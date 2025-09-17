Прогулка синрин-йоку по Гремячей гриве

В переводе с японского Синрин-йоку — «лесные купания», «погружение в атмосферу леса».

Это практика медленной и осознанной прогулки в лесу или в парке, которая учит глубоко воспринимать мир природы, его звуки, краски, запахи. Синрин-йоку восстанавливает силы, лечит душу и тело, делает нас наполненными и тонко чувствующими.
Описание экскурсии

Приглашаю вас на уникальную практику, которая позволит вам восстановить связь с природой и погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения. Что такое «лесные купания»? Это не просто прогулка по лесу — это целый ритуал восстановления гармонии с собой и окружающим миром. Специальные техники и упражнения помогут вам погрузиться в атмосферу леса, активировать свои чувства и снять стресс. Почему вам стоит попробовать?
  • Найдите внутренний покой. Отключитесь от городской суеты и насладитесь тишиной, звуками природы и свежим воздухом.
  • Укрепите здоровье. Научные исследования показывают, что время, проведенное на природе, способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего самочувствия. Прогулка проходит в хвойном лесу.
  • Вдохновение, креативные идеи. Лесные купания активизируют мозговую деятельность, что поможет вам найти новые идеи и решения в повседневной жизни.
  • Соединитесь с собой. Погрузитесь в медитацию и дыхательные практики, которые позволят вам глубже понять свои эмоции и желания. Позвольте себе роскошь на несколько часов забыть о повседневных заботах и стать частью этой уникальной практики. Важная информация: ❗️❗️❗️ Места на экскурсию бронируются ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ на сайте ❗️❗️❗️ • Для вашего удобства надевайте и берите с собой: обувь с нескользкой подошвой, одежду по погоде (смотрим накануне путешествия) для длительных прогулок по пересечённой местности, солнцезащитные очки, головной убор — шапка или кепка, рюкзачок (если есть), воду и перекус.
  • До места встречи необходимо добираться самостоятельно на общественном транспорте или на такси.

Гуляем каждый день и круглый год. Начало прогулки в 11:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка «Николаевская сопка»
  • Удачная лестница в Гремячую гриву
  • Музей геологии под открытым небом
  • Серебряный лог - визит-центр
  • Первая, вторая видовка и др
Что включено
  • Авторский маршрут
  • Духовные практики
  • Сибирский таёжный чай
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: «Кекс и крендель» Свободный проспект, 90/2 к1
Завершение: По договорённсти
Когда и сколько длится?
Когда: Гуляем каждый день и круглый год. Начало прогулки в 11:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • ❗️❗️❗️ Места на экскурсию бронируются ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ на сайте ❗️❗️❗️
  • Для вашего удобства надевайте и берите с собой: обувь с нескользкой подошвой, одежду по погоде (смотрим накануне путешествия) для длительных прогулок по пересечённой местности, солнцезащитные очки, головной убор - шапка или кепка, рюкзачок (если есть), воду и перекус
  • До места встречи необходимо добираться самостоятельно на общественном транспорте или на такси
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Ю
Юлиана
17 сен 2025
Это была необычная экскурсия. В ней столько душевности, красоты, пространства и заботы. Нам было очень комфортно с Александрой. Сумасшедше прекрасные локации чередовались с подьемами и спусками, которые были небольшими испытаниями,
из которых, с помощью заботливого ведущего, мы выходили победителями. А момент полного погружения в красоту природы и чувствования ее, с помощью гамака, тишины и неба- просто божественно! Спасибо огромное за проведенное вместе время!! Мне очень понравилось!

Ольга
25 мар 2025
Александра. Благодарим Вас за лесное погружение💚 было все восхитительно и волшебно.
Ольга
23 фев 2025
Дмитрий
9 янв 2025
Замечательная прогулка получилась! Гуляли дольше запланированного, время пролетело незаметно. Александра интересный рассказчик, отличный собеседник и просто прекрасный душевный человек. Всячески рекомендую!

