Сибирский уик-энд: нацпарк «Красноярские Столбы», экскурсия по Красноярску и Дивногорску
Побывать на родине В. Астафьева, полюбоваться скалами и увидеть часовню с 10-рублёвой купюры
Начало: Красноярск, гостиница «Красноярск» (ул. Урицкого, ...
«Седан/минивэн/микроавтобус/автобус»
2 авг в 09:45
16 авг в 09:45
24 000 ₽ за человека
Тур-приключение на плато Путорана: речной круиз, треккинг и экскурсия на «Норникель»
Покорить вершину, спуститься в шахту и устроить путешествие по фьордовому озеру на лодке
Начало: Аэропорт Красноярска, вечер, точное время по догов...
«После завтрака на микроавтобусе нас доставят к причалу, где вы займёте места на судне на воздушной подушке и отправитесь на плато Путорана»
399 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Красноярск и Дивногорск: экскурсии, Красноярские Столбы и прогулка по Енисею
Погрузиться в философию столбизма, увидеть главные места Красноярска и прокатиться на теплоходе
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Красноярска, утро (точное ...
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
24 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На микроавтобусе»
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