4 дня
Путешествие по Ладоге с палатками, баней и отдыхом на природе
Искупаться и походить на байдарках по озеру, попариться в бане в лесу и заночевать под звёздами
Начало: Г. Приозерск, время по договорённости, либо м. «Пр...
11 июля в 20:00
18 июля в 20:00
35 500₽ за человека
7 дней
Детская Ладога «На уровень выше», 3+
Начало: Ленинградская область, Приозерск
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
23 900₽ за человека
2 дня
Детский сплав по реке Вуокса
Начало: Ленинградская область, Приозерск
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
14 880₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ООльга15 августа 2023Семейный отдых в зимней КарелииАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает
- ССоколов11 августа 2023Семейный отдых в зимней КарелииК организаторам претензий нет
Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Приозерске в июле 2024
Сейчас в Приозерске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 14 880 до 35 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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