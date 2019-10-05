10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Заповедник «Столбы»? Легко! У данной поездки большие преимущества: это самая лёгкая и одна из красивейших по созерцанию окрестностей экскурсия.

Мы предлагаем вам быстрый, простой и информативный вариант знакомства с Красноярским заповедником.

Это займет не больше трех часов и не отнимет много сил!
6200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска

Программа

  • В фанпарке «Бобровый лог» вы подниметесь по канатно-кресельной дороге на высоту 300 м., посетите специально обустроенные смотровые площадки, откуда город виден как на ладони.
  • Заберётесь на очень лёгкую скалу Малый Такмак и увидите панораму Такмаковского района заповедника «Столбы».
  • Посетите удивительный по своей красоте сиенитовый карьер.

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • об истории создания заповедника «Столбы»;
  • об уникальной флоре и фауне заповедника
  • откуда появились эти огромные каменные исполины, напоминающие своим видом людей и птиц;
  • как зародилось скалолазание в России и что подразумевается под фразой «лазить по-столбовски», а при хорошей погоде даже увидите демонстрацию такого лазания.

Ну, и конечно, гуляя по такому чудесному месту, вы просто обязаны сделать несколько красивых, запоминающихся, а местами даже экстремальных фотографий!

В результате вы с комфортом познакомитесь с лучшими местами самой красивой природной достопримечательности окрестностей Красноярска — заповедником «Столбы». Для этого вам нужно всего лишь немного времени, хорошее настроение и фотоаппарат!

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы.
  • Дополнительные расходы: билеты на канатно-кресельную дорогу: 270 р/чел.
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, рассказывая про наш город так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 октября 2019
Ольга Дрёмова - отличный экскурсовод, интересный собеседник и подходит к своему занятию нестандартно. Рекомендую пользоваться её услугами!
26 августа 2019
Гид Дмитрий - великолепен! Прекрасное знание истории Края, России, Советского Союза. Много полезного и интересного просто в процессе нормального общения, на нормальном современном языке.

А вод водителя Владислава на белой Киа Оптима никому не рекомендую! Хапуга. После окончания второй экскурсии на ГЭС во второй день он предложил прокатить по городу туда - обратно по Мира и Маркса, с заездом к пушке. Содрал 5 тысяч, хотя это практически было по дороге в Дружбу, лишних полчаса. Машина была уже оплачена на два дня, 20 тысяч. Заранее о 5 тыс. не предупредил, и было ощущение, что это все входит в экскурсию. На такси туда-обратно по мира и маркса с заездом к часовне было бы не больше 1000 р., думаю
3 августа 2019
Экскурсия замечательная! Спасибо гиду Дмитрию от всей нашей семьи за грамотно составленный маршрут, в котором учли все наши пожелания, содержательный и интересный рассказ. Желаем успехов!
11 июня 2019
Родной край порадовал красотой.
4 мая 2019
Экскурсия прошла замечательно. Ирина одарённый гид. Материал рассказа хорошо структурирован и само место просто великолепное. Немного неокончен остаётся рассказ последний части экскурсии, но по времени все равно было уже не успеть дойти до китайской стены.
31 августа 2018
Провели очень интересный день вместе с гидом Сергеем в Красноярске.
Сергей прекрасный рассказчик, много знает о Красноярском крае, имеет свое мнение по разным вопросам, в том числе по литературе и истории.
В то же время, Сергей не навязывает свою точку зрения.
С Сергеем очень комфортно и интересно общаться.
С удовольствием рекомендуем экскурсии Сергея.
Олег, Олег, Татьяна.
21 августа 2018
Нашим гидом была Елена. Очень понравилась экскурсия, было интересно, познавательно и активно. Всем рекомендую!
27 мая 2018
Сергей очень опытный и эрудированный специалист. Экскурсия была очень интересной и яркой.
21 апреля 2018
Впечатления только с восклицательным знаком! Чтобы получить максимум удовольствия нужно быть конечно физически готовым и морально настроенным. Зато после лазания по Столбам будет ощущение кайфа!!!
5 июля 2017
Очень понравилось, экскурсовод Григорий - спасибо.

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