Фотопрогулка
до 7 чел.
Пляжи и скалы острова Койонсаари
Индивидуальная фото-прогулка по Койонсаари: танцующие сосны, ледниковые валуны и панорамы Ладоги ждут вас. Увезите домой яркие воспоминания
Начало: В Лахденпохье или Сортавале
9 фев в 10:00
10 фев в 10:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Экскурсия и мастер-класс: «Медовый свет: создаем свечи из вощины»
Начало: Респ. Карелия, Лахденпохский район, п. Ихала
450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лахденпохья
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в феврале 2026
Сейчас в Лахденпохья в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Лахденпохья на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель