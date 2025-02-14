Погружение в культуру шапсугов на этнопутешествии по долине реки Аше. Участники смогут освоить ремёсла, такие как плетение ковриков и сыроварение, а также продегустировать адыгейский сыр. Программа включает посещение дольменов и водопадов, где раскрываются легенды и научные факты. Увлекательные мастер-классы и дегустации подарят незабываемые впечатления и знания о традициях коренного населения

Описание водной прогулки

Этнокультурный центр «Аше»

Приглашаем вас познакомиться с историей и обычаями коренного населения — шапсугов. Вы окунётесь в традиционный быт: помелете муку на старинных жерновах, сплетёте коврик-циновку из рогоза и по желанию сварите адыгейский сыр на мастер-классе по сыроварению. Обязательно попробуете мёд, колхидский чай и ароматное мясо, прямо из коптилки, как в старину.

Природа Кавказа: скалы, водопады и… дольмены!

Далее мы отправимся в путешествие по живописному маршруту. Остановимся у древнейшего памятника архитектуры — дольменов. Здесь, у подножья, вы услышите легенды и научные факты об этих ровесниках египетских пирамид. Заедем к Скале стариков, где вас ждёт старинное предание и потрясающий вид. Ну и, конечно, полюбуемся водопадами Псыдах и Шапсуг.

На экскурсии вы узнаете:

Как рогоз (камыш) помог сохранить историю адыгов

Кто такие карлики Испы, и как они хотели убить Бога

Где используются флаги из фундука

Что означает название долины реки Аше

Как черкешенки вырабатывали женственную походку

Для чего матрасик в детской кроватке наполняли листьями самшита

А ещё вы:

Увезёте с собой технологию изготовления домашнего сыра

По желанию попробуете бомбочки матаз, горячие щэлям с сыром и настоящее лы гъэгъугъ

Сыграете на обрядовых музыкальных инструментах

Сплетёте тесёмки с использованием традиционных узоров

Примерите национальные костюмы

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия начинается в Лазаревском. Мы встретим вас на автомобиле в заранее оговоренном месте

Из Сочи вы можете добраться на электричке до станции Лазаревское

Между локациями мы будем передвигаться на автомобиле, к водопадам и дольменам пройдём пешком

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается: