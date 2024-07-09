Во время индивидуальной экскурсии по Лазаревскому району Сочи вы увидите каскады водопадов «33 водопада», древние дольмены, тюльпановое дерево и чайные плантации. Узнаете историю южного края России, его культуру и традиции. Опытный гид расскажет интересные факты, а вы насладитесь природной красотой и историческим наследием. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и уникальные фотолокации

Описание экскурсии

Откройте для себя сокровища южного края России. Во время этого увлекательного путешествия вы увидите каскады водопадов «33 водопада», которые каскадами спускаются по горным склонам, создавая неповторимую атмосферу и уникальные фотолокации. Окунитесь в тайны древних цивилизаций, увидев загадочные дольмены, которые являются важными историческими памятниками нашего края. Полюбуйтесь величественным тюльпановым деревом, поражающим своей красотой и величием. Посетите местные чайные плантации и узнайте о процессе выращивания и производства знаменитого краснодарского чая, попробовав свежезаваренный напиток. Наш опытный гид расскажет вам интересные факты и истории о нашем южном крае, его культуре и традициях. Ваша экскурсия будет насыщена природной красотой и историческим наследием, погружая вас в атмосферу древности и великолепия природы. Подарите себе и своим близким незабываемый день.