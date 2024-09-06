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Приглашаю вас активно провести день на природе и исследовать парк, раскинувшийся на сопках левобережья Красноярска.



Мы пройдём самыми интересными тропами, поднимемся на панорамные площадки, в том числе посетим самую модную — на Николаевской сопке.



Полюбуемся морем тайги, разберёмся в мифах о местных вулканах и спустимся в город по красивой лестнице с подсветкой.