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рождения мамы и ее гостей. Изначально компания отнеслась скептически к названию «квест-экскурсия», но сразу после начала все сомнения улетучились. У нас была разновозрастная компания от 60 до 16 лет, и понравилось абсолютно всем! Елена великолепно знает и любит свое дело и свой город. Все прошло весело и очень захватывающе! Спасибо вам огромное за то что вы делаете!