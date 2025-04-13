В экопарке «Гремячая грива» скрывается удивительное место - Серебряный лог.
Здесь, на Моховой скале, находится загадочная икона Спаса Нерукотворного, установленная монахами Успенского монастыря.
Участники экскурсии смогут не только увидеть икону, но и насладиться живописными видами с Серебренниковской видовки, узнать о геологии Сибири и истории Красноярска. Прогулка по парку станет настоящим путешествием в прошлое и подарит незабываемые впечатления
Здесь, на Моховой скале, находится загадочная икона Спаса Нерукотворного, установленная монахами Успенского монастыря.
Участники экскурсии смогут не только увидеть икону, но и насладиться живописными видами с Серебренниковской видовки, узнать о геологии Сибири и истории Красноярска. Прогулка по парку станет настоящим путешествием в прошлое и подарит незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по экопарку
- 🖼️ Увидеть икону на скале
- 📚 Узнать местные легенды
- 🌄 Насладиться видами
- 🗺️ Изучить геологию Сибири
- ☕ Уютный чайный перерыв
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для посещения экопарка «Гремячая грива» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться прогулкой и видами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре - уже осенние дожди. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить маршрут.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Икона Спаса Нерукотворного
- Серебренниковская видовка
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по экопарку «Гремячая грива». Наполнимся чистым воздухом и ароматами соснового бора.
- Поднимемся на Серебренниковскую видовку — смотровую площадку, откуда открываются красивые виды на многие километры. По желанию тут можно сделать остановку и выпить чай.
- Дойдём до главной цели нашего похода — загадочной иконы на скале. Вы услышите связанные с ней легенды.
- Доберёмся до пруда с рыбами и ручья Серебряный.
- По пути вы узнаете о геологии Сибири, истории Красноярска и окрестностей. Обсудим, почему эти места называют Гремячей гривой и какой вулкан был тут миллионы лет назад.
Организационные детали
- Мы пройдём 5 км. На маршруте есть перепады высот.
- Треккинг рекомендуем для участников от 8 до 60 лет со средним уровнем физической подготовки.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 2308 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 апр 2025
Эту экскурсию всем рекомендую. Алексей очень удобно составил маршрут. Любит природу и интересно рассказывает. Хочется с ним идти в следующее путешествие. Если вы впервые в Красноярске обязательно сходите в Серебряный лог. В визит центре очень понравилось какао Меркурий и кофе
Входит в следующие категории Красноярска
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