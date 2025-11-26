Синрин-йоку — лесные купания, погружение в атмосферу леса.
Это японская практика осознанной прогулки, которая помогает восстановить связь с природой и научиться глубоко и тонко воспринимать её звуки, краски, ароматы. Особые техники активируют ваши чувства, снимут стресс и подарят ощущение гармонии с собой и миром.
Описание экскурсии
Вы обретёте внутренний покой, отключившись от городской суеты.
Укрепите здоровье — пребывание на природе укрепляет иммунитет.
Получите вдохновение — синрин-йоку стимулирует работу мозга и помогает по-новому взглянуть на повседневные задачи.
Наладите связь с собой — через медитативную ходьбу и дыхательные практики вы осознаете свои истинные эмоции и желания.
Наш маршрут:
- смотровая площадка «Николаевская сопка»
- лестница к парку «Гремячая грива»
- музей геологии под открытым небом
- визит-центр «Серебряный лог»
- живописные видовки
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Свободном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 1513 туристов
Добрый день! Я — Александра, живу в Красноярске. Моя любовь – природа и походы. Я совместно с командной профессиональных гидов, экскурсоводов, инструкторов организую пешие прогулки по городу и окрестностям, выезды в Хакасию, яхтинг на Красноярском море, сплавы по Енисею и Мане на пакрафтах, сапбордах и др. Наряду с заповедником «Столбы» есть немало красивых локаций, которые мы вам с удовольствием покажем!
Входит в следующие категории Красноярска
