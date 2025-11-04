Покорите скалу Такмак и откройте для себя мир древних ритуалов и захватывающих видов.
Прогулка по живописным маршрутам, посещение смотровых площадок и знакомство с историей шаманизма создадут незабываемые впечатления. В программе кормление обитателей леса, медитация в гамаках и лесные купания. Подходит для всех, кто ищет гармонию с природой и интересуется историей
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Захватывающие виды с высоты
- 🧘 Медитация и релаксация в гамаках
- 🦌 Кормление лесных обитателей
- 📸 Исторические фотографии и сравнения
- 🎶 Наслаждение горловым пением
- 🚶 Прогулка по живописным маршрутам
Что можно увидеть
- Фанпарк «Бобровый лог»
- Скала Такмак
- Скала Малый Беркут
- Скала Воробушки
- Китайская Стенка
- Скала Сторожевой
- Скала Ермак
Описание экскурсии
Такмак — священное место, где шаманы совершали таинственные ритуалы. Мы отправимся туда, чтобы погрузиться в эту древнюю атмосферу и ощутить её мощную энергию. По пути поговорим о древних кыргызах и шаманизме, а также:
- Посетим две смотровые площадки в фанпарке «Бобровый лог», откуда открываются потрясающие панорамы на лог Моховой, скалы Малый Беркут, Воробушки, Китайская Стенка, Сторожевой, Ермак и Такмак
- Поднимемся по тропе на Малый и Большой Такмак и на видовую площадку скалы Малёк, откуда видно город, Енисей и бескрайнюю тайгу
- С большого Такмака можно спуститься к восточному входу, по пути созерцая скалы Могол, Большой Беркут, Позвонок и Тотем
А ещё в программе:
- Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника
- Сравнение современных Столбов с фотографией 120-летней давности
- Созерцание искусства балансировки камней
- Наслаждение звуками самодельной флейты и горлового пения
- Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров
- Катание на ледянках (зимой)
- Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил
- Чаепитие и хождение босиком по лесу для единения с природой
Организационные детали
- Отдельно оплачивается подъёмник в одну сторону — 600 ₽ для взрослых, 350 ₽ для детей с 7 до 13 лет, до 7 лет бесплатно. Вы также оплачиваете билет гиду
- Возьмите с собой перекус для пикника и питьевую воду
- Маршрут средней сложности. Нам предстоит пройти около 7 км
- Все активности на маршруте — по желанию
- Летом можно также забраться в грот Большого Беркута, на скалу Стручёк и дойти до грота Голубые ворота
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красноярские Столбы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я влюблённый в Столбы и живущий в их ритме круглый год. Я не просто гид, я проводник в этот удивительный мир, знающий его изнутри. Мои знания — уникальный дар, полученный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
4 ноя 2025
Быть в Красноярске и не посетить Столбы? Это просто недопустимо.
И несмотря на прогнозируемую непогоду, я запланировала трекинг на Такмак.
Через Tripster нашла того,кто сделал мой сегодняшний день))
Сделал меня счастливой, несмотря на
И несмотря на прогнозируемую непогоду, я запланировала трекинг на Такмак.
Через Tripster нашла того,кто сделал мой сегодняшний день))
Сделал меня счастливой, несмотря на
О
Ольга
23 сен 2025
Это было невероятно. Тот случай, когда результат в 100 раз круче ожиданий) мне очень понравилось, большое спасибо Андрею.
И в копилке теперь куча красивых фотографий! А эмоций на год вперёд))
Обязательно вернусь с ребёнком, чтобы показать ему как красива и многогранна наша страна!
И в копилке теперь куча красивых фотографий! А эмоций на год вперёд))
Обязательно вернусь с ребёнком, чтобы показать ему как красива и многогранна наша страна!
Ф
Фефелова
18 авг 2025
Бомбическая экскурсия, отличный гид, никогда сами не пройдёте такой путь, очень интересно и увлекательно.
Масико
23 июл 2025
От всей души благодарю за волшебственный день 🙌 прям как я и хотела, мечты сбываютсяяяаааа☺️ не спеша прогуливаться по лесу, созерцая красоту вокруг, такое удовольствие🥰 Андрей действительно гид от Бога:
Игорь
7 июл 2025
Главное - Андрей, гид и сопровождающий, очень надежный человек, что самое важное. Не менее важно, что он знает и любит то, что показывает и о чем рассказывает. Пройдите и вслушайтесь, запомните надолго! Удачи.
М
Марина
5 июл 2025
Это было удивительное путешествие. Андрей прекрасный рассказчик и мотиватор. С ним невозможное становится возможным. И вот ты стоишь на очередной вершине, дух захватывает от красоты и понимания, что ты это сделал!
А
Анна
2 мар 2025
Под большим приятным впечатлением от маршрута! Сначала хотела пойти своим ходом (зачем платить за экскурсию, если можно все самим пройти), но поняла, что совершила бы огромную ошибку! Экскурсовод водил по невероятно красивым и скрытым от людских глаз мест, я бы даже не догадалась и пойти в ту сторону))
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
Входит в следующие категории Красноярска
