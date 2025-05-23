читать дальше

Погода не подвела, и все красоты Кронштадта блистали на солнышке, как напоказ. Город заметно похорошел с тех пор, когда мы были в нем последний раз, стал уютным и пышно зеленым.

В Морском соборе в нынешнем его убранстве мы не были никогда, хотя живем всю жизнь на соседнем берегу. Но раньше, давно-давно, он был для нас чем угодно - складом, клубом, но не храмом. Вчерашнее впечатление от внутреннего убранства, конечно, очень сильное, никакой кинорепортаж из новостей не передает масштаб этого зала! Очень понравилось! К концу экскурсии мы с Эльдаром перешли в ностальгические воспоминания о его родном городе, и я мучительно вспоминала, откуда мне знакомо его лицо, хотя это никак не могло быть правдой, в силу возраста. Когда я последний раз была в Кронштадте, я думаю, его еще не было на свете. Просто питерцы в любой стране при встрече чувствуют родство). Спасибо Эльдару за познавательный и интересный рассказ о его родине и прекрасно проведенный в Кронштадте день 42-й годовщины нашей свадьбы.