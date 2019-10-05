10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

В фанпарке «Бобровый лог» вы подниметесь по канатно-кресельной дороге на высоту 300 м., посетите специально обустроенные смотровые площадки, откуда город виден как на ладони.

Заберётесь на очень лёгкую скалу Малый Такмак и увидите панораму Такмаковского района заповедника «Столбы».

Посетите удивительный по своей красоте сиенитовый карьер.

В ходе экскурсии вы узнаете:

об истории создания заповедника «Столбы»;

об уникальной флоре и фауне заповедника

откуда появились эти огромные каменные исполины, напоминающие своим видом людей и птиц;

как зародилось скалолазание в России и что подразумевается под фразой «лазить по-столбовски», а при хорошей погоде даже увидите демонстрацию такого лазания.

Ну, и конечно, гуляя по такому чудесному месту, вы просто обязаны сделать несколько красивых, запоминающихся, а местами даже экстремальных фотографий!

В результате вы с комфортом познакомитесь с лучшими местами самой красивой природной достопримечательности окрестностей Красноярска — заповедником «Столбы». Для этого вам нужно всего лишь немного времени, хорошее настроение и фотоаппарат!