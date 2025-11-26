Синрин-йоку — лесные купания, погружение в атмосферу леса. Это японская практика осознанной прогулки, которая помогает восстановить связь с природой и научиться глубоко и тонко воспринимать её звуки, краски, ароматы. Особые техники активируют ваши чувства, снимут стресс и подарят ощущение гармонии с собой и миром.

Вы обретёте внутренний покой, отключившись от городской суеты.

Укрепите здоровье — пребывание на природе укрепляет иммунитет.

Получите вдохновение — синрин-йоку стимулирует работу мозга и помогает по-новому взглянуть на повседневные задачи.

Наладите связь с собой — через медитативную ходьбу и дыхательные практики вы осознаете свои истинные эмоции и желания.

Наш маршрут:

смотровая площадка «‎Николаевская сопка»

лестница к парку «Гремячая грива»

музей геологии под открытым небом

визит-центр «Серебряный лог»

живописные видовки

С вами буду я или другой гид из нашей команды.