Посетить места, в которых творчество переплетается с природой, а сцены оживают в мир спектаклей и эмоций.
янв
Программа тура по дням
Путешествие по Красноярским новогодним ёлкам. Спектакль «Чисто семейное дело»
Самостоятельное прибытие в Красноярск и размещение в гостинице «Красноярск» в 2-местных номерах.
Обед в гостинице.
Встреча с руководителем группы.
14:00 Путешествие по Красноярским новогодним ёлкам.
Новогодний Красноярск, словно зимняя сказка оживает под мерцанием огней и ароматом свежего снега. Пушистые Красноярские красавицы, украшенные сотнями огоньков и яркими игрушками, создают атмосферу тепла и новогоднего настроения.
15:30 Новогодний сюрприз от фирмы!
16:30 Трансфер Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина.
Один из старейших театров Сибири, основан в 19 веке. На сцене ставятся спектакли как по классическим произведениям, так и по современной, новаторской драматургии. Благодаря сильной труппе, Красноярский театр им. А. С. Пушкина является не только самым посещаемым театром города, но и одним из самых востребованных в России.
18:00 Спектакль «Чисто семейное дело».
Смешные герои, смешные ситуации, одним словом, театр предлагает спектакль, который не даст зрителю скучать (продолжительность 2 ч. 15 мин.).
Ужин в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Выставка в театре "История пяти". Спектакль "Голубая Камея"
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:00 Обзорная экскурсия по Красноярску –крупнейшему промышленному и культурному центру Восточной Сибири, столице Красноярского края, второму по площади субъекту России.
Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр». Статус города Красноярск получил в 1690 году. В 1822 году город стал центром Енисейской губернии
12:00 Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Посещение смотровой площадки на Николаевской сопке, гдеоткрывается чарующий вид Красноярска с высоты 505 метров.
14:30 Обед в гостинице.
16:30 Трансфер в Музыкальный театр.
Красноярский государственный театр музыкальной комедии был открыт 20 февраля 1959 года постановкой оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер». За долгую историю своего существования театр реализовал более 200 спектаклей, охватывающих разнообразные жанры: от балетных постановок и комических опер до мюзиклов, водевилей, музыкальных комедий и оперетт.
Выставка в театре «История пяти».
Зритель здесь — всевидящее око. Перед ним специально сконструированный лабиринт из пяти секций. Это укромные уголки: Панночки, Джейн Эйр, Маши Мироновой, Виолетты и Катрин.
18:30 Спектакль «Голубая Камея».
Жизнь при российском дворе во второй половине XVIII века – балы, маскарады, умопомрачительные наряды (продолжительность 2 ч. 20 мин.).
22:00 Ужин в гостинице.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС. Экскурсия в галерею Сибирского искусства «В центре мира»
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».
Располагается на Слизневском утесе, на 23 км трассы Красноярск-Дивногорск, и является одной из визитных карточек города Красноярска.
12:00 Экскурсия в село Овсянка с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева и национального центра.
В Мемориальный комплекс входят дом-музей писателя Виктора Петровича Астафьева, музей повести «Последний поклон» (дом бабушки писателя Екатерины Петровны Потылицыной), выставочный зал, уличная зона отдыха с беседкой, качелями и площадкой для выступлений. С 1 мая 2024 комплекс включает в себя Национальный центр В. П. Астафьева.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС.
Первая ГЭС на реке Енисей, расположена в 40 км. от Красноярска. Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России, после Саяно-Шушенской.
Прогулка по набережной города Дивногорска.
Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее. Свое название он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом берегу реки. Дивногорск считается одним из самых чистых и красивых городов Сибири.
14:30 Обед в гостинице.
16:00 Экскурсия в галерею Сибирского искусства «В центре мира».
Галерея богата произведениями сибирских художников и арт-сообществ, демонстрирует нестандартные работы и диалектику сибирского творчества.
Спектакль (расписание уточняется).
Ужин в ресторане «Tunguska». Кухня представляет собой новаторский образец мало где встречающейся сибирской кулинарной традиции в современном прочтении от бренд-шефа Николая Боброва (оплата самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу В.И. Сурикова. Спектакль «Ужинъ двухъ господъ»
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:00 Экскурсия в музей-усадьбу В. И. Сурикова.
Старинная сибирская казачья усадьба, где родился и жил художник Василий Суриков, расположена в самом центре Красноярска. Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы».
12:00 Посещение выставки «Театр. Живопись. Хворостовский» в Красноярском государственном художественном музее имени В. И. Сурикова.
Стержень выставки – творческий путь Дмитрия Хворостовского, который блистал в образах персонажей оперных шедевров: Онегина, Елецкого, Валентина, Дон Жуана. Декорации и эскизы костюмов помогут погрузиться в мир знаменитых опер. Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, архитектуру и музыкально-театральное искусство, погружая зрителя в атмосферу рубежа XIX—XX веков и одновременно перебрасывая мост к рубежу XX-XXI веков — периоду жизни и творчества нашего выдающегося земляка.
14:00 Обед в гостинице.
15:30 Трансфер в музей-усадьбу Г. В. Юдина.
16:00 Экскурсия в музей-усадьбу Г. В. Юдина.
Наследие Геннадия Васильевича Юдина (1840-1912), купца, винокуренного заводчика, библиофила и книгоиздателя. В структуру Музея-усадьбы входит Библиотека музеев России, отдельный раздел новой экспозиции «Декабристы в Енисейской губернии» и выставка работ красноярского художника А. П. Золотухина «Паровозик из детства».
Посещение новой сцены театра «Пушка плюс».
Театральная сцена-трансформер, в которой проходят театральные постановки, перформансы, арт-дефиле и хэппенинги, произведения современных художников и поэтические вечера.
18:00 Спектакль «Ужинъ двухъ господъ».
Звезды русской оперы Савелий Никитич и Лука Ильич, выступив на предновогоднем представлении, встречаются в сибирской ресторации, чтобы отметить надвигающийся 1900-й год (продолжительность 1 ч. 50 мин.).
Ужин в гостинице.
Экскурсия в Фан-парк "Бобровый лог". Спектакль "Щелкунчик"
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:00 Экскурсия в Фан-парк «Бобровый лог».
Подъем по канатно-кресельной дороге.
Фан-парк примыкает к заповеднику, и благодаря этому соседству можно увидеть легендарные «Красноярские столбы», а на вершине открывается вид с одной стороны на Красноярск — с другой на скалу Такмак.
Это одна из самых живописных и близкорасположенных к городу скал. А на верхней станции канатной дороги располагается оленья лужайка, аллея любви и заколдованный лес.
14:30 Обед в ресторане «Хозяин Тайги».
Трансфер в гостиницу.
Посещение театра оперы и балета.
В репертуаре театра практически вся оперная и балетная классика. Гордостью являются не только спектакли, которые уже выдержали испытание временем, любимы публикой и оценены критикой, но и постановки последних лет: оперы «Мадам Баттерфляй», «Снегурочка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; балеты «Спартак», «Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами», «Инфанта и Шут», новая версия балета «Щелкунчик», «Анюта», «Тщетная предосторожность».
18:00 Спектакль «Щелкунчик».
«Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений П. И. Чайковского: он стоит обособленно от традиции балетного жанра, в нём новаторски применены музыкальные образы (продолжительность 1 ч. 50 мин.).
Ужин в ресторане «Фон Барон».
Современный ресторан на набережной Енисея с новой гастрономической историей. Оригинальная концепция в основе которой стоят любовь к мясу и вину (оплата самостоятельно).
Фестиваль ледовых скульптур. Концерт «Рождество с ансамблем Годенко»
Завтрак в гостинице – шведский стол.
11:00 Экскурсия на международный фестиваль ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири», где примут участие профессиональные мастера из России, Монголии, Китая, Белоруссии и Казахстана.
13:30 Обед в гостинице.
15:00 Рождественский концерт на набережной Енисея.
Вас ждут народные ансамбли города, хореографические выступления и ярмарка в самом центре торжества. Повод – радостный: Сочельник одного из главных православных праздников – Рождества. А теплая атмосфера добавит настроение всем, кто посетит праздник.
17:00 Трансфер в Красноярскую краевую филармонию.
18:00 Концерт «Рождество с ансамблем Годенко».
Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко. Является одним из лучших профессиональных хореографических коллективов страны (продолжительность 1 ч. 20 мин.).
Ужин в грузинском ресторане «Дзеими».
В ресторане всегда царит атмосфера радушного грузинского застолья (оплата самостоятельно).
Отъезд
Завтрак в гостинице – шведский стол.
Освобождение номеров.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в благоустроенных номерах в гостинице«Красноярск» (г. Красноярск).
Стоимость тура на 1 человека в рублях: 78 000 руб.
Доплата за одноместное размещение в г. Красноярск (6 ночей) –22 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Красноярск»
«Красноярск» — это гостиница, которая располагается в центральной части города. Гости могут воспользоваться сауной, библиотекой, бильярдной, камерой хранения багажа, прачечной и прочими услугами. На нашем официальном сайте представлены актуальные цены номеров гостиницы «Красноярск» на улице Урицкого 94, адрес, а также телефон бронирования.
Постояльцам предоставлены номера различной ценовой категории. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и светлых тонах.
По утрам здесь сервируют прекрасные и сытные завтраки. Поужинать или пообедать можно в ресторане, где подают разнообразные блюда по меню.
Для проведения важных встреч и мероприятий можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 27,7 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание по программе (6 завтраков, 6 обедов, 3 ужина)
- 2-местное размещение в гостинице
- Экскурсионная программа, входные билеты в музеи, театры, филармонию, галереи, концерты
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер от ж/д вокзала/аэропорта и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли детям в тур?
Театральные постановки в программах рассчитаны для взрослых, путешествие с ребенком – на усмотрение родителей.