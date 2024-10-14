скидка
40%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Начало: Как скажет турист
Сегодня в 09:00
28 окт в 09:00
100006 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По лучшим местам в окрестностях Красноярска - за один день
Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в насыщенную историю края
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
13 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: Каждую среду в 10:00
30 окт в 10:00
6 ноя в 10:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон14 октября 2024Видно, что Роман знает и любит Красноярск и край. Автомобиль для экскурсии очень комфортный. Отдельное спасибо Роману за индивидуальный поход к каждому участнику экскурсии.
- ННаталья8 октября 2024Спасибо за экскурсию! Посетили много мест, сделали множество атмосферных фото)
- ВВиктор8 октября 2024Спасибо большое Роману за интересную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая площадка на Николаевской сопке»
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