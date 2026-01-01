-
10%
Квест
до 15 чел.
Web-квест по Кронштадту в вашем смартфоне
Начало: Кронштадт, Андреевский сад
Расписание: Забронировать доступ к Web-квесту можно на любой удобный для вас день.
2000.70 ₽
2223 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Квест
до 18 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту: большой маршрут
Начало: Г. Кронштадт, парк «Остров фортов»
Расписание: Согласно расписанию.
8700 ₽
10 875 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
Начало: Макаровская улица, дом 3
Расписание: В любое время, в любой день
1490 ₽ за всё до 10 чел.
