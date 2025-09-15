Экскурсии по воде в Лахденпохья

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Лахденпохья, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Погрузитесь в атмосферу северной природы на катере, исследуя Ладожские шхеры. Уникальные пейзажи и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: В городе Лахденпохья
«На катере есть спасательные жилеты для пассажиров любого возраста и комплекции, автономный отопитель, подсветка салона, качественная музыка»
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Мини-группа
до 11 чел.
На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на катере из Лахденпохьи к острову Валаам и Ладожским шхерам. Насладитесь природой и духовными святынями
Начало: На набережной города Лахденпохья
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:30
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
6000 ₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам, где каждый поворот открывает новые виды и дарит незабываемые впечатления
Начало: На причаое
«Вы отправитесь в путешествие на катере по Ладожским шхерам — преодолеете более 40 км водной глади по заливам и проливам между древних скал и каменистых островов»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Водные развлечения»

Какие места ещё посмотреть в Лахденпохья
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Ладожские шхеры;
  2. Ладожское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в апреле 2026
Сейчас в Лахденпохья в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
