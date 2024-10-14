Смотровая площадка на Николаевской сопке – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка на Николаевской сопке» в Красноярске, цены от 1 800 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Красноярск и его живописные окрестности на авто
На машине
скидка
40%
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Начало: Как скажет турист
Сегодня в 09:00
28 окт в 09:00
100006 000 за всё до 4 чел.
По лучшим местам в окрестностях Красноярска - за один день
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По лучшим местам в окрестностях Красноярска - за один день
Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в насыщенную историю края
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
13 500 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
На машине
На автобусе
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: Каждую среду в 10:00
30 окт в 10:00
6 ноя в 10:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая площадка на Николаевской сопке»

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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в октябре 2024
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