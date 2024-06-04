Необычные экскурсии по Кронштадту

Найдено 10 экскурсий в категории «Необычные» в Кронштадте, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маячный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605 за всё до 6 чел.
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
10 отзывов
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
12 июня в 08:30
16 июня в 09:00
600 за человека
Гастрономический Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Кронштадту: от ананасов до сушек-малышек
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
Завтра в 11:30
10 июня в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Мини-группа
1 час
26 отзывов
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Кронштадт - взгляд через столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Кронштадт - взгляд через столетия
Начало: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пл. Соборная, д. 1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий
Начало: Макаровская улица, дом 3
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Погрузитесь в мир нордической природы и исторических тайн Кронштадта с нашим аудиогидом по заказнику Западный Котлин
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки. И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.
  • А
    Айседора
    19 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями,
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    которые уже на месте – Алексей сказал, что дождётся сбора всех гостей, успокоил нас. Понравилось содержание экскурсии, много интерактива, интересных фактов, большой маршрут – Алексей подстроился под всех наших гостей, что, так же, очень приятно! Дожидался, когда все желающие осмотрят предметы, которые мы встречали по ходу нашего пути, подстраивался подо все особенности нашей компании! Экскурсия, действительно, была очень интересной и приятной! А ещё и с погодой повезло! Искренне рекомендую экскурсию-квест по Кронштадту и Алексея! Отдельное спасибо за приятные сюрпризы для участников – ещё одна приятность!))

    Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Маячный Кронштадт
    Мы безмерно благодарны Ирине за ее ответственное отношение к работе. К сожалению, она заболела в день экскурсии, не смогла ее
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    провести, но оперативно нашла себе замену, и экскурсия состоялась. В процессе подготовки программы Ира очень помогла нам советами, за что ей тоже огромное спасибо! Обязательно будем обращаться к ней в дальнейшем! Она очень надежный и приятный в общении человек. Большое спасибо! Татьяна

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
  • М
    Мальвина
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и квест-экскурсия с Алексеем -
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    это полный восторг!! Алексей всю жизнь проживает в Кронштадте, очень любит свой город, что, конечно же, отражается на его рассказах. Мы сами из Петербурга, в Кронштадте были не раз, в том числе и на экскурсиях, увидели новый формат экскурсии и решили попробовать. Алексей - очень доброжелательный, вдохновленный, интересный рассказчик, который не углублялся в историю 200 лет назад, но тем не менее про неё не забывал. У нас была компания по возрасту 30+ и мы почувствовали себя детьми))) Потому что в начале квеста нам выдали карту, на которой был отмечен наш маршрут, чтобы понять, куда двигаться дальше - надо было успешно решить задания. Мы играли в викторину, завязывали морские узлы, учились ориентироваться на местности по карте, разгадывали кроссворды и это ещё не всё))) Время пролетело незаметно, и вся компания осталась в восхищении. Алексей отвечал на все возникающие вопросы, казалось, что он знает о Кронштадте всё (может быть так и есть 😄). Необычно, познавательно, запоминающе! Одна из лучших экскурсий, на которой я была!!

    На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, иНа протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, иНа протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и
  • Г
    Горелова
    13 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон
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    и Даниил! За одну прогулку мы с мужем узнали историю Петербурга лучше, чем за всю школьную программу 🙂! Рассказывал капитан-экскурсовод Платон очень увлекательно! Спасибо огромное! P.S. Всем советую посетить экскурсию по фортам именно с этими ребятами!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Маячный Кронштадт
  2. Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
  3. Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
  4. Гастрономический Кронштадт
  5. Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
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