Во время индивидуальной экскурсии по Лазаревскому району Сочи вы увидите каскады водопадов «33 водопада», древние дольмены, тюльпановое дерево и чайные плантации. Узнаете историю южного края России, его культуру и традиции.
Опытный гид расскажет интересные факты, а вы насладитесь природной красотой и историческим наследием. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и уникальные фотолокации
Опытный гид расскажет интересные факты, а вы насладитесь природной красотой и историческим наследием. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и уникальные фотолокации
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Каскады водопадов
- 🗿 Древние дольмены
- 🌳 Тюльпановое дерево
- 🍃 Чайные плантации
- 📸 Уникальные фотолокации
- 🗣 Интересные факты от гида
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- 33 водопада
- Дольмены
- Тюльпановое дерево
- Чайные плантации
Описание экскурсии
Откройте для себя сокровища южного края России. Во время этого увлекательного путешествия вы увидите каскады водопадов «33 водопада», которые каскадами спускаются по горным склонам, создавая неповторимую атмосферу и уникальные фотолокации. Окунитесь в тайны древних цивилизаций, увидев загадочные дольмены, которые являются важными историческими памятниками нашего края. Полюбуйтесь величественным тюльпановым деревом, поражающим своей красотой и величием. Посетите местные чайные плантации и узнайте о процессе выращивания и производства знаменитого краснодарского чая, попробовав свежезаваренный напиток. Наш опытный гид расскажет вам интересные факты и истории о нашем южном крае, его культуре и традициях. Ваша экскурсия будет насыщена природной красотой и историческим наследием, погружая вас в атмосферу древности и великолепия природы. Подарите себе и своим близким незабываемый день.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелья и водопады
- Дольмены
- Чайные плантации
- Тюльпановое дерево
Что включено
- Трансфер во время всей экскурсии
- , "услуги гида
Что не входит в цену
- "оплата проходов на объекты,", " питание (по желанию)
- , "сувениры (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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