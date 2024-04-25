Главные экскурсионные места в Лазаревском

Найдено 9 экскурсий в категории «Популярные места» в Лазаревском, цены от 1 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
60005 400 за всё до 3 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Групповая
11 часов
1 отзыв
Озеро Рица - жемчужина Абхазии: Групповая экскурсия из Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, посетив ее знаменитые места, включая Озеро Рица, без спешки и с комфортом
Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса Лаврова
Расписание: Ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 400 за человека
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    25 апреля 2024
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
  • Н
    Наталья
    17 августа 2023
    Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
    читать дальше

    водопада" в прекрасное путешествие в прошлое местного народа, в потаенные уголки таинственного горного леса вдоль русла реки Шахе. Прогулка получилась уютной и невероятно познавательной. Время экскурсии точно рассчитано, при этом без спешки, толп туристов, без навязывания покупок на различных "фермах и плантациях". Если ехать по этому маршруту - то только с Мадином.

    Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратилиОгромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратилиОгромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
    Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
  • Л
    Лариса
    3 июня 2023
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
  • Н
    Настя
    19 мая 2023
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
    Была удивительная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу Якову. Очень интересно рассказывает. Больше всего запомнилась канатная дорога! Из лета попадаешь в зиму, и на высоту 2320 м. Удивительные впечатления. Советую!
  • О
    Оксана
    3 сентября 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
    читать дальше

    профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава нашёл подход ко всем членам нашей группы. Мы пили травяной чай и ели вкусняшки во второй части похода, наслаждались звуками природы. А какой воздух в горах! … Хочется ещё раз сходить! Слава, спасибо Вам большое!

    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
    читать дальше

    профессиональный гид. Мы с ним гуляли по таким местам, что, казалось-бы, нога человека там не ступала, но я была совершенно спокойна и за себя и за сына, Вячеслав точно знает куда можно наступать, где лучше перехватить руки, и где надо подстрахует. Это было по-настоящему здОрово! Ты один-на-один с природой. Каньоны, водопады, лес, живность - все впечатлило и осталось в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное!!!! Обязательно нужна удобная обувь (на себе проверено))), если с собой не привезли, не пожадничайте, купите дешевые кеды и тогда вообще ничего не омрачит прогулку 🙂

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2022
    Поход к скале «Тещин нос»
    Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
    читать дальше

    в Лазаревку,Вячеслав встретил без опоздания-и началось👍Коммуникабельный,влюблённый в горы,замечательный рассказчик,искренне желающий передать вам фантастическую атмосферу гор проводник!!! большую часть пути шли по воде,Вячеслав контролировал каждый шаг,покажет куда можно наступать,а где скользко,держалась за его руку,не взяла специальную обувь,шла босиком-впечатленияяяя😊😊😊😊😊полный отпад!!!! Вячеслав показал и водопад,и пещеру,и совсем дикие места,куда не водят туристов,мы сделали привал,он угостил травяным вкусным чаем,что было очень актуально после трекинга по воде😊Впечатлений после похода-море!!!!! Весь день на позитиве👍👍👍👍👍👍Вячеслав,огромное,преогромное Вам спасибо!!!!!! Вы подарили мне ещё один счастливый день!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
  2. Поход к скале «Тещин нос»
  3. Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
  4. Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
  5. Поход для новичков «Два ущелья»
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каньон Прохладный
  2. Тигровая пещера
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Скала Тещин нос
  6. аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Популярные места" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 400 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Лазаревском на 2024 год по теме «Популярные места», 25 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам