница лет и событий

Отсюда мы начнём подъём на Торгашинский хребет. По пути рассмотрим плакаты об освоении Сибири и интересные дачные домики. А затем выйдем на скалу Красный гребень, с которой открывается вид на долину реки Базаиха. С высоты вы полюбуетесь городом и мощью доминирующего над ним массива Такмак.

Смотровая площадка горы Тамара

Следующая остановка — начало (или конец?) Торгашинской лестницы, самой длинной лестницы России с 1683 ступенями! Можно было бы спуститься по ней, но мы сделаем это позже.

Сейчас нас ждёт подъём по хребту на верхнюю часть горы Тамара — и грандиозные скальные выходы красноватого цвета. Виды захватывают дух: широкая долина реки, море тайги, скальные замки и город, лежащий под ногами.

Скала Арка со сквозным гротом

Самая дальняя точка нашего путешествия. В этой скальной группе есть просторный грот, похожий на арку — отличное место для фотосессии. Мы устроим пикник и дождёмся заката. Если повезёт, уходящее солнце подсветит облака и небо заиграет ярчайшими красками.

Знаменитая дорога

Проводив солнце, вернёмся к Торгашинской лестнице. Теперь самое время прогуляться по ней: начинаются сумерки и на лестнице включат подсветку. Петляя по хребту электрической змейкой, дорога приведёт нас в долину реки Базаиха — туда, откуда многие начинают подъём (а мы поступим мудрее — мы спустимся).

Здесь, у автобусной остановки, наша экскурсия заканчивается.

Организационные детали