Вас ждет захватывающее путешествие по северной Ладоге. Посетите духовный центр - остров Валаам, прогуляйтесь по монастырскому двору и поклонитесь святыням. На обратном пути вас ждут лабиринты Ладожских шхер и высадка на уединенный остров Рампинсаари.
Опытный гид-капитан с сертификатом от нацпарка обеспечит безопасность и увлекательный рассказ о местных достопримечательностях. Это уникальная возможность прикоснуться к красоте и величию природы Карелии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный маршрут по северной Ладоге
- 🕌 Посещение духовного центра Валаама
- 🌲 Прогулка по нетронутой природе
- 🛥️ Путешествие с опытным гидом-капитаном
- 🌿 Ощущение уединения на острове Рампинсаари
Что можно увидеть
- Остров Валаам
- Спасо-Преображенский монастырь
- Ладожские шхеры
- Остров Рампинсаари
Описание экскурсии
Вы увидите:
- остров Валаам — духовный центр северного православия
- Спасо-Преображенский монастырь и скиты
- гранитные берега, сосны и лабиринты Ладожских шхер
- остров Рампинсаари — часть нетронутой природы
Примерный тайминг
9:00 (11:00) — старт с набережной в городе Лахденпохья
10:00 (12:00) — прибытие на остров Валаам, самостоятельная прогулка
13:00 (15:00) — отправление с Валаама
14:00 (16:00) — краткая обзорная экскурсия по нацпарку «Ладожские шхеры» от гида-капитана
14:30 (16:30) — высадка на остров Рампинсаари для самостоятельной прогулки
15:00 (17:00) — возвращение в Лахденпохью
Организационные детали
- Возьмите с собой питьевую воду, одевайтесь по погоде
- Обед не предусмотрен
- В поездке с вами будет опытный гид-капитан из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на остров Валаам: 200 ₽ с чел.
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры»: 350 ₽ с чел.
ежедневно в 09:00 и 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 10 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной города Лахденпохья
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Лахденпохья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 158 туристов
Мы проводим индивидуальные прогулки на катере, поездки на Валаам, маршруты по шхерам, а зимой — снегоходные туры и рыбалку на льду. Это не просто экскурсии — это путешествия, где вы
