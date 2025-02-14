Погружение в культуру шапсугов на этнопутешествии по долине реки Аше.
Участники смогут освоить ремёсла, такие как плетение ковриков и сыроварение, а также продегустировать адыгейский сыр. Программа включает посещение дольменов и водопадов, где раскрываются легенды и научные факты.
Увлекательные мастер-классы и дегустации подарят незабываемые впечатления и знания о традициях коренного населения
Участники смогут освоить ремёсла, такие как плетение ковриков и сыроварение, а также продегустировать адыгейский сыр. Программа включает посещение дольменов и водопадов, где раскрываются легенды и научные факты.
Увлекательные мастер-классы и дегустации подарят незабываемые впечатления и знания о традициях коренного населения
6 причин купить эту прогулку
- 🧀 Дегустация адыгейского сыра
- 🌊 Посещение водопадов
- 🏛️ Древние дольмены
- 🎨 Мастер-классы по ремёслам
- 👗 Примерка национальных костюмов
- 🎶 Игра на обрядовых инструментах
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Этнокультурный центр «Аше»
- Дольмены
- Скала стариков
Описание водной прогулки
Этнокультурный центр «Аше»
Приглашаем вас познакомиться с историей и обычаями коренного населения — шапсугов. Вы окунётесь в традиционный быт: помелете муку на старинных жерновах, сплетёте коврик-циновку из рогоза и по желанию сварите адыгейский сыр на мастер-классе по сыроварению. Обязательно попробуете мёд, колхидский чай и ароматное мясо, прямо из коптилки, как в старину.
Природа Кавказа: скалы, водопады и… дольмены!
Далее мы отправимся в путешествие по живописному маршруту. Остановимся у древнейшего памятника архитектуры — дольменов. Здесь, у подножья, вы услышите легенды и научные факты об этих ровесниках египетских пирамид. Заедем к Скале стариков, где вас ждёт старинное предание и потрясающий вид. Ну и, конечно, полюбуемся водопадами Псыдах и Шапсуг.
На экскурсии вы узнаете:
- Как рогоз (камыш) помог сохранить историю адыгов
- Кто такие карлики Испы, и как они хотели убить Бога
- Где используются флаги из фундука
- Что означает название долины реки Аше
- Как черкешенки вырабатывали женственную походку
- Для чего матрасик в детской кроватке наполняли листьями самшита
А ещё вы:
- Увезёте с собой технологию изготовления домашнего сыра
- По желанию попробуете бомбочки матаз, горячие щэлям с сыром и настоящее лы гъэгъугъ
- Сыграете на обрядовых музыкальных инструментах
- Сплетёте тесёмки с использованием традиционных узоров
- Примерите национальные костюмы
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Лазаревском. Мы встретим вас на автомобиле в заранее оговоренном месте
- Из Сочи вы можете добраться на электричке до станции Лазаревское
- Между локациями мы будем передвигаться на автомобиле, к водопадам и дольменам пройдём пешком
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- Входной билет в центр «Аше» на двухчасовую экскурсию с интерактивом: стандартный — 500 ₽, пенсионеры — 300 ₽, дети от 7 до 14 лет — 300 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Мастер-класс по сыроварению (по желанию) — 1500 ₽
- Посещение водопадов Псыдах и Шапсуг — 300 ₽ за чел.
- Горячие отварные шарики с грецким орехом, жареные шэлям (пирожки с адыгейским сыром и домашней халвой) — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сафета — ваша команда гидов в Лазаревском
Мы всю свою жизнь прожили в Сочи и за это время накопили обширные знания о его истории, культуре и достопримечательностях. Мы увлечены старинными ремёслами и местными традициями. Нам нравится делиться своими знаниями с гостями города!Задать вопрос
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