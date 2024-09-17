Театральные туры в Красноярске

Найдено 3 тура в категории «Театральные» в Красноярске, цены от 72 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Театральные новогодние каникулы в Сибири
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Театральные новогодние каникулы в Сибири
Начало: Г. Красноярск
«Приглашаем вас на зимние театральные каникулы в Красноярск»
2 янв в 10:00
78 000 за человека
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
Начало: Г. Красноярск
«Приглашаем вас в зимнее театральное путешествие, где вы сможете погрузиться в мир искусства и насладиться зимними пейзажами величественного Енисея»
Завтра в 10:00
72 000 за человека
Театральная зима в Сибири
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Театральная зима в Сибири
Начало: Г. Красноярск
«Приглашаем вас в зимнее театральное путешествие в уникальную сибирскую глубинку»
9 дек в 10:00
98 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Театральные»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Театральные новогодние каникулы в Сибири
  2. Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
  3. Театральная зима в Сибири
Сколько стоит тур в Красноярске в декабре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Театральные" можно забронировать 3 тура от 72 000 до 98 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Красноярске на 2024 год по теме «Театральные», 9 ⭐ отзывов, цены от 72000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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