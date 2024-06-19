Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Вы пройдёте по самой длинной лестнице в России. Посмотрите на национальный парк Красноярские Столбы с различных смотровых площадок.
Остановитесь на пикник среди красивых скал и полюбуетесь тем, как вспыхнет небо и солнечные лучи заиграют в горах на закате. А на следующий день получите около 30 оригинальных фотографий — лучшее воспоминание об этом дне.
Отсюда мы начнём подъём на Торгашинский хребет. По пути рассмотрим плакаты об освоении Сибири и интересные дачные домики. А затем выйдем на скалу Красный гребень, с которой открывается вид на долину реки Базаиха. С высоты вы полюбуетесь городом и мощью доминирующего над ним массива Такмак.
Смотровая площадка горы Тамара
Следующая остановка — начало (или конец?) Торгашинской лестницы, самой длинной лестницы России с 1683 ступенями! Можно было бы спуститься по ней, но мы сделаем это позже.
Сейчас нас ждёт подъём по хребту на верхнюю часть горы Тамара — и грандиозные скальные выходы красноватого цвета. Виды захватывают дух: широкая долина реки, море тайги, скальные замки и город, лежащий под ногами.
Скала Арка со сквозным гротом
Самая дальняя точка нашего путешествия. В этой скальной группе есть просторный грот, похожий на арку — отличное место для фотосессии. Мы устроим пикник и дождёмся заката. Если повезёт, уходящее солнце подсветит облака и небо заиграет ярчайшими красками.
Знаменитая дорога
Проводив солнце, вернёмся к Торгашинской лестнице. Теперь самое время прогуляться по ней: начинаются сумерки и на лестнице включат подсветку. Петляя по хребту электрической змейкой, дорога приведёт нас в долину реки Базаиха — туда, откуда многие начинают подъём (а мы поступим мудрее — мы спустимся).
Здесь, у автобусной остановки, наша экскурсия заканчивается.
Организационные детали
Мы пройдём 8-9 км, маршрут несложный, но с подъёмами. Начало и окончание экскурсии в городе — на автобусных остановках
В каждой локации будет небольшая фотосессия
Я сниму вас на профессиональную зеркальную камеру Canon. На следующий день вы получите около 30 необработанных фотографий ссылкой на Яндекс Диск
Время начала экскурсии варьируется в зависимости от заката
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 45 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил около 70 стран, и практически в каждой проходил треккинговые маршруты в поисках природных достопримечательностей. Создаю и провожу авторские туры в разных странах. Имею в активе более 30 многодневных горных походов. Пишу книгу, обучающую путешествовать супербюджетно. Активный каучсёрфер. Живу в Красноярске, отлично знаю окрестности. Решил начать показывать красоту родного края гостям.