Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия

Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Вы пройдёте по самой длинной лестнице в России. Посмотрите на национальный парк Красноярские Столбы с различных смотровых площадок.

Остановитесь на пикник среди красивых скал и полюбуетесь тем, как вспыхнет небо и солнечные лучи заиграют в горах на закате. А на следующий день получите около 30 оригинальных фотографий — лучшее воспоминание об этом дне.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Лестница лет и событий

Отсюда мы начнём подъём на Торгашинский хребет. По пути рассмотрим плакаты об освоении Сибири и интересные дачные домики. А затем выйдем на скалу Красный гребень, с которой открывается вид на долину реки Базаиха. С высоты вы полюбуетесь городом и мощью доминирующего над ним массива Такмак.

Смотровая площадка горы Тамара

Следующая остановка — начало (или конец?) Торгашинской лестницы, самой длинной лестницы России с 1683 ступенями! Можно было бы спуститься по ней, но мы сделаем это позже.

Сейчас нас ждёт подъём по хребту на верхнюю часть горы Тамара — и грандиозные скальные выходы красноватого цвета. Виды захватывают дух: широкая долина реки, море тайги, скальные замки и город, лежащий под ногами.

Скала Арка со сквозным гротом

Самая дальняя точка нашего путешествия. В этой скальной группе есть просторный грот, похожий на арку — отличное место для фотосессии. Мы устроим пикник и дождёмся заката. Если повезёт, уходящее солнце подсветит облака и небо заиграет ярчайшими красками.

Знаменитая дорога

Проводив солнце, вернёмся к Торгашинской лестнице. Теперь самое время прогуляться по ней: начинаются сумерки и на лестнице включат подсветку. Петляя по хребту электрической змейкой, дорога приведёт нас в долину реки Базаиха — туда, откуда многие начинают подъём (а мы поступим мудрее — мы спустимся).

Здесь, у автобусной остановки, наша экскурсия заканчивается.

Организационные детали

  • Мы пройдём 8-9 км, маршрут несложный, но с подъёмами. Начало и окончание экскурсии в городе — на автобусных остановках
  • В каждой локации будет небольшая фотосессия
  • Я сниму вас на профессиональную зеркальную камеру Canon. На следующий день вы получите около 30 необработанных фотографий ссылкой на Яндекс Диск
  • Время начала экскурсии варьируется в зависимости от заката

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У автобусной остановки «Красфарма»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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