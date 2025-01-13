2 день

Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Выставка в театре "История пяти". Спектакль "Голубая Камея"

Завтрак в гостинице – шведский стол.

10:00 Обзорная экскурсия по Красноярску –крупнейшему промышленному и культурному центру Восточной Сибири, столице Красноярского края, второму по площади субъекту России.

Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр». Статус города Красноярск получил в 1690 году. В 1822 году город стал центром Енисейской губернии

12:00 Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Посещение смотровой площадки на Николаевской сопке, гдеоткрывается чарующий вид Красноярска с высоты 505 метров.

14:30 Обед в гостинице.

16:30 Трансфер в Музыкальный театр.

Красноярский государственный театр музыкальной комедии был открыт 20 февраля 1959 года постановкой оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер». За долгую историю своего существования театр реализовал более 200 спектаклей, охватывающих разнообразные жанры: от балетных постановок и комических опер до мюзиклов, водевилей, музыкальных комедий и оперетт.

Выставка в театре «История пяти».

Зритель здесь — всевидящее око. Перед ним специально сконструированный лабиринт из пяти секций. Это укромные уголки: Панночки, Джейн Эйр, Маши Мироновой, Виолетты и Катрин.

18:30 Спектакль «Голубая Камея».

Жизнь при российском дворе во второй половине XVIII века – балы, маскарады, умопомрачительные наряды (продолжительность 2 ч. 20 мин.).

22:00 Ужин в гостинице.