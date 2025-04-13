В экопарке «Гремячая грива» скрывается удивительное место - Серебряный лог.



Здесь, на Моховой скале, находится загадочная икона Спаса Нерукотворного, установленная монахами Успенского монастыря.



Участники экскурсии смогут не только увидеть икону, но и насладиться живописными видами с Серебренниковской видовки, узнать о геологии Сибири и истории Красноярска. Прогулка по парку станет настоящим путешествием в прошлое и подарит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения экопарка «Гремячая грива» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться прогулкой и видами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре - уже осенние дожди. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить маршрут.

Сейчас июль — это идеальное время.