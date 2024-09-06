Приглашаю вас активно провести день на природе и исследовать парк, раскинувшийся на сопках левобережья Красноярска.
Мы пройдём самыми интересными тропами, поднимемся на панорамные площадки, в том числе посетим самую модную — на Николаевской сопке.
Полюбуемся морем тайги, разберёмся в мифах о местных вулканах и спустимся в город по красивой лестнице с подсветкой.
Мы пройдём самыми интересными тропами, поднимемся на панорамные площадки, в том числе посетим самую модную — на Николаевской сопке.
Полюбуемся морем тайги, разберёмся в мифах о местных вулканах и спустимся в город по красивой лестнице с подсветкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Стеклянная смотровая площадка Красноярска на Николаевской сопке, откуда открываются прекрасные виды на город, сопки правобережья и Столбы
- Смотровая «Первая» на соседней сопке со своеобразным солярием — летом там идеальное место для загара
- Родник, который стал источником Серебряного ручья, давшего начало пруду — популярному месту отдыха
- Секретная площадка для пикников на хребте
- Смотровая «Вторая» — отличная база для стоянки или даже ночёвки, с беседками, деревянным городком и отличными видами на тайгу и Енисей
- Смотровая «Четвертая» — более дикая, со скальными выходами
- Площадка «Серебряниковская», затерянная в лесах
- Серебряниковский пруд, где недавно появились места для отдыха и даже туристический визит-центр
- Элитный посёлок Горный — по сосновому лесу доберёмся до микрорайона, где находится одна из самых красивых смотровых площадок на берег Енисея и сопки правого берега, которую оборудовали лавками и столиками
- Наконец, великолепная 600-ступенчатая лестница в районе Удачный (младшая сестра знаменитой Торгашинской лестницы) приведёт нас в город
По пути я расскажу об истории освоения этих мест, геологической структуре гор, красноярских вулканах (настоящих и нет) и местных треккинговых маршрутах.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 17 километров, общий набор высоты 500 метров, с подъёмами и спусками — рассчитывайте, пожалуйста, свои силы
- На одной из смотровых можно устроить пикник — запаситесь необходимым количеством воды и продуктов, магазинов в лесу нет
- Поход начинается на автобусной остановке «Академия Биатлона» (конечная нескольких маршрутов). Заканчивается на остановке «Живописная» (автобус № 12)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке «Академия Биатлона»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 220 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,Задать вопрос
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