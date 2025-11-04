Мои заказы

Мистический Такмак: тайны древнего места силы (из Красноярска)

Погрузитесь в мир древних ритуалов и захватывающих видов на экскурсии к скале Такмак. Ощутите мощь природы и прикоснитесь к истории
Покорите скалу Такмак и откройте для себя мир древних ритуалов и захватывающих видов.

Прогулка по живописным маршрутам, посещение смотровых площадок и знакомство с историей шаманизма создадут незабываемые впечатления. В программе кормление обитателей леса, медитация в гамаках и лесные купания. Подходит для всех, кто ищет гармонию с природой и интересуется историей
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Захватывающие виды с высоты
  • 🧘 Медитация и релаксация в гамаках
  • 🦌 Кормление лесных обитателей
  • 📸 Исторические фотографии и сравнения
  • 🎶 Наслаждение горловым пением
  • 🚶 Прогулка по живописным маршрутам
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Фанпарк «Бобровый лог»
  • Скала Такмак
  • Скала Малый Беркут
  • Скала Воробушки
  • Китайская Стенка
  • Скала Сторожевой
  • Скала Ермак

Описание экскурсии

Такмак — священное место, где шаманы совершали таинственные ритуалы. Мы отправимся туда, чтобы погрузиться в эту древнюю атмосферу и ощутить её мощную энергию. По пути поговорим о древних кыргызах и шаманизме, а также:

  • Посетим две смотровые площадки в фанпарке «Бобровый лог», откуда открываются потрясающие панорамы на лог Моховой, скалы Малый Беркут, Воробушки, Китайская Стенка, Сторожевой, Ермак и Такмак
  • Поднимемся по тропе на Малый и Большой Такмак и на видовую площадку скалы Малёк, откуда видно город, Енисей и бескрайнюю тайгу
  • С большого Такмака можно спуститься к восточному входу, по пути созерцая скалы Могол, Большой Беркут, Позвонок и Тотем

А ещё в программе:

  • Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника
  • Сравнение современных Столбов с фотографией 120-летней давности
  • Созерцание искусства балансировки камней
  • Наслаждение звуками самодельной флейты и горлового пения
  • Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров
  • Катание на ледянках (зимой)
  • Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил
  • Чаепитие и хождение босиком по лесу для единения с природой

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается подъёмник в одну сторону — 600 ₽ для взрослых, 350 ₽ для детей с 7 до 13 лет, до 7 лет бесплатно. Вы также оплачиваете билет гиду
  • Возьмите с собой перекус для пикника и питьевую воду
  • Маршрут средней сложности. Нам предстоит пройти около 7 км
  • Все активности на маршруте — по желанию
  • Летом можно также забраться в грот Большого Беркута, на скалу Стручёк и дойти до грота Голубые ворота

ежедневно в 11:00

Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Андрей
Андрей — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я влюблённый в Столбы и живущий в их ритме круглый год. Я не просто гид, я проводник в этот удивительный мир, знающий его изнутри. Мои знания — уникальный дар, полученный
от столбистов — моих учителей и друзей. С ними я делюсь жизнью и любовью к этим местам уже много лет. Вы услышите истории, которые не найдёте ни в одном путеводителе, познакомитесь с душой Столбов из первых уст. Я постоянно совершенствую свои знания, общаясь с теми, кто ходит сюда более 60 лет, впитывая мудрость и опыт поколений.

Основано на 7 отзывах
Е
Евгения
4 ноя 2025
Быть в Красноярске и не посетить Столбы? Это просто недопустимо.
И несмотря на прогнозируемую непогоду, я запланировала трекинг на Такмак.
Через Tripster нашла того,кто сделал мой сегодняшний день))
Сделал меня счастливой, несмотря на
непогоду))
Как передать это ощущение счастья рядом с незнакомым человеком,которому ты дрверил свою жизнь в горах?
Итак, давайте знакомиться))
Андрей)) двухметровый исполин с бородой. На первый взгляд, скупой на эмоции.
Но как всегда, я не ошиблась,считывая то,что находится под маской "для Всех".
Добрый, надёжный и очень Настоящий.
Это проводник в мир гор, в мир веры в себя и в свои силы и в мир прекрасного.
Очень запомнились его слова"… если он смог, значит и я смогу".
После этих слов у меня не было сомнений, что Андрей проведёт меня везде.
Великая сила веры в людей и в себя.
И да, трекинг незабываемо эстетичен.
Мыльные пузыри,парящие в потоке воздуха, чарующая мелодия флейты. Все это тоже Андрей.
И приятная беседа за чаем,как с добрым другом, там, где не дует и откуда не хотелось уходить.
Время пролетело незаметно.
Я даже не расстроилась из-за отсутствиия видимости и возможности снять шикарные виды.
Потому что с ТАКИМ гидом в любой день,в любую погоду, вы останетесь довольны на все 1000+1%

О
Ольга
23 сен 2025
Это было невероятно. Тот случай, когда результат в 100 раз круче ожиданий) мне очень понравилось, большое спасибо Андрею.
И в копилке теперь куча красивых фотографий! А эмоций на год вперёд))
Обязательно вернусь с ребёнком, чтобы показать ему как красива и многогранна наша страна!
Ф
Фефелова
18 авг 2025
Бомбическая экскурсия, отличный гид, никогда сами не пройдёте такой путь, очень интересно и увлекательно.
Масико
Масико
23 июл 2025
От всей души благодарю за волшебственный день 🙌 прям как я и хотела, мечты сбываютсяяяаааа☺️ не спеша прогуливаться по лесу, созерцая красоту вокруг, такое удовольствие🥰 Андрей действительно гид от Бога:
и расскажет,покажет,поможет,рассмешит,поиграет на флейте итд итп,прям можно целый отзыв писать только о нем 😇 словами не описать мою радость когда высоко на горах я и покачалась,посидела на гамаке,выпускала мыльные пузыри и чутка не стала столбисткой😅🙈когда отключаешь мозг то всё кажется возможным,но в неподходящий момент мозг включается и пиши пропало🤪страх,паника заковывают… и хочется спрыгнуть вниз или же сровняться с горой🙈но не смотря на это, хоть и с третьей попытки я увидела шаман камень достаточно с близкого расстояния 😍 жаль не встала на гору 😅 но думаю, что всё не зря..,я ещё вернусь и поднимусь,взберусь,слазю,в общем буду там… на горе 🥰 однозначно рекомендую и ребят и данную экскурсию 🫶

Игорь
Игорь
7 июл 2025
Главное - Андрей, гид и сопровождающий, очень надежный человек, что самое важное. Не менее важно, что он знает и любит то, что показывает и о чем рассказывает. Пройдите и вслушайтесь, запомните надолго! Удачи.
М
Марина
5 июл 2025
Это было удивительное путешествие. Андрей прекрасный рассказчик и мотиватор. С ним невозможное становится возможным. И вот ты стоишь на очередной вершине, дух захватывает от красоты и понимания, что ты это сделал!
А
Анна
2 мар 2025
Под большим приятным впечатлением от маршрута! Сначала хотела пойти своим ходом (зачем платить за экскурсию, если можно все самим пройти), но поняла, что совершила бы огромную ошибку! Экскурсовод водил по невероятно красивым и скрытым от людских глаз мест, я бы даже не догадалась и пойти в ту сторону))
Однозначно рекомендую!
Под большим приятным впечатлением от маршрута! Сначала хотела пойти своим ходом (зачем платить за экскурсию, если

