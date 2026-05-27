На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на катере из Лахденпохьи к острову Валаам и Ладожским шхерам. Насладитесь природой и духовными святынями
Вас ждет захватывающее путешествие по северной Ладоге. Посетите духовный центр - остров Валаам, прогуляйтесь по монастырскому двору и поклонитесь святыням. На обратном пути вас ждут лабиринты Ладожских шхер и высадка на уединенный остров Рампинсаари.

Опытный гид-капитан с сертификатом от нацпарка обеспечит безопасность и увлекательный рассказ о местных достопримечательностях. Это уникальная возможность прикоснуться к красоте и величию природы Карелии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный маршрут по северной Ладоге
  • 🕌 Посещение духовного центра Валаама
  • 🌲 Прогулка по нетронутой природе
  • 🛥️ Путешествие с опытным гидом-капитаном
  • 🌿 Ощущение уединения на острове Рампинсаари
Что можно увидеть

  • Остров Валаам
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Ладожские шхеры
  • Остров Рампинсаари

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • остров Валаам — духовный центр северного православия
  • Спасо-Преображенский монастырь и скиты
  • гранитные берега, сосны и лабиринты Ладожских шхер
  • остров Рампинсаари — часть нетронутой природы

Примерный тайминг

9:00 (11:00) — старт с набережной в городе Лахденпохья
10:00 (12:00) — прибытие на остров Валаам, самостоятельная прогулка
13:00 (15:00) — отправление с Валаама
14:00 (16:00) — краткая обзорная экскурсия по нацпарку «Ладожские шхеры» от гида-капитана
14:30 (16:30) — высадка на остров Рампинсаари для самостоятельной прогулки
15:00 (17:00) — возвращение в Лахденпохью

Организационные детали

  • Возьмите с собой питьевую воду, одевайтесь по погоде
  • Обед не предусмотрен
  • В поездке с вами будет опытный гид-капитан из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на остров Валаам: 200 ₽ с чел.
  • Посещение национального парка «Ладожские шхеры»: 350 ₽ с чел.

ежедневно в 09:00 и 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети до 10 лет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной города Лахденпохья
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Лахденпохья
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 158 туристов
Мы проводим индивидуальные прогулки на катере, поездки на Валаам, маршруты по шхерам, а зимой — снегоходные туры и рыбалку на льду. Это не просто экскурсии — это путешествия, где вы
увидите те места, куда не добраться без гида, который «знает тропинки Ладожских шхер». У нас тёплые катера, надёжные современные снегоходы, официальная лицензия и страховка. Для больших компаний и корпоративных клиентов можем организовать тур — до 50 гостей. На маршрутах всегда подстраиваемся под ваш темп: хотите — слушаете истории о природе и островах, хотите — просто наслаждаетесь видами. Помогаем сделать красивые кадры и выбрать лучший маршрут с учётом погоды. Если хотите увидеть настоящие просторы Ладоги — будем рады стать вашими гидами!

