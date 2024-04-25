1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
60005 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Озеро Рица - жемчужина Абхазии: Групповая экскурсия из Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, посетив ее знаменитые места, включая Озеро Рица, без спешки и с комфортом
Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса Лаврова
Расписание: Ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей25 апреля 2024Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
- ЮЮрий9 апреля 2024отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
- ННаталья17 августа 2023Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
- ННаталья9 августа 2023Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
- ММария1 августа 2023Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
- ЛЛариса3 июня 2023Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
- ННастя19 мая 20233 курорта Красной Поляны и Олимпийский паркБыла удивительная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу Якову. Очень интересно рассказывает. Больше всего запомнилась канатная дорога! Из лета попадаешь в зиму, и на высоту 2320 м. Удивительные впечатления. Советую!
- ООксана3 сентября 2022Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
- ТТатьяна25 августа 2022Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
- ТТатьяна16 августа 2022Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Популярные места»
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