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10%
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 09:30
22 мар в 10:00
8667 ₽
9630 ₽ за всё до 6 чел.
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20%
Квест
до 6 чел.
Квест в парке «Остров фортов»
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 09:00
22 мар в 09:30
6667 ₽
8333 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
Музей военно-морской славы в Кронштадте
Погрузиться в историю флота страны - на экскурсии по современному интерактивному пространству
Начало: В здании музея
Завтра в 15:00
21 мар в 15:00
8000 ₽
10 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 марта 2025Если бы можно было поставить больше звёзд, то я бы так и сделала! Алексей прекрасный экскурсовод! Экскурсию интересная, материал изложен
- ООксана3 февраля 2025Огромное спасибо Алексею, 3часа пролетели, как одно мгновение, много интересных фактов доступным языком, загадки, ребусы, интерактив, просто супер!!!! Рекомендуем всем!!!!
- ллариса8 января 2025Понравилось всем и ребёнку и взрослым, познавательно, спасибо.
- ТТатьяна5 января 2025Спасибо огромное за очень интересную экскурсию-квест! Было интересно всей нашей группе от 7 лет до 65 лет. Конечно, это все благодаря
- ННадежда22 октября 2024Пять звезд для данной экскурсии слишком мало - я бы дала оценку 10 из 5. Квест-экскурсия была сюрпризом на день
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Интерактивные»
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