Вы посетите Дагомыские карыта и Каскад водопадов Фагуа с легким или экстримальным (по желанию) трекингом по каньону Глубокая балка. Вы узнаете дикую и не тронутую природу субтропиков.
Заглянете в дом-музей Кошмана, отца Краснодарского чая, мы будем пить тот самый чай прямо на чайной плантации и вы узнаете, как появился самый северный чай в мире.
Вы увидите потрясающую смотровую площадку над рекой Шахе. А для любителей острых ощущений — зип-лайн над ущельем длинной в 1км! Вы узнаете о истории этих мест, адыгские легенды и сказанья.
По желанию мы так же можем посетить Салохаул парк, где осмотрим окрестности на воздушном шаре или прокатимся по горным рекам на настоящем БТР.
Также на маршруте есть и спокойные, умиротворенные места: мужской монастырь «Крестовая пустынь» и рядом с ним Святой источник великомученика и целителя Пантелеймона. После я смогу отвезти вас на дикие плантации лесного ореха и чая, где нет посторонний людей, что позволит вам сделать потрясающую фотосессию.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
12 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Автомобиль
Что не входит
Места посещения оплачиваются отдельно, так как мы для каждого составляем индивидуальный маршрут.
Догамысские карыта — 200 рублей с человека
Фагуа — 200 рублей с человека
Усадьба Кошмана — 200 рублей с человека
Салохаул парк — 500 рублей с человека (БТР и воздушный шар не включены)
Зип-лайн над р. Шахе — 1500 рублей с человека
Цены меняются каждую неделю, актуальность цен уточняйте у гида перед выездом самостоятельно.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу на авто
Завершение: Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время договорное
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.