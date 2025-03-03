Интерактивные экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Кронштадте, цены от 6667 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Пешая
3 часа
-
10%
24 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 09:30
22 мар в 10:00
8667 ₽9630 ₽ за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Пешая
2 часа
-
20%
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест в парке «Остров фортов»
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 09:00
22 мар в 09:30
6667 ₽8333 ₽ за всё до 6 чел.
Музей военно-морской славы в Кронштадте
2 часа
-
20%
Индивидуальная
Музей военно-морской славы в Кронштадте
Погрузиться в историю флота страны - на экскурсии по современному интерактивному пространству
Начало: В здании музея
Завтра в 15:00
21 мар в 15:00
8000 ₽10 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 марта 2025
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Если бы можно было поставить больше звёзд, то я бы так и сделала! Алексей прекрасный экскурсовод! Экскурсию интересная, материал изложен
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    в доступной форме. Алексей вовлекал нас в экскурсию, так что она превратилась для нас действительно в небольшой квест. Видно, что человек любит свое дело, свой город, разбирается в теме, ответил на все наши вопросы. И, конечно, приятно пюбыло получить сюрприз! Огромное спасибо!

  • О
    Оксана
    3 февраля 2025
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Огромное спасибо Алексею, 3часа пролетели, как одно мгновение, много интересных фактов доступным языком, загадки, ребусы, интерактив, просто супер!!!! Рекомендуем всем!!!!
  • л
    лариса
    8 января 2025
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Понравилось всем и ребёнку и взрослым, познавательно, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    5 января 2025
    Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
    Спасибо огромное за очень интересную экскурсию-квест! Было интересно всей нашей группе от 7 лет до 65 лет. Конечно, это все благодаря
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    профессионализму организаторов и нашему экскурсоводу Елене. Весь рассказ Елены насыщен любовью и уважением к своему городу. Обязательно вернемся еще в этот замечательный горд к таким замечательным людям.

    Спасибо огромное за очень интересную экскурсию-квест! Было интересно всей нашей группе от 7 лет до 65 лет
  • Н
    Надежда
    22 октября 2024
    Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
    Пять звезд для данной экскурсии слишком мало - я бы дала оценку 10 из 5. Квест-экскурсия была сюрпризом на день
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    рождения мамы и ее гостей. Изначально компания отнеслась скептически к названию «квест-экскурсия», но сразу после начала все сомнения улетучились. У нас была разновозрастная компания от 60 до 16 лет, и понравилось абсолютно всем! Елена великолепно знает и любит свое дело и свой город. Все прошло весело и очень захватывающе! Спасибо вам огромное за то что вы делаете!

    Пять звезд для данной экскурсии слишком мало - я бы дала оценку 10 из 5. Квест-экскурсияПять звезд для данной экскурсии слишком мало - я бы дала оценку 10 из 5. Квест-экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Интерактивные»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
  2. Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
  3. Музей военно-морской славы в Кронштадте
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Петровский парк
  5. Итальянский дворец
  6. Адмиралтейство
  7. Форт Кроншлот
  8. Гостиный Двор
  9. Форт Александр
  10. Владимирский собор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в марте 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 6667 до 8667 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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