Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать с новой стороны самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
«Взглянете на легендарный форт Кроншлот с берега Финского залива»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
«Подниматься на них запрещено (как и на все маяки в России), так что мы осмотрим их с берега»
1 фев в 11:00
2 фев в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
- ННадежда23 мая 2025Удивительный КронштадтДата посещения: 22 мая 2025Экскурсия очень довольны. Она была интересной и познавательной. Эльдар хороший рассказчик, искренне любящий свой город.
- ААндрей17 ноября 2025Великолепная экскурсия!!! Интереснейшее повествование об истории Кронштадта и её участниках! Эльдар в увлекательном и доступном ключе рассказал о малоизвестных исторических фактах и открыл многие тайны своего родного города.
- ААнастасия5 ноября 2025Замечательная и очень интересная экскурсия! Эльдар очень интересный рассказчик, обладает глубокими знаниями в разных областях. Понравилось не заученное изложение, а
- ООксана30 октября 2025Шикарная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Эльдар отлично владеет материалом. Излагает доступно, и прежде чем рассказать историю, задает наводящие вопросы, тем самым подготавливает к лучшему воспроиятию информации. С благодрностью за позитивные эмоции!
- ООльга30 октября 2025Приятно провели вечер в компании нашего гида. Узнали об истории города, его настоящем. Интересно было и взрослым и ребенку подростку. Рекомендуем знакомство с Кронштадтом провести вместе с таким неравнодушным жителем.
- ДДмитрий28 октября 2025Отличная экскурсия, гид рассказывает увлекательно и познавательно
- ННаталья26 октября 2025Экскурсия была познавательной и увлекательной, было интересно всем в нашей компании, от подростков до пенсионеров. Очень рекомендую
- ННаталья29 сентября 2025Эльдар - очень хороший рассказчик, мы с мужем совершенно без напряжения провели 2,5 часа на ногах в нашем немолодом возрасте.
- ИИрина25 сентября 2025Великолепная экскурсия, удобный маршрут, рекомендую посетить.
- ММарина17 сентября 2025Огромная благодарность за великолепную, познавательную экскурсию!!! Хочу отметить, что очень многое зависит от подачи истории о месте. Сегодня мы увидели
- ЛЛилия13 сентября 2025Эльдар, спасибо! Все звезды сошлись- и погода и ваш удивительный рассказ и ваша манера повествовать, ваша ирония и теплое отношение. И сыну (12 лет) и мне очень понравилось! спасибо за небольшой кофе-брейк с вкусными пышками.
- ААнна26 августа 2025Все было очень интересно, не бегом, и при этом время очень быстро пролетело!
- ДДарья25 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Много интересной и полезной информации из истории, благодаря которой стали более понятны многие исторические события. А также
- ААлександра23 августа 2025Эльдар провел роскошную, наполненную интересной информацией (но не перегруженную скучными фактами) экскурсию, несмотря на проливной дождь, время прошло незаметно. Кронштадт глазами Эльдара очень понравился, думаю, приедем ещё. Экскурсии Эльдара всем рекомендую!
- ННаталья21 августа 2025Экскурсию нам проводила Ольга и мы остались ОЧЕНЬ довольны! Неспешная прогулка, увлекательная беседа, необычный город и чудесная погода - звезды
- ЛЛюдмила20 августа 2025Спасибо Эльдару за прекрасную экскурсию!!!
- RRustam19 августа 2025Эльдар прекрасно провел экскурсию. Было очень интересно и познавательно
- ППолина14 августа 2025Большое спасибо Эльдару за экскурсию. Интересно было всей семье из 5 человек.
- ММаксим13 августа 2025Эльдар, вовлеченный профессионал, знание материала на высоком уровне, материал преподносить легко и просто для понимания, материал сопровождает визуальными материалами (фото/схемы/снимки/ и др.) что очень важно для данной темы.
- ААнна13 августа 2025Эльдар- интересный рассказчик, образованный, искрегне любящий свой родной Кронштадт.
С ним гулялось легко, необременительно, интересно.
Буду рекомендовать друзьям.
Спасибо Вам, Эльдар!
