Приготовьтесь любоваться нордической природой заказника «Западный Котлин» с захватывающими видами на Финский залив! Маршрут прогулки кольцевой, и петляет по грунтовым дорожкам, лесным тропинкам и песчаным пляжам заказника.

Во время экскурсии вы узнаете, почему тростник – это не камыш, а баклан – это не чайка. Вас ждут удивительные секреты природы, бескрайняя морская даль и чистейший воздух.

Конечно, на экскурсии вы не обойдете стороной и важные исторические события, и посетите мощные береговые укрепления форта «Шанец», где начинается и заканчивается маршрут.

Если вы увлечены орнитологией, то Западный Котлин – прекрасное место для наблюдений и фотографирования птиц, причём во время осеннего и весеннего пролёта здесь можно увидеть десятки видов за раз!

Экскурсия станет прологом вашей большой прогулки по острову и будет прекрасно сочетаться с отдыхом на песчаном берегу.

Одевайтесь по погоде, возьмите с собой ветровку и теплый чай, и отправляйтесь наслаждаться природой.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).