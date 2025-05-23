Мои заказы

Экскурсии по набережной Кронштадта

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Кронштадте, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Удивительный Кронштадт
Пешая
2.5 часа
342 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 6 чел.
Такой разный Кронштадт
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать с новой стороны самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
«Взглянете на легендарный форт Кроншлот с берега Финского залива»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Маячный Кронштадт
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
«Подниматься на них запрещено (как и на все маяки в России), так что мы осмотрим их с берега»
1 фев в 11:00
2 фев в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    23 мая 2025
    Удивительный Кронштадт
    Дата посещения: 22 мая 2025
    Экскурсия очень довольны. Она была интересной и познавательной. Эльдар хороший рассказчик, искренне любящий свой город.
  • А
    Андрей
    17 ноября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Великолепная экскурсия!!! Интереснейшее повествование об истории Кронштадта и её участниках! Эльдар в увлекательном и доступном ключе рассказал о малоизвестных исторических фактах и открыл многие тайны своего родного города.
  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Замечательная и очень интересная экскурсия! Эльдар очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями в разных областях. Понравилось не заученное изложение, а
    живой динамичный рассказ, порой диалог, интересно было всем: и взрослым, и детям. И с благодарностью хочется отметить, что наша прогулка длилась почти 4 часа, еле расстались:)))
    Спасибо, Эльдар!

    Замечательная и очень интересная экскурсия! Эльдар очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями в разных областях. Понравилось не заученное изложение, а живой динамичный рассказ, порой диалог, интересно было всем: и взрослым, и детям. И с благодарностью хочется отметить, что наша прогулка длилась почти 4 часа, еле расстались:)))
    Спасибо, Эльдар!
  • О
    Оксана
    30 октября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Шикарная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Эльдар отлично владеет материалом. Излагает доступно, и прежде чем рассказать историю, задает наводящие вопросы, тем самым подготавливает к лучшему воспроиятию информации. С благодрностью за позитивные эмоции!
  • О
    Ольга
    30 октября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Приятно провели вечер в компании нашего гида. Узнали об истории города, его настоящем. Интересно было и взрослым и ребенку подростку. Рекомендуем знакомство с Кронштадтом провести вместе с таким неравнодушным жителем.
  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Отличная экскурсия, гид рассказывает увлекательно и познавательно
    Отличная экскурсия, гид рассказывает увлекательно и познавательно
  • Н
    Наталья
    26 октября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Экскурсия была познавательной и увлекательной, было интересно всем в нашей компании, от подростков до пенсионеров. Очень рекомендую
  • Н
    Наталья
    29 сентября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Эльдар - очень хороший рассказчик, мы с мужем совершенно без напряжения провели 2,5 часа на ногах в нашем немолодом возрасте.
    Погода не подвела, и все красоты Кронштадта блистали на солнышке, как напоказ. Город заметно похорошел с тех пор, когда мы были в нем последний раз, стал уютным и пышно зеленым.
    В Морском соборе в нынешнем его убранстве мы не были никогда, хотя живем всю жизнь на соседнем берегу. Но раньше, давно-давно, он был для нас чем угодно - складом, клубом, но не храмом. Вчерашнее впечатление от внутреннего убранства, конечно, очень сильное, никакой кинорепортаж из новостей не передает масштаб этого зала! Очень понравилось! К концу экскурсии мы с Эльдаром перешли в ностальгические воспоминания о его родном городе, и я мучительно вспоминала, откуда мне знакомо его лицо, хотя это никак не могло быть правдой, в силу возраста. Когда я последний раз была в Кронштадте, я думаю, его еще не было на свете. Просто питерцы в любой стране при встрече чувствуют родство). Спасибо Эльдару за познавательный и интересный рассказ о его родине и прекрасно проведенный в Кронштадте день 42-й годовщины нашей свадьбы.

  • И
    Ирина
    25 сентября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Великолепная экскурсия, удобный маршрут, рекомендую посетить.
  • М
    Марина
    17 сентября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Огромная благодарность за великолепную, познавательную экскурсию!!! Хочу отметить, что очень многое зависит от подачи истории о месте. Сегодня мы увидели
    Кронштадт глазами нашего гида и это было интересно и захватывающе. Всего в меру, в хорошем темпе с остановками на отдых. Время пролетело незаметно, реально рекомендую обращаться к Эльдару👍

    Огромная благодарность за великолепную, познавательную экскурсию!!! Хочу отметить, что очень многое зависит от подачи истории о
  • Л
    Лилия
    13 сентября 2025
    Удивительный Кронштадт
    Эльдар, спасибо! Все звезды сошлись- и погода и ваш удивительный рассказ и ваша манера повествовать, ваша ирония и теплое отношение. И сыну (12 лет) и мне очень понравилось! спасибо за небольшой кофе-брейк с вкусными пышками.
  • А
    Анна
    26 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Все было очень интересно, не бегом, и при этом время очень быстро пролетело!
  • Д
    Дарья
    25 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Экскурсия очень понравилась! Много интересной и полезной информации из истории, благодаря которой стали более понятны многие исторические события. А также
    гид рассказал много о простой жизни города. По совету экскурсовода взяли местные пышки и зефир, очень вкусно, а главное без очередей. Берите экскурсию, не пожалеете!!

  • А
    Александра
    23 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Эльдар провел роскошную, наполненную интересной информацией (но не перегруженную скучными фактами) экскурсию, несмотря на проливной дождь, время прошло незаметно. Кронштадт глазами Эльдара очень понравился, думаю, приедем ещё. Экскурсии Эльдара всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Экскурсию нам проводила Ольга и мы остались ОЧЕНЬ довольны! Неспешная прогулка, увлекательная беседа, необычный город и чудесная погода - звезды
    в этот день легли идеально))) Отдельное спасибо за возможность присутствия на экскурсии нашего питомца, в конце экскурсии она устала больше всех)))

    Экскурсию нам проводила Ольга и мы остались ОЧЕНЬ довольны! Неспешная прогулка, увлекательная беседа, необычный город и чудесная погода - звезды в этот день легли идеально))) Отдельное спасибо за возможность присутствия на экскурсии нашего питомца, в конце экскурсии она устала больше всех)))
  • Л
    Людмила
    20 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Спасибо Эльдару за прекрасную экскурсию!!!
    Спасибо Эльдару за прекрасную экскурсию!!!
  • R
    Rustam
    19 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Эльдар прекрасно провел экскурсию. Было очень интересно и познавательно
  • П
    Полина
    14 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Большое спасибо Эльдару за экскурсию. Интересно было всей семье из 5 человек.
  • М
    Максим
    13 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Эльдар, вовлеченный профессионал, знание материала на высоком уровне, материал преподносить легко и просто для понимания, материал сопровождает визуальными материалами (фото/схемы/снимки/ и др.) что очень важно для данной темы.
  • А
    Анна
    13 августа 2025
    Удивительный Кронштадт
    Эльдар- интересный рассказчик, образованный, искрегне любящий свой родной Кронштадт.
    С ним гулялось легко, необременительно, интересно.
    Буду рекомендовать друзьям.
    Спасибо Вам, Эльдар!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Удивительный Кронштадт
  2. Такой разный Кронштадт
  3. Маячный Кронштадт
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Итальянский дворец
  5. Адмиралтейство
  6. Гостиный Двор
  7. Форт Константин
  8. Петровский парк
  9. Музей подводных лодок
  10. Форт Кроншлот
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в декабре 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 369 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Кронштадте, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Кронштадта. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025