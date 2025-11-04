читать дальше

непогоду))

Как передать это ощущение счастья рядом с незнакомым человеком,которому ты дрверил свою жизнь в горах?

Итак, давайте знакомиться))

Андрей)) двухметровый исполин с бородой. На первый взгляд, скупой на эмоции.

Но как всегда, я не ошиблась,считывая то,что находится под маской "для Всех".

Добрый, надёжный и очень Настоящий.

Это проводник в мир гор, в мир веры в себя и в свои силы и в мир прекрасного.

Очень запомнились его слова"… если он смог, значит и я смогу".

После этих слов у меня не было сомнений, что Андрей проведёт меня везде.

Великая сила веры в людей и в себя.

И да, трекинг незабываемо эстетичен.

Мыльные пузыри,парящие в потоке воздуха, чарующая мелодия флейты. Все это тоже Андрей.

И приятная беседа за чаем,как с добрым другом, там, где не дует и откуда не хотелось уходить.

Время пролетело незаметно.

Я даже не расстроилась из-за отсутствиия видимости и возможности снять шикарные виды.

Потому что с ТАКИМ гидом в любой день,в любую погоду, вы останетесь довольны на все 1000+1%