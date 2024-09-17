Посетить места, в которых творчество переплетается с природой, а сцены оживают в мир спектаклей и эмоций.
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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Посещение новой сцены "Пушка плюс". Спектакль "Лив Штайн"
Самостоятельное прибытие в г. «Красноярск» и размещение в гостинице «Красноярск» в 2-местных номерах.
13:00 Обед в гостинице.
Встреча с руководителем группы.
14:00 Обзорная экскурсия по Красноярску –крупнейшему промышленному и культурному центру Восточной Сибири, столице Красноярского края, второму по площади субъекта России.
Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр».
Статус города Красноярск получил в 1690 году. В 1822 году город стал центром Енисейской губернии.
16:00 Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Посещение смотровой площадки на Николаевской сопке, гдеоткрывается чарующий вид Красноярска с высоты 505 метров.
Посещение новой сцены «Пушка плюс».
Театральная сцена-трансформер, в которой проходят театральные постановки, перформансы, арт-дефиле и хэппенинги, произведения современных художников и поэтические вечера.
19:00 Спектакль «Лив Штайн».
Сюжет наполнен классической музыкой Рахманинова, Равеля, Шумана, а также произведениями современного новосибирского композитора Марии Красиловой (продолжительность 2 ч 20 мин).
Ужин в гостинице.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС. Экскурсия в Фан-парк «Бобровый лог»
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».
Располагается на Слизневском утесе, на 23 км трассы Красноярск-Дивногорск, и является одной из визитных карточек города Красноярска.
Экскурсия в село Овсянка с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева и национального центра.
В Мемориальный комплекс входят дом-музей писателя Виктора Петровича Астафьева, музей повести «Последний поклон» (дом бабушки писателя Екатерины Петровны Потылицыной), выставочный зал, уличная зона отдыха с беседкой, качелями и площадкой для выступлений.
С 1 мая 2024 комплекс включает в себя Национальный центр В. П. Астафьева.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС – первой ГЭС на реке Енисей, расположенной в 40 км. от Красноярска.
Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России, после Саяно-Шушенской.
Прогулка по набережной города, Дивногорска.
Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее.
Свое название он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом берегу реки. Дивногорск считается одним из самых чистых и красивых городов Сибири.
14:30 Обед в кафе «Хозяин Тайги».
Экскурсия в Фан-парк «Бобровый лог».
Подъем по канатно-кресельной дороге.
Фан-парк примыкает к заповеднику, и благодаря этому соседству можно увидеть легендарные «Красноярские столбы», а на вершине открывается вид с одной стороны на Красноярск — с другой на скалу Такмак.
Это одна из самых живописных и близкорасположенных к городу скал. А на верхней станции канатной дороги располагается оленья лужайка, аллея любви и заколдованный лес.
Спектакль (расписание уточняется).
Ужин в ресторане (оплата самостоятельно).
Экскурсия в выставочную галерею "Союз художников России". Экскурсия в музей-усадьбу В.И. Сурикова. Спектакль "Безымянная звезда"
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:30 Экскурсия в выставочную галерею «Союз художников России».
Самое большое в Сибири и на Дальнем Востоке объединение художников, которое насчитывает в своих рядах более 200 мастеров изобразительного искусства: живописцев, графиков, скульпторов, художников декоративно-прикладного искусства, дизайнеров и проектировщиков, художников театра, искусствоведов.
12:00 Экскурсия в музей-усадьбу В. И. Сурикова.
Старинная сибирская казачья усадьба, где родился и жил художник Василий Суриков, расположена в самом центре Красноярска.
Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы».
14:00 Обед в гостинице.
15:00 Экскурсия в Музей-усадьба Г. В. Юдина.
Наследие Геннадия Васильевича Юдина (1840-1912), купца, винокуренного заводчика, библиофила и книгоиздателя.
В структуру Музея-усадьбы входит Библиотека музеев России, отдельный раздел новой экспозиции «Декабристы в Енисейской губернии» и выставка работ красноярского художника А. П. Золотухина «Паровозик из детства».
Трансфер в Музыкальный театр.
Красноярский государственный театр музыкальной комедии был открыт 20 февраля 1959 года постановкой оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер».
За долгую историю своего существования театр реализовал более 200 спектаклей, охватывающих разнообразные жанры: от балетных постановок и комических опер до мюзиклов, водевилей, музыкальных комедий и оперетт.
19:00 Спектакль «Безымянная звезда».
Романтическая история любви провинциального учителя Морина и светской леди. Безнадёжный, безденежный холостяк и купающаяся в роскоши и мужском внимании утончённая красавица.
Спектакль проходит в сопровождении оркестра (продолжительность 2 ч 20 мин).
Ужин в гостинице.
Экскурсия в музей Б.Я. Ряузова. Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:30 Экскурсия в музей Б. Я. Ряузова.
Собрание Музея художника в Красноярске – самое значительное по числу работ, и уникальное: только здесь хранятся более 120 фронтовых рисунков художника-артиллериста, послевоенная живопись, а также самые известные пейзажи о городе Красноярске 1970-80-х годов.
В музее посетители познакомятся с картинами и этюдами, рисунками и артефактами Б. Я. Ряузова.
12:00 Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова.
В коллекции музея 16 000 единиц хранения: живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.
Посещение выставки «Театр. Живопись. Хворостовский».
Стержень выставки – творческий путь Дмитрия Хворостовского, который блистал в образах персонажей оперных шедевров: Онегина, Елецкого, Валентина, Дон Жуана. Декорации и эскизы костюмов помогут погрузиться в мир знаменитых опер.
Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, архитектуру и музыкально-театральное искусство, погружая зрителя в атмосферу рубежа XIX—XX веков и одновременно перебрасывая мост к рубежу XX—XXI веков — периоду жизни и творчества нашего выдающегося земляка.
14:00 Обед в гостинице.
16:00 Экскурсия в Российскую академию художеств.
Уникальный научно-творческий и организационный центр.
В который входят мастерские по созданию скульптур и живописи. Лучшие мастера Красноярска, организуют уникальные, закрытые выставки.
17:30 Экскурсия в арт-галерею Романовых.
В галерее насчитывается более 2500 произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного-декоративно-прикладного искусства, фотографии и рисунки.
Трансфер в Красноярский государственный театр юного зрителя.
Один из ведущих молодёжных театров Сибири.
Его история началась в середине 60-х, когда в город на Енисее прибыла группа молодых актёров и режиссёров из Ленинграда, мечтавших создать яркий, смелый и неповторимый театр.
19:00 Премьера! Спектакль «Аладдин. Сын портного».
Визуально-драматический спектакль на основе памятника средневековой литературы Востока, в котором смешались черты нескольких древних культур, соединились сказки арабов, персов, индийцев и жителей Китая (продолжительность 2 часа).
Ужин в гостинице.
Село Михайловка. Обед-застолье по-Михайловски
Завтрак в гостинице – шведский стол.
Выезд в село Михайловка.
«Михайловский гусь» – яркое театральное представление под открытым небом. Ежегодное традиционное зрелище с участием пернатых друзей.
Отсутствие крыши над головой и бодрящий морозный воздух добавляют романтики, а звуки природы становятся частью спектакля.
Щебетание птиц, хруст снега и бурная энергия сельчан придает празднику незабываемую атмосферу, заставляя смеяться до слёз и искренне удивляться поворотами сюжета.
Мастера представляют образы главного персонажа праздника из разных подручных материалов.
Все гости мероприятия смогут попробовать себя в авторской поэтической сцене «я вам пишу строку про гуся…», поучаствовать в костюмированном шествии и даже самостоятельно изготовить картины из перьев и лозы.
Колоритная ярмарка сельхоз производителей и личных фермерских подворий сельчан не оставят без вниманий гостей праздника.
Обед-застолье по-Михайловски.
Все блюда – это настоящая кулинарная симфония. Разнообразие блюд из гуся и настойки, никого не оставят равнодушными.
Возвращение в гостиницу г. Красноярска.
Ужин в гостинице.
Экскурсия в галерею Сибирского искусства «В центре мира»
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:30 Экскурсия в галерею Сибирского искусства «В центре мира».
Галерея богата произведениями сибирских художников и арт-сообществ, демонстрирует нестандартные работы и диалектику сибирского творчества.
12:00 Экскурсия в музей «Площадь Мира».
Это культурное пространство, расположенное в сердце Красноярска.
Музей сочетает в себе современные выставочные технологии и богатое наследие региона, предлагая посетителям захватывающее путешествие в мир искусства и истории.
Посещение выставки «Сны Сибири».
На выставке представлены работы различных художников, которые интерпретируют сибирские пейзажи, мифы и легенды.
Каждое произведение — это своеобразный «сон», передающий эмоции и ощущения, связанные с природой и культурным наследием Сибири.
14:00 Обед.
15:30 Трансфер в органный зал.
17:00 «Музыкальная Европа. Германия».
Путешествие в увлекательное путешествие по странам, жанрам и эпохам органной музыки.
От Средневековья до XX века через музыку романтизма вы сможете узнать, какие композиторы жили и творили для короля инструментов — органа (продолжительность 1,15 минут).
Ужин в ресторане (оплата самостоятельно).
Отъезд
Завтрак в гостинице – шведский стол.
Освобождение номеров.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в благоустроенных номерах в гостинице«Красноярск» (г. Красноярск).
Стоимость тура на 1 человека в рублях: 72 000 руб.
Доплата за одноместное размещение в г. Красноярск (6 ночей) –11 100 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Красноярск»
«Красноярск» — это гостиница, которая располагается в центральной части города. Гости могут воспользоваться сауной, библиотекой, бильярдной, камерой хранения багажа, прачечной и прочими услугами. На нашем официальном сайте представлены актуальные цены номеров гостиницы «Красноярск» на улице Урицкого 94, адрес, а также телефон бронирования.
Постояльцам предоставлены номера различной ценовой категории. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и светлых тонах.
По утрам здесь сервируют прекрасные и сытные завтраки. Поужинать или пообедать можно в ресторане, где подают разнообразные блюда по меню.
Для проведения важных встреч и мероприятий можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 27,7 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание по программе
- 2-местное размещение в гостинице
- Экскурсионная программа, входные билеты в музеи, театры и галереи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер от ж/д вокзала/аэропорта и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли детям в тур?
Театральные постановки в программах рассчитаны для взрослых, путешествие с ребенком – на усмотрение родителей.