Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом

Западный Котлин

Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Форт Шанец
  • Смотровая вышка
  • Экотропа «Западный Котлин»
Приготовьтесь любоваться нордической природой заказника «Западный Котлин» с захватывающими видами на Финский залив! Маршрут прогулки кольцевой, и петляет по грунтовым дорожкам, лесным тропинкам и песчаным пляжам заказника.
Во время экскурсии вы узнаете, почему тростник – это не камыш, а баклан – это не чайка. Вас ждут удивительные секреты природы, бескрайняя морская даль и чистейший воздух.
Конечно, на экскурсии вы не обойдете стороной и важные исторические события, и посетите мощные береговые укрепления форта «Шанец», где начинается и заканчивается маршрут.
Если вы увлечены орнитологией, то Западный Котлин – прекрасное место для наблюдений и фотографирования птиц, причём во время осеннего и весеннего пролёта здесь можно увидеть десятки видов за раз!
Экскурсия станет прологом вашей большой прогулки по острову и будет прекрасно сочетаться с отдыхом на песчаном берегу.
Одевайтесь по погоде, возьмите с собой ветровку и теплый чай, и отправляйтесь наслаждаться природой.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Прогулка по экологической тропе заказника «Западный Котлин»
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Посещение форта «Риф» (вы можете посетить его самостоятельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
Завершение: Форт Шанец (бывший Александр)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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