Синрин-йоку в красноярском экопарке «Гремячая грива»

Погрузиться в японское искусство гулять по лесу - и понять, что это то самое
Синрин-йоку — лесные купания, погружение в атмосферу леса.

Это японская практика осознанной прогулки, которая помогает восстановить связь с природой и научиться глубоко и тонко воспринимать её звуки, краски, ароматы. Особые техники активируют ваши чувства, снимут стресс и подарят ощущение гармонии с собой и миром.
Синрин-йоку в красноярском экопарке «Гремячая грива»© Александра
Описание экскурсии

Вы обретёте внутренний покой, отключившись от городской суеты.

Укрепите здоровье — пребывание на природе укрепляет иммунитет.

Получите вдохновение — синрин-йоку стимулирует работу мозга и помогает по-новому взглянуть на повседневные задачи.

Наладите связь с собой — через медитативную ходьбу и дыхательные практики вы осознаете свои истинные эмоции и желания.

Наш маршрут:

  • смотровая площадка «‎Николаевская сопка»
  • лестница к парку «Гремячая грива»
  • музей геологии под открытым небом
  • визит-центр «Серебряный лог»
  • живописные видовки

Организационные детали

С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Свободном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 1513 туристов
Добрый день! Я — Александра, живу в Красноярске. Моя любовь – природа и походы. Я совместно с командной профессиональных гидов, экскурсоводов, инструкторов организую пешие прогулки по городу и окрестностям, выезды в Хакасию, яхтинг на Красноярском море, сплавы по Енисею и Мане на пакрафтах, сапбордах и др. Наряду с заповедником «Столбы» есть немало красивых локаций, которые мы вам с удовольствием покажем!

Входит в следующие категории Красноярска

