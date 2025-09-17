В переводе с японского Синрин-йоку — «лесные купания», «погружение в атмосферу леса».
Это практика медленной и осознанной прогулки в лесу или в парке, которая учит глубоко воспринимать мир природы, его звуки, краски, запахи. Синрин-йоку восстанавливает силы, лечит душу и тело, делает нас наполненными и тонко чувствующими.
Описание экскурсииПриглашаю вас на уникальную практику, которая позволит вам восстановить связь с природой и погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения. Что такое «лесные купания»? Это не просто прогулка по лесу — это целый ритуал восстановления гармонии с собой и окружающим миром. Специальные техники и упражнения помогут вам погрузиться в атмосферу леса, активировать свои чувства и снять стресс. Почему вам стоит попробовать?
- Найдите внутренний покой. Отключитесь от городской суеты и насладитесь тишиной, звуками природы и свежим воздухом.
- Укрепите здоровье. Научные исследования показывают, что время, проведенное на природе, способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего самочувствия. Прогулка проходит в хвойном лесу.
- Вдохновение, креативные идеи. Лесные купания активизируют мозговую деятельность, что поможет вам найти новые идеи и решения в повседневной жизни.
- Соединитесь с собой. Погрузитесь в медитацию и дыхательные практики, которые позволят вам глубже понять свои эмоции и желания. Позвольте себе роскошь на несколько часов забыть о повседневных заботах и стать частью этой уникальной практики. Важная информация: ❗️❗️❗️ Места на экскурсию бронируются ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ на сайте ❗️❗️❗️ • Для вашего удобства надевайте и берите с собой: обувь с нескользкой подошвой, одежду по погоде (смотрим накануне путешествия) для длительных прогулок по пересечённой местности, солнцезащитные очки, головной убор — шапка или кепка, рюкзачок (если есть), воду и перекус.
- До места встречи необходимо добираться самостоятельно на общественном транспорте или на такси.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка «Николаевская сопка»
- Удачная лестница в Гремячую гриву
- Музей геологии под открытым небом
- Серебряный лог - визит-центр
- Первая, вторая видовка и др
Что включено
- Авторский маршрут
- Духовные практики
- Сибирский таёжный чай
Что не входит в цену
- Транспортные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: «Кекс и крендель» Свободный проспект, 90/2 к1
Завершение: По договорённсти
Когда и сколько длится?
Когда: Гуляем каждый день и круглый год. Начало прогулки в 11:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлиана
17 сен 2025
Это была необычная экскурсия. В ней столько душевности, красоты, пространства и заботы. Нам было очень комфортно с Александрой. Сумасшедше прекрасные локации чередовались с подьемами и спусками, которые были небольшими испытаниями,
Ольга
25 мар 2025
Александра. Благодарим Вас за лесное погружение💚 было все восхитительно и волшебно.
Ольга
Дмитрий
9 янв 2025
Замечательная прогулка получилась! Гуляли дольше запланированного, время пролетело незаметно. Александра интересный рассказчик, отличный собеседник и просто прекрасный душевный человек. Всячески рекомендую!
Похожие экскурсии на «Прогулка синрин-йоку по Гремячей гриве»
Индивидуальная
до 5 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая Грива»
Подняться на несколько смотровых и познакомиться с типичными ландшафтами местности (маршрут 17 км)
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
Завтра в 09:00
2 апр в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мистический Такмак: тайны древнего места силы (из Красноярска)
Отправиться в треккинг к одной из самых популярных вершин Красноярских Столбов
Начало: Красноярские Столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
1 апр в 11:00
2 апр в 11:00
2999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к великому земляку - писателю В.П. Астафьеву
Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
Расписание: Все дни недели. Кроме понедельника. Начало не раньше 09:30
Завтра в 09:00
1 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Серебряный лог - к древней иконе на скале
Прогулка по экопарку «Гремячая грива» к загадочной иконе на Моховой скале. Узнайте легенды и насладитесь природой Красноярска
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.