Вы не первый раз в Сочи

Вы не первый раз в Сочи? Устали от попсовых мест с большим количеством отдыхающих? Есть места, где вы почувствуете себя свободно.

В этом путешествии вы откроете для себя места удивительной красоты.

Мы также будем пить чай на чайной плантации на родине Краснодарского чая.
На краю земли - Салохаул
На краю земли - Салохаул
На краю земли - Салохаул
На краю земли - Салохаул
На краю земли - Салохаул
На краю земли - Салохаул
На краю земли - Салохаул

Что вы увидите 🤩

  • Все точки на маршруте по требованию
  • мы поедем именно туда
  • где интересно вам!

Что вас ждет:

  • Вы посетите Дагомыские карыта и Каскад водопадов Фагуа с легким или экстримальным (по желанию) трекингом по каньону Глубокая балка. Вы узнаете дикую и не тронутую природу субтропиков.
  • Заглянете в дом-музей Кошмана, отца Краснодарского чая, мы будем пить тот самый чай прямо на чайной плантации и вы узнаете, как появился самый северный чай в мире.
  • Вы увидите потрясающую смотровую площадку над рекой Шахе. А для любителей острых ощущений — зип-лайн над ущельем длинной в 1км! Вы узнаете о истории этих мест, адыгские легенды и сказанья.
  • По желанию мы так же можем посетить Салохаул парк, где осмотрим окрестности на воздушном шаре или прокатимся по горным рекам на настоящем БТР.
  • Также на маршруте есть и спокойные, умиротворенные места: мужской монастырь «Крестовая пустынь» и рядом с ним Святой источник великомученика и целителя Пантелеймона. После я смогу отвезти вас на дикие плантации лесного ореха и чая, где нет посторонний людей, что позволит вам сделать потрясающую фотосессию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль
Что не входит
  • Места посещения оплачиваются отдельно, так как мы для каждого составляем индивидуальный маршрут.
  • Догамысские карыта — 200 рублей с человека
  • Фагуа — 200 рублей с человека
  • Усадьба Кошмана — 200 рублей с человека
  • Салохаул парк — 500 рублей с человека (БТР и воздушный шар не включены)
  • Зип-лайн над р. Шахе — 1500 рублей с человека
  • Цены меняются каждую неделю, актуальность цен уточняйте у гида перед выездом самостоятельно.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу на авто
Завершение: Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время договорное
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, время договорное

Василий Д.
Василий Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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