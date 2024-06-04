1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
12 июня в 08:30
16 июня в 09:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Кронштадту: от ананасов до сушек-малышек
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
Завтра в 11:30
10 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - взгляд через столетия
Начало: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пл. Соборная, д. 1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий
Начало: Макаровская улица, дом 3
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Погрузитесь в мир нордической природы и исторических тайн Кронштадта с нашим аудиогидом по заказнику Западный Котлин
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 июня 2024Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
- ООльга2 июня 2024По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки. И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
- ИИрина1 июня 2024Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
- ТТатьяна24 мая 2024Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.
- ААйседора19 мая 2024Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями,
- ТТатьяна16 мая 2024Мы безмерно благодарны Ирине за ее ответственное отношение к работе. К сожалению, она заболела в день экскурсии, не смогла ее
- ЕЕлена14 мая 2024Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
- ММальвина13 мая 2024На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и квест-экскурсия с Алексеем -
- ГГорелова13 мая 2024Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!
- ААлексей12 мая 2024Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Необычные»
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