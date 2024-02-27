Семейные развлекательные туры Приозерска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Приозерске, цены от 14 880 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Путешествие по Ладоге с палатками, баней и отдыхом на природе
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
4 дня
Путешествие по Ладоге с палатками, баней и отдыхом на природе
Искупаться и походить на байдарках по озеру, попариться в бане в лесу и заночевать под звёздами
Начало: Г. Приозерск, время по договорённости, либо м. «Пр...
11 июля в 20:00
18 июля в 20:00
35 500 за человека
Детская Ладога «На уровень выше», 3+
🚶 Пешая
3 отзыва
7 дней
Детская Ладога «На уровень выше», 3+
Начало: Ленинградская область, Приозерск
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
23 900 за человека
Детский сплав по реке Вуокса
3 отзыва
2 дня
Детский сплав по реке Вуокса
Начало: Ленинградская область, Приозерск
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
14 880 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Семейный отдых в зимней Карелии
    Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает
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    советами в не лёгких восхождениях. Хорошо мотивирует на личные подвиги. С ней мы были накормлены и организованы. Сфотографированы и размещены в гостиницах) Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.

    Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с
  • С
    Соколов
    11 августа 2023
    Семейный отдых в зимней Карелии
    К организаторам претензий нет

Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «Можно с детьми»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по Ладоге с палатками, баней и отдыхом на природе
  2. Детская Ладога «На уровень выше», 3+
  3. Детский сплав по реке Вуокса
Сколько стоит тур в Приозерске в июле 2024
Сейчас в Приозерске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 14 880 до 35 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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