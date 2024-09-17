1 день

Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Посещение новой сцены "Пушка плюс". Спектакль "Лив Штайн"

Самостоятельное прибытие в г. «Красноярск» и размещение в гостинице «Красноярск» в 2-местных номерах.

13:00 Обед в гостинице.

Встреча с руководителем группы.

14:00 Обзорная экскурсия по Красноярску –крупнейшему промышленному и культурному центру Восточной Сибири, столице Красноярского края, второму по площади субъекта России.

Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр».

Статус города Красноярск получил в 1690 году. В 1822 году город стал центром Енисейской губернии.

16:00 Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Посещение смотровой площадки на Николаевской сопке, гдеоткрывается чарующий вид Красноярска с высоты 505 метров.

Посещение новой сцены «Пушка плюс».

Театральная сцена-трансформер, в которой проходят театральные постановки, перформансы, арт-дефиле и хэппенинги, произведения современных художников и поэтические вечера.

19:00 Спектакль «Лив Штайн».

Сюжет наполнен классической музыкой Рахманинова, Равеля, Шумана, а также произведениями современного новосибирского композитора Марии Красиловой (продолжительность 2 ч 20 мин).

Ужин в гостинице.